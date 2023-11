Gliha ni več selektor Kosova, prihaja legenda Jugoslavije?

Reprezentanca Kosova je imela pred začetkom kvalifikacij za Euro 2024 visoke cilje, na koncu pa se je morala v druščini Romunije, Švice, Izraela, Belorusije in Andore zadovoljiti s predzadnjim mestom. Osvojila je 11 točk, manj jih je v skupini le ''palček'' Andora (2). Kosovo je slabo vstopilo v kvalifikacijski ciklus, nekdanji zvezdnik francoskega nogometa Alain Giresse v uvodnih štirih tekmah sploh ni zmagal, ampak je osvojil tri točke.

Zaradi tega je izgubil službo in na njegovo mesto je prišel Primož Gliha. Z reprezentanco Kosova je že imel izkušnje, prejšnjo jesen je začasno prevzel njeno vodenje na dveh prijateljskih tekmah, letos pa se je potegoval za prave točke. Rezultatsko ni razočaral, dvakrat je remiziral s favorizirano Švico, premagal je Izrael in Andoro, praznih rok pa ostal le v Romuniji in na zadnji tekmi, ko je v Prištini izgubil z Belorusijo.

JUST IN - Primoz Gliha is no longer the head coach of #Kosova National Football Team. pic.twitter.com/qMdbhEq05t — Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) November 22, 2023

Po poročanju številnih medijev iz BiH in Kosova bi lahko Gliho na vročem stolčku v Kosovu zamenjal Blaž Slišković. Štiriinšestdesetletni strateg iz Mostarja je nekdanji velikan in boem jugoslovanskega nogometa. Bil je otrok Veleža, najbolj blestel v dresu splitskega Hajduka, pri Marseillu naredil velik vtis na takrat še zelo mladega Zinedina Zidana, a pozneje zaradi nešportnega življenja ni na igrišču nikoli pokazal vsega potenciala, ki ga je ves čas obetal.

Blaž Slišković že ima izkušnje z vodenjem reprezentance. Pred leti je vodil BiH v kvalifikacijah za Euro 2004. Foto: Reuters

Kot trener je deloval v različnih državah, nazadnje je pred poltretjim letom vodil sarajevskega Željezničarja, bil je tudi selektor Bosne in Hercegovine. Zdaj bi lahko prevzel Kosovo in ga vodil v kvalifikacijah za SP 2026.