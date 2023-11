Zdaj je jasno vse, na Euro še Hrvati

Po ponedeljkovem zmagoslavju slovenske izbrane vrste nad Kazahstanom in veliko uvrstitvijo na evropsko prvenstvo 2024 je bila danes podeljena še zadnja neposredna vstopnica za veliko tekmovanje, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. Za zadnjo, 20. vstopnico sta se danes posredno merili reprezentanci Hrvaške in Walesa, razveselili pa so se je naši sosedi, ki so na stadionu Maksimir v Zagrebu z 1:0 premagali Armenijo. Valižani so v Cardiffu gostili Turčijo in se razšli z remijem (1:1), kar pomeni, da so Turki zmagovalci skupine D.

Torek, 21. november:

Dobili smo odgovor na še zadnje odprto vprašanje v prvem delu kvalifikacij za Euro 2024. Iz skupine D bi danes lahko napredovala Hrvaška in Wales, uspelo pa je našim južnim sosedom, ki so z zadetkom Anteja Budimirja (43. minuta) na stadionu Maksimir v Zagrebu pričakovano ugnali Armenijo. Isti nogometaš je mrežo zatresel tudi v 52. minuti, a so sodniki zadetek zaradi prekrška razveljavili.

Wales je priložnost iskal v Cardiffu proti že na EP uvrščeni Turčiji. Po sedmih minutah tekme in zadetku Neca Williamsa mu je kazalo dobro, saj se mreži v hrvaški prestolnici do tedaj še nista tresli, po vodstvu Hrvaške pa so Valižani spet zdrsnili na tretje mesto, njihove upe na EP pa so v 70. minuti tekme dokončno pokopali še Turki, ki so z zadetkom Yusufa Yazicija prišli do izenačenja. Na tekmi je sicer sodil slovenski sodnik Matej Jug.

V skupini D so tako prvo mesto zasedli Turki, drugo Hrvati, Valižani pa so kvalifikacije sklenili na tretjem. Hrvaška se je tako uvrstila na sedmo zaporedno veliko tekmovanje, na žrebu skupin Eura 2024, ki bo 2. decembra v Hamburgu, pa bo uvrščena v tretji boben.

V preostalih skupinah so bili potniki v Nemčijo že odločeni. V skupini B so Francozi v gosteh remizirali proti Grčiji (2:2) in po sedmih zmagah oddali edini točki, Gibraltar pa je po 14 prejetih golih proti Franciji pred tremi dnevi tokrat proti Nizozemcem prejel "le" šest zadetkov (0:6).

V skupini I je potekal le še boj za prvo mesto v skupini. To si je z zadetkom Denisa Alibeca (50.) zagotovila Romunija, ki je bila boljša od Švice. Izrael je z 2:0 v gosteh premagal Andoro, Belorusija pa je bila z 1:0 boljša od Kosova.

V torek sprejem, žreb skupin 2. decembra

Žreb skupin bo že naslednji teden, 2. decembra, dva dni pozneje gredo v prodajo vstopnice za vse države udeleženke.

Najboljši strelci v kvalifikacijah za Euro 2024: 14 – Romelu Lukaku (Belgija)

10 – Cristiano Ronaldo (Portugalska)

9 – Kylian Mbappe (Francija)

8 – Harry Kane (Anglija)

7 – Rasmus Hojlund (Danska), Scott McTominay (Škotska)

6 – Bruno Fernandes (Portugalska), Zeki Amdouni (Švica), Erling Haaland (Norveška)

Znanih je dvajset od štiriindvajsetih udeležencev evropskega prvenstva, ki bo potekalo v desetih nemških mestih. Ob gostiteljih so to še Albanija, Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Anglija, Francija, Italija, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Škotska, Slovenija, Srbija, Slovaška, Španija, Švica, Turčija in Hrvaška. Preostali trije udeleženci Eura 2024 bodo znani marca prihodnje leto po dodatnih kvalifikacijah. V dodatnih kvalifikacijah bo nastopilo dvanajst ekip, razvrščenih na podlagi rezultatov v ligi narodov. V "play-offu" bodo igrale Poljska, Estonija, Wales, Izrael, BiH, Finska, Ukrajina, Islandija, Gruzija, Grčija, Kazahstan in Luksemburg.

