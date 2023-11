Šov Lukakuja, čarobna desetica Portugalske in veselje Srbije

V skupinah A, F, G in J so že sklenili skupinski del kvalifikacij za Euro 2024. Zadnjo vozovnico je po dramatičnem razpletu na tekmah v Leskovcu in Budimpešti prejela Srbija, Črna gora pa se je morala zadovoljiti s tretjim mestom. V boju za najboljšega strelca kvalifikacij kaže najboljše Belgijcu Romeluju Lukakuju, ki je proti Azerbajdžanu v prvem polčasu dosegel kar štiri zadetke in na lestvici najboljših strelcev izdatno pobegnil najbližjemu zasledovalcu Cristianu Ronaldu! Portugalska je sklenila ciklus z maksimalnih 30 točk, Španija pa je za konec s 3:1 premagala Gruzijo, a pri tem izgubila mladega zvezdnika Barcelone Gavija, ki si je poškodoval koleno.

Nedeljsko dogajanje v kvalifikacijah se je začelo v skupini G v Srbiji in na Madžarskem. Madžari so si nastop na Euru 2024 zagotovili že krog pred koncem, za drugo vstopnico pa sta kandidirali sosedi Srbija in Črna gora. Zanimivo je, da je reprezentanca iz tega dela Evrope nazadnje na Euru nastopila leta 2000. Takrat so dres ZR Jugoslavije družno nosili najboljši nogometaši iz Srbije in Črne gore, po tem, ko sta državi postali samostojni, pa se ni še nobeni uspelo uvrstiti na največje evropsko tekmovanje. Vse do danes, ko sta se obe potegovali za vstopnico, na koncu pa so se po dramatičnem dogajanju na obeh tekmah veselili Srbi.

Sprva je bilo rečeno, da si bodo lahko zaradi nedavnih navijaških izgredov na beograjski tekmi med Srbijo in Črno goro obračun v Leskovcu med Srbijo in Bolgarijo ogledali le mlajši od 14 let, a je nato Uefa spremenila odločitev in eno izmed tribun (1.820 mest) le odprla tudi za starejše gledalce. Foto: Guliverimage

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin si je v živo ogledal dvoboj v Leskovcu. Foto: Reuters Dvoboj leta v Srbiji je spremljal tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je pred tem obiskal še Zaječar in odprtje novega stadiona Kraljevica, po Leskovcu in Loznici še tretjega modernega nogometnega objekta, ki je bil v zadnjem obdobju zgrajen po najvišjih standardih Uefe v Srbiji. Nato je bil v Leskovcu priča še kako zanimivemu dvoboju.

Srbi so po zaslugi Miloša Veljkovića hitro povedli z 1:0, zadišalo je po zanesljivem preboju orlov na Euro, a so jim nato Bolgari začeli povzročati težave. Kiril Despotov je v prvem delu zatresel tako prečko kot tudi vratnico, v nadaljevanju pa se je srbska mreža zatresla kar dvakrat! Ker je takrat Črna gora na Areni Puskas v Budimpešti vodila z 1:0, Madžare je z zadetkom spravil v slabo voljo Slobodan Rubežić, soigralec Esterja Soklerja pri škotskem Aberdeenu, so se Srbi znašli v nehvaležnem položaju, a jih je nato rešil madžarski zvezdnik Liverpoola Dominik Szoboszlai. V pičlih treh minutah je poskrbel za preobrat gostiteljev, Madžari so povedli z 2:1, navijače Srbije pa je še bolj pomiril zadetek Srđana Babića. Strelski prvenec za reprezentanco je dosegel na tekmi leta in poskrbel za izenačenje na 2:2.

Veselje srbskih nogometašev po uvrstitvi na Euro 2024. Foto: Guliverimage

Rezultat se ni več spreminjal, Madžari pa so v sodnikovem podaljšku še povišali prednost pred Črnogorcem, tako da so se Srbi prvič, odkar nastopajo kot samostojna država, uvrstili na Euro. S tem je znanih že 17 od 24 udeležencev spektakla v Nemčiji.

Petarda Belgije po šovu Lukakuja

Romelu Lukaku je s 83 zadetki najboljši strelec v zgodovini belgijskega nogometa. S 14 zadetki v kvalifikacijah za Euro 2024 je postavil tudi nov rekord kvalifikacij za evropsko prvenstvo, saj je popravil prejšnji rekord 13 zadetkov, ki sta si ga lastila Severni Irec Davifd Healy (2008) in Poljak Robert Lewandowski (2016). Foto: Reuters V skupini F je Belgija napolnila mrežo Azerbajdžanu. Rdeči vragi so zmagali kar s 5:0. Že po prvem polčasu so vodili s 4:0, prav vse zadetke je prispeval Romelu Lukaku in se s tem na lestvici najboljših strelcev tega ciklusa utrdil na prvem mestu. Lukaku je prispeval 14 zadetkov, najbližji zasledovalec Cristiano Ronaldo pa jih je dosegel deset. Lukaku je odigral le prvi polčas, v nadaljevanju ga je zamenjal Šeškov soigralec pri Leipzigu Loic Openda. Če bi vroči napadalec Rome ostal na igrišču, bi morda popravil belgijski rekord. V zgodovini je trem igralcem uspelo na državni tekmi doseči pet zadetkov. To so bili Robert De Veen (1911 proti Franciji), Bert De Cleyn (1946 proti Luksemburgu) in naturalizirani Hrvat Josip Weber (1994 proti Zambiji).

Švedska je upravičila vlogo favorita proti zadnjeuvrščeni Estoniji in skupino vendarle končala z dvomestnim številom točk.

Španci osvojili prvo mesto, Haalanda ne bo na Euru 2024

Erling Haaland prihodnje leto ne bo nastopil na Euru. Foto: Reuters V skupini A sta bila že dolgo znana oba potnika na Euro 2024. Na Hampden Parku v Glasgowu je Škotska na festivalu zadetkov (3:3) remizirala z Norveško, ki je izgubila vse možnosti za Euro 2024. Ne more nastopiti niti v dodatnih kvalifikacijah, tako da bo spektakel v Nemčiji prihodnje leto minil brez enega najboljših nogometašev na svetu Erlinga Haalanda. Napadalec Cityja je sicer zaradi poškodbe gležnja, ki ni hujša, preskočil gostovanje na Škotskem. Vikingi so na Škotskem pogrešali tudi poškodovanega kapetana Arsenala Martina Odegaarda.

Španija, ki pod vodstvom Luisa de la Fuenteja po letošnji osvojitvi lige narodov blesti in niza zmage, je v Valladolidu odpravila Gruzijo. V gosteh jo je letos pomendrala kar s 7:1, takrat pa se je trikrat med strelce vpisal Alvaro Morata. Napadalec Atletica je tokrat streljal s slepimi naboji, obračun pa se je končal z zmago trikratnih evropskih prvakov s 3:1.

Na srečanju v Valladolidu je poškodbo kolena staknil Gavi. Foto: Reuters

Za gostitelje sta se med strelce vpisala Robin Le Normand, ki je dočakal strelski prvenec, in Ferran Torres, avtogol pa je dosegel Luka Ločošvili. Za Gruzijo je zadel v polno zvezdnik Napolija Hviča Kvarachelia.

Španci so plačali drago ceno za zmago, saj je v prvem počasu resno poškodbo kolena utrpel 19-letni zvezni igralec Barcelone Gavi.

Najboljši strelci v kvalifikacijah za Euro 2024: 14 - Romelu Lukaku (Belgija)

10 - Cristiano Ronaldo (Portugalska)

9 - Kylian Mbappe (Francija)

8 - Harry Kane (Anglija)

7 - Rasmus Hojlund (Danska), Scott McTominay (Škotska)

6 - Zeki Amdouni (Švica), Erling Haaland (Norveška)

Portugalci osvojili vseh 30 točk

Cristiano Ronaldo je prispeval podajo za zadetek, ki ga je sredi drugega polčas dosegel Ricardo Horta (Braga). Foto: Reuters V skupini J je vodilna Portugalska z deseto zaporedno zmago, z 2:0 je bila doma boljša od Islandije, osvojila maksimalnih 30 točk. Portugalci so osrečili navijače na stadionu Jose Alvalade v Lizboni, kjer je doma Sporting, pri katerem je v začetku stoletja nastopal kapetan Cristiano Ronaldo. Takrat je sodeloval tudi z Joaom Henriquesom, nekdanjim trenerjem ljubljanske Olimpije. Portugalski rekorder, strelec desetih zadetkov v tem ciklusu, je do zadnjega kroga vztrajal v boju za strelskega kralja kvalifikacij, po nepozabnem polčasu Romeluja Lukakuja proti Azerbajdžanu pa je bil zaostanek le prevelik, da bi lahko prvič v karieri osvojil še ta naziv. Zvezdnik Al-Nassra se tokrat ni vpisal med strelce, je pa prispeval podajo za drugi zadetke, ki ga je dosegel Ricardo Horta.

Portugalski selektor Roberto Martinez je nadaljeval imeniten niz neporaženosti. Z Belgijo in Portugalsko je neporažen že na kar 39 zaporednih kvalifikacijskih tekmah za velika tekmovanja.

Roberto Martinez kot selektor Belgije ali Portugalske sploh še ni izgubil kvalifikacijskega dvoboja za veliko tekmovanje. Foto: Reuters

Slovaška, ki si je nastop v Nemčiji zagotovila kot drugouvrščena reprezentanca, je v Bosni in Hercegovini po preobratu premagala oslabljeno zasedbo gostiteljev z 2:1. BiH spada med največja razočaranja kvalifikacij, saj je na desetih tekmah osvojila le devet točk, a se pod vodstvom Sava Miloševića počasi pripravlja na popravni izpit, saj ima zaradi dobrih nastopov v lanski ligi narodov zagotovljen nastop v play-offu.

Presenetljivo visoko je kvalifikacije končal Luksemburg. Osvojil je kar 17 točk, v zadnjem krogu pa z 1:0 v gosteh, čeprav je kmalu ostal brez izključenega igralca, premagal še Liechtenstein. Tudi Luksemburžane čaka podobno kot BiH nastop v spomladanskem play-offu.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Albanija, Anglija, Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Srbija, Škotska, Španija, Švica in Turčija.

Kdo bo nastopil v dodatnih kvalifikacijah? Zagotovljeno mesto: BiH, Finska, Grčija, Gruzija, Izrael, Luksemburg, Poljska.

Zagotovljeno mesto, a se lahko prek skupine še uvrstijo na Euro: Češka, Hrvaška, Italija, Kazahstan, Wales.

Lahko se še uvrstijo v play-off: Azerbajdžan, Estonija, Islandija.

