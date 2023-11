Slovenski selektor po porazu jasen: To ni nobena tragedija

"To danes ni nobena tragedija, smo tam, kjer smo si želeli biti. Zdaj imamo dva dneva za pripravo in prepričan sem, da bo Slovenija v ponedeljek boljša," je v prvem komentarju po porazu v devetem krogu kvalifikacij za Euro 2024 proti Danski (1:2) dejal slovenski selektor Matjaž Kek, ki se je po drugi slovenski ničli v kvalifikacijah hitro obrnil proti ponedeljku in dnevu D v boju za veliko tekmovanje.

Slovenski nogometaši so na Dansko odpotovali z željo, da že krog pred koncem kvalifikacij dvignejo vozovnico za Nemčijo, ki bo prihodnje leto gostila evropsko prvenstvo, a se zasedbi Matjaža Keka danes ni izšlo. Danska je bila pred domačimi navijači skozi celotno tekmo boljši nasprotnik in se na koncu zasluženo veselila zmage z 2:1 in velike uvrstitve na evropsko prvenstvo.

Danci so se uvrstili na EP. Foto: Guliverimage

"Danci so danes zasluženo zmagali, enostavno so bili odločnejši, hitrejši v duelih in so nam s temi delali velike težave. Prelahko so prihajali do predložkov, kjer so najnevarnejši. Skratka, treba je priznati, da smo danes preveč tekli za njimi, da bi jim lahko parirali. Po našem golu smo jih nekoliko umirili, a na začetku drugega polčasa smo se kljub drugačnemu dogovoru postavili preveč globoko, potem pa smo dobili še neumen gol iz prekinitve," je tekmo za Šport TV pokomentiral selektor Matjaž Kek.

Slovenci bodo imeli v ponedeljek drugo in zadnjo priložnost, proti Kazahstanu bo zadostovala že točka. Foto: Reuters

Kljub drugemu porazu v kvalifikacijah so v slovenskem taboru ohranili mirno kri, vse poglede pa so zdaj že uperili proti ponedeljku in odločilni bitki s Kazahstanom, na kateri bo Sloveniji za plasiranje na prvenstvo zadoščala že točka. "Pokazala se je širina danskega kadra, ta tekma je zdaj za nami. Samo zmaga nas bi vodila nekam, plan smo imeli, a manjkalo je odločnosti in potem je težko graditi, ker si stalno pod pritiskom. Zdaj se moramo umiriti in se zavedati, da moramo biti odločnejši in konkretnejši, sam pa sem prepričan, da bomo v ponedeljek pravi. To danes ni nobena tragedija, smo tam, kjer smo si želeli biti. Zdaj imamo dva dneva za pripravo in prepričan sem, da bo Slovenija v ponedeljek boljša," je za Šport TV še dodal Kek.

Danska je bila na koncu veliko podjetnejša, osemkrat je sprožila v okvir vrat Slovenije, medtem ko so gostje na stadionu Parken zapretili le enkrat. Kekovi nogometaši imajo kljub temu tako še vedno možnost, da se uvrstijo na četrto veliko tekmovanje v zgodovini po evropskem prvenstvu 2000 ter svetovnih prvenstvih 2002 in 2010. "Za nami je težka tekma, Danski je treba čestitati, enostavno so bili danes boljši. Zdaj pa je to treba čim prej pozabiti, pred nami je v ponedeljek že nova tekma, ki vemo kaj nam prinaša. Narediti moramo dobro regeneracijo, nato pa v ponedeljek v boj na glavo. Še vedno imamo vse v svojih rokah, pred nami je nova tekma in izjemna priložnost, da dosežemo naš cilj," pa je za Šport TV povedal Adam Gnezda Čerin.

