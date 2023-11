Mladi Slovenci remizirali s Turki

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na prijateljski tekmi proti Turčiji nadaljevala niz neporaženosti. V Istanbulu se je s turškimi vrstniki razšla z neodločenim izidom 1:1. Slovence je v 66. minuti v vodstvo popeljal Adrian Zeljković, v 81. je izenačil Metehan Altunbas.

Tekma je bila izenačena. Domači so bili za odtenek več pri žogi, nekaj priložnosti je bilo na obeh straneh. V prvem polčasu je za Slovenijo najlepšo zapravil Nejc Gradišar, njegov strel z glavo je turški vratar ubranil.

Slovenci so povedli po kotu, ko se je pred vrati odlično znašel Zeljković, po podaljšani žogi jo je z glavo potisnil v mrežo. Turki pa so po pritisku vendarle prišli do izenačenja, po strelu od daleč je vratar Žan Luk Leban žogo odbil, branilci so "zaspali", kar je izkoristil Altunbas.

Do konca je imel priložnost še Sandro Jovanović, njegov strel je zadel domačega branilca, po mnenju Slovencev celo v roko, a sodniki enajstmetrovke niso dosodili.

Slovenija je tekmo začela v postavi Žan Luk Leban, Mitja Ilenič, Marcel Ratnik, Srdjan Kuzmić, Mark Strajnar, Žan Jevšenak, Adrian Zeljković, Svit Sešlar, Tjaš Begić, Teo Cipot, Nik Gradišar. V nadaljevanju je selektor Milenko Ačimović z izjemo vratarja zamenjal vse igralce.