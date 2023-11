Slovenci zapravili prvo zaključno žogo, Danci do dragocene vozovnice

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog (četrtek)

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog:

Slovenija je na svoji deveti tekmi v kvalifikacijah doživela še drugi poraz. Danci so bili pred skoraj 40 tisoč navijači, med katerimi je bilo tudi približno 600 slovenskih, na stadionu Parken praktično celotno tekmo boljši nasprotnik, na koncu pa so se gostitelji veselili treh točk in si že zagotovili mesto na velikem tekmovanju prihodnje leto, kjer bodo Danci skušali vsaj ponoviti predstave iz zadnjega EP, kjer so se poslovili šele v polfinalu. Slovencem tako danes ni uspelo postaviti kar nekaj mejnikov. Slovenija take še vedno ni nikoli v gosteh premagala prvega nosilca kvalifikacijske skupine. Še nikoli pa tudi ni zmagala v Skandinaviji.

Slovenski selektor Matjaž Kek je za razliko od zadnjih tekem v napadu priložnost namesto Andražu Šporarju ponudil Žanu Vipotniku, ki je na zadnji tekmi v drugi francoski ligi Bordeauxu do domače zmage nad Annecyjem (3:1) pomagal z dvema zadetkoma in podajo. Namesto Petra Stojanovića pa je priložnost od prve minute dobil Benjamin Verbič. Tako Šporar in Stojanovič sta imela težave s kartoni in bi v primeru, da bi danes dobila rumeni karton, morala počivati na tekmi s Kazahstanom.

Danci hitro zapretili

Danci so prvič resneje zapretili v 13. minuti, ko je Christian Norgaard pretkano podal do Jonasa Winda, ki je sprožil proti desni strani vrat Jana Oblaka, ki pa se je izkazal z izjemno obrambo. Danska je bila tudi v nadaljevanju podjetnejša, gostitelji so v 23. minuti celo zadeli, a je bil gol zaradi prekrška v napadu Jonasa Winda in igranja z roko razveljavljen. A kmalu zatem so Danci uspešno spletli mrežo okoli slovenskega kazenskega prostora, v 26. minuti je Oblaka po podaji Andreasa Christensena premagal Joakim Maehle.

Danci so v 26. minuti povedli. Foto: Reuters

Janža mojstrsko odgovoril

A veselje domačih navijačev ni trajalo dolgo. V 29. minuti je Thomas Delaney storil prekršek nad Žanom Vipotnikom na robu kazenskega prostora, sodnik Jose Sanchez pa je takoj pokazal na prosti strel v korist Slovenije iz izjemno ugodnega položaja. Odgovornost je nato prevzel Erik Janža, ki je z mojstrskim strelom z levico v desni zgornji kot vrat Danske v 30. minuti izenačil na 1:1. To je bil na koncu tudi izid razgibanega prvega polčasa, v katerem so imeli Danci sploh v prvi polovici žogo veliko več v svoji posesti (65:35), gostitelji so v prvem polčasu štirikrat sprožili v okvir vrat nasprotnika, Slovenci pa enkrat.

Erik Janža je z natančnim strelom premagal vratarja Danske Kasperja Schmeichla. Foto: Reuters

Danska je bila tudi na začetku drugega polčasa boljši nasprotnik, najprej je Yussuf Poulsen v 53. minuti sam ostal pred Oblakom, a se je slovenski kapetan še enkrat več izkazal. Danska je nato stopnjevala pritisk, kazen za neodločno posredovanje v lastnem kazenskem prostoru pa je sledila v 53. minuti, ko je po podaji Jannika Vestergaarda v polno meril Thomas Delaney.

Slovenci si tudi v nadaljevanju niso priigrali omembe vredne priložnosti, Danci pa so še naprej pretili na vrata Slovenije. V 79. minuti je Poulsen z leve strani kazenskega prostora s pretkanim strelom skušal ukaniti Oblaka, ki pa je žogo z izjemnim posredovanjem v zadnji sekundi odbil. Ekipi do konca nato nista več resneje ogrozili enih ali drugih vrat, po dobrih 90 minutah pa se je začelo veliko slavje Danske, ki je prišla do velike zmage, čeprav so med drugim že pred tekmo odpadli kapetan Simon Kjaer, najboljši strelec v kvalifikacijah Rasmus Hojlund in izkušeni dirigent zvezne vrste Christian Eriksen.

Kazahstan po zmagi nad San Marinom še upa

Kazahstan je na prvi tekmi dnevi s 3:1 (1:0) ugnal San Marino, uradno najslabšo reprezentanco na svetu, ki pa je tako kot prejšnji mesec proti Danski (1:2) pokazala dober odpor in dosegla še svoj drugi gol v kvalifikacijah. Čeprav domači z igro niso navdušili, so že v prvi nevarnejši akciji v 19. minuti prišli do zadetka, z lepim strelom s 17 metrov je žogo pod prečko poslal Islam Česnokov. Nogometaš, ki je nasploh prvič začel reprezentančno tekmo, je v 51. minuti dosegel tudi drugi gol, še enkrat je bil natančen s strelom od daleč, tokrat se je za strel odločil še z daljše razdalje kot pri prvem golu.

Kazahstan je zmagal s 3:1. Foto: Guliverimage

San Marino je bil sicer v igri povsem enakovreden tekmec, posebej nevaren sicer ni bil, a v 60. minuti je vendarle znižal zaostanek, ko je odbito žogo od vratnice na pravo mesto spravil Simone Franciosi, s tem je dosegel šele drugi gol svoje ekipe v teh kvalifikacijah. Končni izid so domači dosegli z enajstmetrovke, v drugi minuti sodniškega dodatka jo je uspešno izvedel Abat Aimbetov. Kazahstan se je tako vodilnima ekipama Slovenije in Danske približal na točko zaostanka, za napredovanje na prvenstvo pa bo v zadnjem krogu na gostovanju v Ljubljani potreboval zmago.

Finska je drugi tekmi v slovenski skupini s 4:0 premagala Severno Irsko.

Italijani so se rešili, konec upov za Poljsko

V skupini C so lahko evropski podprvaki Angleži brezskrbni, saj so se že uvrstili na Euro 2024, tokrat so z 2:0 ugnali Malto. Enrico Pepe je v osmi minuti dosegel avtogol, zmago Angležev pa je v 75. minuti potrdil Harry Kane.

Italija je zmagala s 5:2. Foto: Reuters

Nekoliko so si po zmagi nad Severno Makedonijo oddahnili Italijani (5:2). Italija je že v prvem polčasu zagospodarila na igrišču, ko sta za vodstvo s 3:0 zadela Matteo Darmian in dvakrat Federico Chiesa, ki je med drugim v zadetek pretvoril zgrešeno enajstmetrovko Jorginha. V drugem polčasu so Makedonci po dveh zadetkih Janija Atanasova znižali na 2:3, a je nato Italija odgovorila z goloma Giacoma Raspadorija in Stephana El Shaarawya ter potrdila tri točke. Branilci evropskega naslova azzurri bodo morali za uvrstitev na Euro zdaj 20. novembra na nevtralnem prizorišču v Nemčiji za potrditev nastopa na Euru proti Ukrajini vsaj remizirati.

V skupini E si je še drugič v zgodovini vstopnico za Euro priigrala Albanija, ki je osvojila točko proti Moldaviji (1:1). Konec upanja pa je za Poljsko, ki bi morala danes, če bi želela ostati v boju za Euro 2024 do zadnjega kroga, premagati Češko, a sta se ekipi razšli z remijem (1:1). Za drugo vstopnico se bosta tako v zadnjem krogu borili Češka in Moldavija.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Albanija, Anglija, Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Madžarska, Portugalska, Slovaška, Škotska, Španija in Turčija.

V dodatnih kvalifikacijah imajo: Že zagotovljeno mesto: BiH, Finska, Gruzija

Zagotovljeno mesto, a se lahko prek skupine še uvrstijo na Euro: Grčija, Hrvaška, Izrael, Italija, Kazahstan, Nizozemska, Srbija

