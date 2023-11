Joj, kakšna priložnost za Slovenijo! Konec katastrofalnega niza?

Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek v Köbenhavnu gostovala pri prvem nosilcu, glavnem favoritu kvalifikacijske skupine. Z zmago nad Dansko bi si že zagotovila nastop na Euru 2024, a ji statistika pri tem ne more biti v ponos. Ji je pa lahko v dodaten izziv, saj lahko Slovenija prekine katastrofalni niz. V dozdajšnjih 14 kvalifikacijskih ciklusih je namreč na gostovanjih pri prvih nosilcih skupine osvojila zgolj točko, dosegla le štiri zadetke, prejela pa jih je kar 31. Neporažena je ostala le zlata Katančeva četa in to zdaj že daljnega leta 2001 v deževnem Beogradu.

Rekordi, tradicije in nizi se v športu zelo radi presegajo. Skoraj vedno. Le redkokateremu dosežku uspe, da traja večno. Selektor Matjaž Kek je v pestri karieri presegel že marsikaterega. Podpisal se je pod prvo zmago Slovenije na velikem tekmovanju (1:0 nad Alžirijo na SP leta 2010), pod prvo zmago Slovenije nad reprezentanco, ki prihaja z območja nekdanje Jugoslavije (1:0 nad Srbijo v Mariboru), ter ne nazadnje prvo zmago Slovenije nad takratnimi svetovnimi podprvaki Hrvati (1:0 nad Hrvaško v Ljubljani) in še bi lahko naštevali.

Matjažu Keku in sodelavcem se v petek ponuja zgodovinska priložnost. Ne le, da lahko Slovenijo popeljejo na Euro 2024, ampak lahko prvič, odkar je bila Slovenija sprejeta v evropsko nogometno družino, v gosteh premagajo prvega nosilca kvalifikacijske skupine za veliko tekmovanje. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V petek se lahko prekine še neverjeten niz, ki Sloveniji ne more biti v čast. Če bo Kekova četa na stadionu Parken premagala Dansko, bo s tem prekinila klavrn niz neuspešnih gostovanj pri prvih nosilcih kvalifikacijskih skupin. Iz zgodovine poznamo 14 takšnih tekem, na katerih ni bila nikoli favoritinja. Osvojila je le eno točko, načrte je prekrižala le ZR Jugoslaviji pred 22 leti, ko je v deževnem Beogradu remizirala z najboljšimi nogometaši iz Srbije in Črne gore. Na vseh drugih gostovanjih, v pestri zgodovini nastopov v kvalifikacijah za velika tekmovanja, jo je tako pot odnesla trikrat do Italije, dvakrat do Anglije, sicer pa se je mudila še na Norveškem, v Franciji, na Češkem, v Švici, na Poljskem in Hrvaškem, a je gostovanje pri prvem favoritu skupine vedno zapuščala praznih rok.

Ko je Slovenija zadnjič gostovala pri prvem favoritu kvalifikacijske skupine, je v Splitu izgubila s Hrvaško z 0:3. Foto: Grega Valančič/Sportida

To je še dodaten izziv za petkovo srečanje v Köbenhavnu, saj lahko Kekova četa na krilih jesenskega stoodstotnega izkupička, vedno višje stopnje uigranosti in samozavesti skuša storiti nekaj, kar ni uspelo Sloveniji še nikoli. V gosteh ugnati prvega favorita skupine. Sloveniji bi lahko uspel veliki met, zgodovinska zmaga za prvi preboj na veliko tekmovanje, priigran že v skupinskem delu. Slovenija bi v tem primeru tudi postala zmagovalka skupine, kar bi ji uspelo prvič, in konec bi bilo tudi katastrofalnega niza ter rezultatske nemoči, kar zadeva gostovanja pri prvem nosilcu. Tradicije in rekordi so v športu prisotni zato, da se prekinejo in presežejo.