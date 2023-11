"Velika hvala vsakemu izmed 600 Slovencev, ki se podajajo v Köbenhavn"

Slovenska nogometna reprezentanca se danes podaja v Köbenhavn. Če bo v petek premagala Dance, si bo zagotovila nastop na Euru 2024. Selektor Matjaž Kek je v četrtek na Gorenjskem opravil še zadnji trening, pred tekmo, na kateri bo Slovenija naskakovala zgodovinski podvig, pa sporoča: "Če kdo izmed reprezentantov potrebuje še dodaten motiv ali izziv, verjetno ni na pravem mestu. To so tekme, za katere se živi. Tekme, za katere se je delalo. To je privilegij." Kaj je še sporočil Mariborčan pred odhodom na Dansko?

Lahko ponovi senzacionalni presežek Srečka Katanca in Slovenijo popelje na obe veliki tekmovanji. Leta 2010 je vodil slovenske nogometaše na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, osvojil štiri točke in nesrečno izpadel po skupinskem delu, zdaj pa se mu ponuja izjemna priložnost, da bi 14 let po južnoafriških prigodah vodil slovensko izbrano vrsto še na Euru v Nemčiji. To mu lahko uspe na dva načina. V petek, če bo v gosteh premagal Dansko, ali pa v ponedeljek, če bo ostal neporažen proti Kazahstanu. In San Marino pred tem seveda ne bo presenetil Kazahstana, kar bi še dodatno olajšalo petkovo nalogo Kekovih bojevnikov.

Boštjana Cesarja in Milivoja Novakovića je vodil na SP 2010, zdaj bi mu lahko pomagala na novem velikem tekmovanju. Na Euru 2024. Foto: Reuters

Kar zadeva slovenski tabor, razmišljanje sega le do petkove tekme, nikakor do domačega spektakla s Kazahstanom. Le do prve zaključne žogice na stadionu Parken. "Zavedamo se pomembnosti tekme in kakovosti tekmeca, ki nas čaka v Köbenhavnu. In to ne glede na to, v kakšni postavi bo igral," poudarja, kako Danska razpolaga z imenitnimi nogometaši in odsotnost treh vodilnih reprezentantov (Simon Kjaer, Rasmus Hojlund in Christian Eriksen) ne bi smela zmanjšati zahtevnosti slovenskega izziva. Tudi zaradi polnega stadiona Parken, kjer se bo stiskalo skoraj 40 tisoč glasnih Dancev.

"Zavedamo se, kaj pomeni Danska na svojem stadionu. Zavedamo pa se tudi svoje kakovosti. Želimo odigrati hrabro in odločno tekmo. Izziv in motiv sta zelo velika, ni važen posameznik, ampak koliko je vsak posameznik pripravljen svojo individualno kakovost podrediti kolektivu. Potem je to lahko zelo dobra Slovenija," je izkušeni slovenski selektor prepričan, da bi v tem primeru lahko njegovi izbranci v petek povzročali prvemu favoritu skupine ogromno težav.

Nogomet se je vrnil na slovenski športni zemljevid

Na Dansko se odpravljajo tudi člani navijaške skupine ZNS. Foto: www.alesfevzer.com Brez podpore pa ne bodo na petkovi "tekmi vseh tekem" niti Slovenci. Na Danskem je razprodan sektor za gostujoče navijače, v Köbenhavnu bo pesti za Kekovo četo stiskalo 600 navijačev. Tako veliko se jih ni udeležilo kvalifikacijske tekme v gosteh že zelo dolgo.

"Mogoče je to ena izmed največjih pozitivnih zadev, da nam je uspelo v slovenski šport vrniti tudi razmišljanje o nogometu. Velika hvala vsakemu, ki se podaja v Köbenhavn. Hvala vsem tistim, ki so pomagali in navijali na prejšnjih tekmah in iz Stožic naredili slovensko trdnjavo. Za nami so dobri rezultati na domačem igrišču, če pa v tem času dvigneš 500 gledalcev, da potujejo s tabo, pa je to vsekakor dodaten motiv in dodaten izziv za to skupino fantov," je selektor Kek izpostavil veliko zadovoljstvo, da se je nogomet vrnil na naslovnice, da je poskrbel za novo evforijo, ki bi lahko spominjala na tiste nepozabne ob prebojih Slovenije na EP 2000, SP 2002 in SP 2010.

Stožice bodo 20. novembra proti Kazahstanu polne do zadnjega kotička. Foto: www.alesfevzer.com

Nogometna zgodba vzbuja veliko pozornosti, spremlja jo pozitivna energija, podobna tisti, ki je ni manjkalo ob zadnjih uspehih kolesarjev, košarkarjev, odbojkarjev in preostalih predstavnikov slovenskega športa. "To je eno izmed mojih večjih zadovoljstev, nogomet se je vrnil na slovenski športni zemljevid. In to popolnoma zasluženo, z unikatno, posebno generacijo. Prepričan sem, bo dala vse od sebe v danem trenutku. Tak odnos tudi zahtevam," je poudaril, da je v reprezentanci prisotno dosledno upoštevanje reda in discipline. "Imamo pa tudi kakovost, ki smo jo že pokazali. Če je kdo boljši, je treba biti objektiven in mu to priznati, a črta se bo potegnila po koncu kvalifikacij. Verjamem in prepričan sem, da bodo uspešne za Slovenijo," je optimist. Tako računa na to, da bodo njegovi varovanci izkoristili eno izmed dveh zaključnih žogic.

"To so tekme, za katere se živi"

Selektor Matjaž Kek je zadnji trening pred srečanjem na Danskem opravil v četrtek na Brdu pri Kranju. Foto: www.alesfevzer.com Kdo pa bo kandidiral za nastop v petek? V četrtek je prvič z ekipo treniral Žan Celar, ki je imel v zadnjem obdobju zdravstvene težave, a bi že tako ob Benjaminu Šešku, Andražu Šporarju in Žanu Vipotniku težko prišel do igralnih minut. Še nekaj igralcev je takšnih, ki še čutijo težave z ritmom treningov, to sta denimo Erik Janža in Petar Stojanović. "Iščem pravo kombinacijo za vsakega," se bo o tem, kdo bo prišel v poštev za tekmo na Danskem, odločil po zadnjem treningu.

"Če kdo izmed igralcev potrebuje še dodaten motiv ali izziv, verjetno ni na pravem mestu. To so tekme, za katere se živi. Tekme, za katere se je delalo. To je privilegij," je vesel in ponosen, da se Slovenija po dolgem času znova zelo konkretno spogleduje z velikim mednarodnim uspehom, ki bi jo vrnil na evropski zemljevid.

Danci bodo na stadionu Parken računali na bučno podporo skoraj 40 tisoč navijačev. Foto: Reuters

"Pred nami je najtežje gostovanje v kvalifikacijah. Danska je najkvalitetnejši tekmec. Zmagati na Parknu bi bilo nekaj posebnega, kaj pa bi to prineslo, dobro veste tako vi kot mi," je poudaril na druženju z novinarji pred zadnjim treningom na Brdu pri Kranju. Podobno kot prejšnji mesec, ko Slovenija na Severnem Irskem ni opravila uradnega treninga v Belfastu, bo Kekova četa tudi tokrat opravila zadnji preizkus moči na slovenskih tleh, nato pa v petek spoznala zelenico na stadionu Parken, ki je po zadnjih informacijah dokaj načeta in v danskem taboru nad njenim stanjem niso pretirano navdušeni. Če se bo ponovila izkušnja iz Belfasta, kjer bo Danska gostovala v zadnjem krogu, bi bilo lahko v petek zvečer v Sloveniji še zelo veselo.