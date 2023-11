Švici še ni uspelo, Izrael ohranja upanje

Na nevtralnem prizorišču na Madžarskem sta se za kvalifikacijske točke za Euro 2024 v skupini I merila Izrael in Švica. Tekma se je končala z neodločenim izidom 1:1, potem ko je v 89. minuti zadel Shon Weissman. Pred zadnjima dvema krogoma tretji Izrael za vodilnima Švico in Romunijo zaostaja štiri točke.

Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek dopoldne opravila še zadnji trening pred gostovanjem v Köbenhavnu, nato pa v popoldanskih urah odpotovala na Dansko. Dan prej pa sta se v prestavljeni kvalifikacijski tekmi merila Izrael in Švica. Tekmo so igrali na majhnem stadionu Pancho Arena v Felcsutu na Madžarskem, kjer bodo Izraelci v soboto pričakali še Romunijo.

Shon Weissman za 1:1. Foto: Reuters Izrael ni še nikoli, odkar se je leta 1994 pridružil evropski nogometni družini, zaigral na velikem tekmovanju. Teoretične možnosti za Euro 2024 po tej tekmi vendarle ohranja. Švicarji so z golom Rubena Vargasa vodili od prvega polčasa pa vse do 89. minute tekme, ko je za izenačenje na 1:1, kar je bil tudi končni izid, zadel rezervist Shon Weissman. To pomeni, da imata Švica in in Romunija pred zadnjima dvema krogoma po 16 točk, tretji Izrael pa 12.

Remi na prijateljski tekmi Belgije in Srbije

Nogometna reprezentanca Belgije je na prijateljski tekmi v Leuvnu premagala Srbijo z 1:0. Edini gol je po veliki napaki srbske obrambe že v drugi minuti dosegel Yannick Carrasco. Obe ekipi sta imeli kar nekaj priložnosti, Srbi, ki jim je bila to generalka pred nedeljskim odločilnim kvalifikacijskim obračunom za nastop na evropskem prvenstvu proti Bolgariji v Leskovcu, so dvakrat zadeli okvir vrat.

Pred tekmo čustvena gesta kapetana Izraela

Pred srečanjem je bila velike pozornosti deležna poteza kapetana izraelske reprezentance Elija Dase. V torek je na novinarski konferenci dvignil otroško športno copato ter dejal, da pripada osemletnemu dečku Navu Shohamu, ki prihaja iz sedemčlanske družine in je talec v rokah Hamasa. ''Vse, kar je ostalo v njegovem domu, je bila ta copata. Čakamo te tukaj,'' je dejal branilec moskovskega Dinama.

"All that's left of Nave Shoham's house is this shoe" Israel captain Eli Dasa talks ahead of Swiss qualifier https://t.co/RNPnmMEDGl — Sports Rabbi (@thesportsrabbi) November 14, 2023

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Anglija, Avstrija, Belgija, Francija, Portugalska, Škotska, Španija in Turčija.

Srbi vendarle z nekaj navijači

Evropska nogometna zveza (Uefa) je zaradi navijaških incidentov na tekmi s Črno goro v Beogradu kaznovala srbsko reprezentanco s tekmo brez prisotnosti gledalcev. Po pritožbi pa je kazen vendarle omilila, za odločilno tekmo v boju za uvrstitev na evropsko prvenstvo je odprla eno tribuno.

Kvalifikacije za Euro 2024, zaostala tekma:

Sreda, 15. 11.:

Lestvice: