Slovenci že spisali čudež na Danskem

Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek na kultnem evropskem stadionu v Köbenhavnu. Na Parknu je gostovala dvakrat in na prelomu tisočletij doživela prepričljiva poraza (0:4 in 0:3). Povsem drugače se je na največjem nogometnem stadionu na Danskem godilo Gorici. V deželi Andersenovih pravljic je spisala svojo, še kako odmevno. Leta 2004 je odpihnila Köbenhavn s 5:0 in tako šokirala dansko občinstvo, da je proti koncu dvoboja navijalo za vrtnice. O tem smo obujali spomine s takratnim napadalcem Gorice, nekdanjim reprezentantom Aleksandrom Rodićem, ki je na Parknu dosegel dva zadetka.

"Parken velja za kulten evropski stadion. Energija stadiona Parken bo pravi izpit za nas," pred petkovim gostovanjem, ki bi lahko v primeru zmage Slovenijo že popeljal na evropsko prvenstvo v Nemčiji, sporoča selektor Matjaž Kek. Skušal bo prekiniti neugodno statistiko, na katero Slovenija ne more biti ponosna. Na stadionu Parken se je mudila dvakrat, a utrpela dva visoka poraza (0:4 in 0:3).

Stadion Parken bo v petek razprodan že 13. zapored na reprezentančni tekmi. Dvoboj v Köbenhavnu bo tako spremljalo okrog 38 tisoč gledalcev. Foto: Reuters

Nato je napočilo leto 2004 in poskrbelo, da je slovenski nogomet na Parknu vendarle dočakal srečen trenutek. In to kakšnega! Ni bilo govora o reprezentanci, ampak takratnem državnem prvaku Gorici. Vrtnice so na prvi tekmi kvalifikacij za ligo prvakov doma ostale praznih rok proti Köbenhavnu (1:2).

Pinni: Danci nismo mogli verjeti, kaj se je zgodilo

Pavel Pinni je vrtnice v Köbenhavnu popeljal do nepozabnega podviga. Foto: Vid Ponikvar Danski prvak je pričakoval lahko delo na povratni tekmi, veljal je za absolutnega favorita, nato so varovanci Pavla Pinnija pripravili presenečenje, na katerega so ljubitelji slovenskega nogometa lahko ponosni še danes.

"Na Danskem smo domačina, ki je bil velik favorit, povsem povozili. To je bila tekma, ki jo bo težko ponoviti, zgodi se samo enkrat na ne vem koliko let. Takrat smo imeli zelo dobro ekipo in bili sproščeni. Steklo nam je in odigrali smo res popolno tekmo. Danci, ki so v klub že pripeljali dve okrepitvi za tekmi naslednjega kroga z Monacom, niso mogli verjeti, kaj se jim je zgodilo. Bili so povsem potolčeni. Žoga je stekla in začeli smo se igrati z njimi, oni pa so delali napako za napako," je o pravljičnem preobratu Novogoričanov v Skandinaviji pred leti v Sobotnem intervjuju na Sportalu obujal spomine takratni strateg Pavel Pinni.

Köbenhavn : HiT Gorica 0:5 (0:3) Köbenhavn, 3. avgust 2004, stadion Parken Strelci: 0:1 Rodić (28) 0:2 Šturm (39), 0:3 Srebrnič (45), 0:4 Rodić (54), 0:5 Šturm (75). Köbenhavn: Kihlstedt, Jacobsen, Svensson, Saarinen, Alvaro Santos (od 63. Jonsson), Silberbauer (od 69. Van Heerden), Tobiasen, Norregaard, Bech (od 55. Fredgaard), Bergvold, Moeller. Trener: Hans Backe. HiT Gorica: Pirih, Srebrnič, Mavrič, Kokot, Živec, Komac, Kršić (od 69. Šabec), Puš, Ranić, Rodić (od 90. Panić), Šturm (od 85. Burgić). Trener: Pavel Pinni.

Rodić: Nihče ni verjel v naše napredovanje

Aleksandar Rodić, ki je pozneje v Sloveniji nosil tudi dres Olimpije, se zelo rad spominja tekme v Köbenhavnu in slavnostnega sprejema v Novi Gorici. Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com "Le kako bi lahko pozabil na takšno tekmo? Bilo je fenomenalno, prava pravljica," je na našo željo obujal spomine Aleksandar Rodić. Takrat je nosil dres Gorice in na Parknu dosegel dva zadetka. Dva je pristavil še Jani Šturm, enega kapetan Miran Srebrnič, Evropa pa je dočakala senzacijo.

"Spominjam se, kako smo na povratno tekmo odpotovali le z nekaj rezervnimi igralci, saj je klub varčeval pri stroških. Potovanje ni bilo poceni. Nihče v klubu, niti trener niti mi, ni verjel, da bi lahko napredovali. Danci so vmes kupili še dva igralca za naslednji krog, a so se ušteli. Prehitevali so dogodke," se nekdanji slovenski reprezentant dobro spominja razočaranja v vrstah danskih prvakov, ko so na domači zelenici izgubili z Novogoričani s ponižujočih 0:5.

Vseh pet zadetkov Gorice s srečanja v Köbenhavnu si lahko ogledate tukaj.

''Stadion Parken imam v lepem spominu. Podoben je kocki, zaprt z vseh strani. Je lep, udoben objekt, na katerem je zelo dobro navijaško vzdušje,'' nam je povedal Aleksandar Rodić. Foto: Guliverimage

"Saj ne vem, ali so imeli sploh kakšno priložnost. Od prve minute smo nadzirali potek srečanja, bili bistveno boljši tekmeci. Proti koncu tekme so nam njihovi navijači ploskali in navijali za nas. Bili so v šoku, a športno, brez provokacij, sprejeli poraz," je dejal Rodić, ki ima doma še vedno poseben spomin na čudežno tekmo, saj si je izmenjal dres z enim izmed nogometašev Köbenhavna. Po vrnitvi iz dežele pravljic, odprava Gorice je najprej pristala na letališču v Italiji in se nato z avtobusom odpravila v mesto vrnic, je sledila nepozabna zabava. Navijači so sprejeli Pinnijeve junake v središču mesta. "Prekrasno je bilo."

Stadion Parken v zdajšnji slovenski reprezentanci najbolje pozna Benjamin Verbič, saj si je več let služil kruh pri Köbenhavnu. V prijetnem spominu ga ima tudi njegov nekdanji trener Celja Simon Rožman, saj je leta 2001 z Rijeko v gosteh presenetil Köbenhavn in se uvrstil v skupinski del evropske lige. Foto: Getty Images

Srbija, Hrvaška in BiH se mučijo, Slovenija pa ...

Nekdanji slovenski reprezentant Aleksandar Rodić je zadnjo polovico leta v nogometu deloval kot pomočnik trenerja Gorice, zdaj ko se ubada s poškodbo kolena, čaka na nov izziv. Foto: Guliverimage Kako Rodić razmišlja o petkovem srečanju med Dansko in Slovenijo? "Glede na zadnje predstave reprezentance sem optimist. Verjamem, da bodo fantje znova odigrali odlično tekmo in se že v petek uvrstili na euro," je Kekova četa z optimizmom okužila tudi napadalca, ki je v Slovenijo prišel iz Kozarske Dubice (BiH) in nato po dveh letih igranja za Gorico, s katero je osvajal lovorike, zaprosil za slovenski potni list. Postal je naturalizirani slovenski reprezentant. Za izbrano vrsto je zbral devet nastopov, z Belorusijo se je v Celju vpisal tudi med strelce (1:1).

"Vesel sem za slovensko reprezentanco in selektorja Keka, da jima gre tako dobro. Slovenija dosega imenitne dosežke. Vidimo, kako se mučijo preostale reprezentance iz območja nekdanje Jugoslavije, tako Srbija, Hrvaška kot Bosna in Hercegovina, Slovenija pa z mlado in perspektivno ekipo deluje zelo dobro," je očaran nad uspehi, zlasti štirimi zaporednimi jesenskimi zmagami v kvalifikacijah za euro 2024, ki so Slovenijo povsem približale končnemu cilju.