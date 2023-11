Prvi mož slovenskega nogometa ni mogel nadzorovati čustev

Selektor Matjaž Kek je lahko v torek na Brdu pri Kranju na treningu pozdravil vse nogometaše, ki jih je vpoklical za kvalifikacijski tekmi z Dansko in Severno Irsko. Trenirala sta tudi kapetan Jan Oblak in Miha Zajc, selektor pa se je v idiličnem okolju za trening na Gorenjskem razveselil tudi visokega obiska, saj je reprezentanco pozdravil predsednik krovne zveze Radenko Mijatović. Prvi mož slovenskega nogometa verjame v srečen konec in preboj Slovenije na Euro 2024.

Slovensko nogometno reprezentanco je dvakrat na velikem tekmovanju kot predsednik krovne zveze spremljal Rudi Zavrl (EP 2000 in SP 2002), enkrat Ivan Simič (SP 2010), zdaj pa se lepa priložnost, da se znajde na omenjenem seznamu, ponuja še Radenku Mijatoviću. Predsedniški položaj je prevzel leta 2016, ko je nasledil Aleksandra Čeferina, ki je doživel izjemno čast in postal prvi mož evropskega nogometa. Nekdanji predsednik NZS bo tako prihodnje leto po finalu Eura v Nemčiji okronal novega prvaka in kapetanu prvakov predal pokal, obstaja pa velika možnost, da bi v častnih ložah udobnih nemških stadionov ponosno spremljal tudi nastope rojakov.

Slovenija ima vse v svojih rokah

Slovenija in Danska sta se pred petimi meseci v Ljubljani razšli brez zmagovalca (1:1). Foto: Grega Valančič/Sportida V slovenski nogometni javnosti prevladuje optimizem. Reprezentanca dva kroga pred koncem vodi v kvalifikacijski skupini H, prednost pred tretjeuvrščenim Kazahstanom znaša štiri točke. Nastop na Euru si lahko Jan Oblak, Benjamin Šeško in ekipa priigrajo že v petek, če bodo v Köbenhavnu premagali Dansko in dosegli že sedmo zmago v tem ciklusu.

Če pa Kekova četa konec tedna ne bi osvojila stadiona Parken – ta je za tekmo danske izbrane vrste razprodan že 13. zapored, tako da se bo na njem stiskalo 38 tisoč navijačev – bi se ji ponudila še ena priložnost. Še ena zaključna žogica, ko bi v ponedeljek na nabito polnem stadionu v Ljubljani gostila Kazahstan, za tako želen nastop med evropsko nogometno smetano pa bi ji zadoščala že točka.

Matematika sporoča, da bi se lahko Slovenija uvrstila v petek na Euro celo v primeru poraza, če bi San Marino v petek presenetil Kazahstan, ali pa morebiti z remijem v Köbenhavnu, če Kazahstan proti zadnjeuvrščenim amaterjem z Apeninskega polotoka ne bi osvojil več kot točke. A v takšno možnost ne verjame skoraj nihče, San Marino je vendarle, čeprav jo je prejšnji mesec skoraj zagodel Danski (1:2) in dosegel prvi zadetek v tem ciklusu, najslabša reprezentanca na svetu. Zato bo morala Slovenija, če bi želela zdaj že 13-letne sanje o novem nastopu na velikem tekmovanju uresničiti že v petek, osvojiti dansko trdnjavo, stadion Parken, sicer tudi eno izmed prizorišč zadnjega Eura.

Mijatović: Verjamem, da bomo prečkali ciljno črto

Radenko Mijatović je obiskal torkov trening. Foto: www.alesfevzer.com ''Smo v izjemno dobrem položaju pred ciljnim finišem, treba pa je narediti še zadnji korak. Imamo zelo kakovostno generacijo, fantje so željni dokazovanja in upam, da nam bo uspelo. V petek imamo prvo zaključno žogico. Če ne bo šlo, imamo na voljo še popravni izpit, sam pa verjamem, da bomo v vsakem primeru prečkali ciljno črto,'' Radenko Mijatović verjame v srečen konec.

Slovenija bi tako prvič po letu 2010 zaigrala na velikem tekmovanju, udeležba na Euru pa bi razveselila številne deležnike slovenskega nogometa. Blagajna krovne zveze bi se napolnila, navijači, takšni in drugačni ljubitelji nogometa, pa bi prišli na svoj račun, saj bi lahko za nogometaše na tekmovanju stiskali pesti v ogromnem številu, ustrezala pa bi jim tudi bližina nemških mest.

Prvi mož slovenskega nogometa se zaveda, koliko lepega bi lahko preboj na Euro prinesel domačemu nogometu. Zato ne čudi, da v zadnjem obdobju preživlja zelo stresne, a tudi lepe trenutke. Ko je tako Kekova četa v zadnjem domačem nastopu prejšnji mesec kar s 3:0 v Stožicah odpravila Finsko, v njegovi družbi na častni tribuni pa sta bila predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA) Aleksander Čeferin in predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar, so mu po zadnjem sodnikovem pisku stekle po licu solze sreče. ''Človek včasih ne more nadzorovati čustev. Tekma s Finsko je bila izjemno pomembna, fantje in strokovno vodstvo pa so jo oddelali z desetko. Enako pomembna bo tudi vsaka naslednja tekma. Če hočeš iti na veliko tekmovanje, je treba zmagovati v nizu,'' je povedal na Brdu pri Kranju, kjer je v torek obiskal reprezentanco in si ogledal trening.

''Če nekdo razmišlja, da je Slovenija samo Šeško in Oblak, se krepko moti"

Pred Slovenijo je na papirju najtežje gostovanje v skupini. Foto: Reuters Na njem je prvič v tem tednu vse kandidate vodil selektor Matjaž Kek. Mariborčan je priznal, da ima še nekaj težav s poškodbami. V zadnjem obdobju sta jih imela največ v svojih klubih Petar Stojanović in Erik Janža. Sta standardna člana udarne ''jesenske'' zasedbe, ki je v kvalifikacijah nanizala štiri zmage in se zavihtela na vrh razpredelnice, zato bo zdravniška služba skušala narediti vse, da bosta pripravljena za zahtevno bitko na Danskem. Če pa ne bo šlo, selektor ne bo tvegal, saj se zaveda, da čaka Slovenijo še ena zelo pomembna bitka v ponedeljek, ko bo v Stožicah gostoval Kazahstan.

''Naslednja dva treninga bosta že razkrila, kdo bo lahko igral v danski prestolnici ter kdo ne,'' sporoča 62-letni slovenski strateg, ki niti slučajno ne naseda danskemu potenciranju pomena odsotnosti Rasmusa Hojlunda in Christiana Eriksna, pa tudi kapetana Simona Kjaerja. Danski selektor ima težave, saj proti Sloveniji in Severni Irski ne bo mogel računati na tri ''kapitalce'', a v slovenskem taboru jasno in glasno sporočajo, da ima Danska še obilico zelo kakovostnih igralcev, tako da v petek zaradi tega ne pričakuje posebej lažjega dela.

🤳🏻 Torkov trening reprezentance pred tekmo z Dansko 🇩🇰🇸🇮#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/A34oO3xVaV — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) November 14, 2023

''Če nekdo razmišlja, da je Slovenija samo Šeško in Oblak, se krepko moti. To velja tudi nasprotno in tudi Danske ne predstavljata zgolj Hojlund in Eriksen. Zelo zgovorno je to, da lahko danski selektor namesto njiju vpokliče igralca iz Napolija (Jesper Lindstroem) in Trabzonsporja (Jens Stryger Larsen) ter na ta način da priložnost igralcem, ki se prebijajo iz eminentnih evropskih klubov,'' je Mariborčan ponudil zgovoren primer, na kako dolgo in široko klop lahko računajo Skandinavci.

Stadion Parken je bil tudi eno izmed prizorišč zadnjega evropskega prvenstva. Foto: Reuters

Kek: Treba bo uživati in izzvati sebe

Ker bodo v petek računali še na pomoč razprodanega stadiona Parken, bo njihova vloga favorita še bolj izrazita. ''Parken velja za kulten evropski stadion. Naša želja je, da naredimo čim več in v danem trenutku pokažemo, kar zmoremo. Energija stadiona Parken bo pravi izpit za nas. Vložek je zelo velik, treba bo uživati in se v danem trenutku izzvati, da bomo dali vse od sebe ali pa še malo več. V takih primerih pa je Slovenija lahko zelo nevarna,'' selektor Kek razkriva, kaj bodo morali narediti njegovi varovanci, če bodo hoteli prvič v zgodovini zmagati na Danskem in popeljati Slovenijo do zgodovinskega uspeha, že četrtega velikega tekmovanja, in to prvič že neposredno iz skupinskega dela.

To Sloveniji, ki se je v preteklosti na evropsko oziroma svetovno prvenstvo vedno uvrščala v dodatnih kvalifikacijah, še ni uspelo. Če pa bi nanizala še peto zaporedno zmago, bi spisala novo zlato poglavje in vrnila Slovenijo na elitni evropski zemljevid.