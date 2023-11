Fantastična predstava Vipotnika v Franciji, Rieri se je izšlo v četrto #video

Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik je v soboto zablestel na tekmi 14. kroga druge francoske lige. Bordeauxu je do domače zmage nad Annecyjem (3:1) pomagal z dvema zadetkoma in podajo, s tem pa poskrbel, da je njegov trener Albert Riera prvič po prihodu iz Slovenije okusil slast zmage v Franciji. To je Špancu uspelo v četrtem nastopu, mladi Slovenec, ki je s svojo predstavo zagotovo polepšal dan tudi selektorju Matjažu Keku, pa se je bolj kot svojih zadetkov in asistence razveselil zmage moštva. Na njo je čakal skoraj dva meseca!