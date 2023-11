Benjamin Šeško je že nekaj časa najbolj vroče ime slovenskega nogometa. Pri 20 letih spada med najbolj nadarjene in opevane mlade evropske napadalce, v slovenski reprezentanci pa je postal nenadomestljiv člen začetne enajsterice in največja nevarnost za tekmece. Za popolno idilo Radečanu manjka le še večja minutaža pri Leipzigu. Ob zadnjih govoricah, da se zanj zanima londonski Arsenal, in razmišljanjih, da bi si pri rdečih bikih zaslužil več priložnosti, je o tej polemiki javno spregovoril tudi njegov agent Elvis Bašanović.

Benjamin Šeško je v torek po daljšem času začel dvoboj od prve minute in v Beogradu nekajkrat ogrozil vrata Crvene zvezde, ki jih je branil Omri Glazer. Foto: Guliverimage Čeprav se je izkazal skoraj vedno, ko mu je trener Marco Rose namenil priložnost, minut pa ni bilo veliko, tako da je v začetku sezone 2023/24 deležen drobtinic, se dragulj slovenskega nogometa še ni ustalil v začetni postavi Leipziga. Kot kaže, bo pot do tja še dolga in naporna. Konkurenca je ogromna, kakovostnih napadalcev je veliko, 47-letni nemški strateg pa za zdaj bolj zaupa drugim.

Benjamin Šeško je čakal kar mesec dni, da je lahko znova zaigral za rdeče bike od prve minute. V torek je tako na dvoboju lige prvakov v Beogradu nastopil od začetnega sodnikovega piska. V deževni srbski prestolnici se je spogledoval z drugim zadetkom v ligi prvakov. Bil je zelo blizu, si priigral kar nekaj priložnosti, a se je pri Crveni zvezdi izkazal izraelski vratar Omri Glazer. V drugem polčasu je imel srbski prvak srečo, saj je Šeško po nevarnem strelu z razdalje zatresel vratnico, v nadaljevanju akcije pa zapravil še eno zrelo priložnost. Ko je v 70. minuti zapustil igrišče, je Leipzig vodil z 1:0, na koncu pa je bogati nemški klub, ki prisega na razvojno delo s številnimi mladimi igralci, zmagal z 2:1.

Bašanović: Stoodstotno zaupamo Marcu Rosu in Leipzigu

Elvis Bašanović in Benjamin Šeško sodelujeta že vrsto let. Foto: Instagram V Leipzigu se je med navijači sprožila polemika glede Šeška. Prevladuje mnenje, da bi si zaslužil več priložnosti, zato mu tudi ne bi zamerili, če bi zamenjal delodajalca že v zimskem prestopnem roku. Govorice o tem scenariju so se sprožile ob nedavnih omembah, da se za vročega slovenskega reprezentanta zanima londonski Arsenal. Pozorno jih spremlja tudi italijanski novinar Fabrizio Romano, guru na področju največjih nogometnih prestopov. Zanimalo ga je, kaj si o vsem tem misli Šeškov agent Elvis Bašanović. Vse skupaj je delil z javnostjo. Ker ga spremlja precejšen del nogometne javnosti in so njegove objave na družbenih omrežjih zelo odmevne, je s tem še povečal že tako veliko zanimanje za Radečana, ki je pri 20 letih dosegel že devet zadetkov za Slovenijo.

"V zadnjem obdobju sem prejel veliko klicev s podobnimi vprašanji, zato želim biti jasen. Vsi, Benjamin in ekipa okoli njega, smo popolnoma mirni. Imamo 100-odstotno zaupanje v gospoda Marca Rosa in klub RB Leipzig. Benjamin je izbral Leipzig, ker ima znanje in izkušnje za razvoj vrhunskih mladih igralcev, zato smo prepričani, da v klubu vedo, kaj delajo," je Šeškov agent dal vedeti, da je njegov 20-letni varovanec več kot zadovoljen z izborom in ga vse skupaj, tudi manjša minutaža od tiste, ki je je bil vajen pri Salzburgu ali pa v dresu slovenske izbrane vrste, ne moti. Ostaja miren in motiviran za nadaljnje delo ter dokazovanje.

🚨🇸🇮 Many questions about Benjamin Šeško’s limited game time…



EXCL — His agent Elvis Basanović tells me: “I get a lot of similar calls, questions in last period. So I would like to be clear that Benjamin and his team around him, we are totally calm and we trust 100% to mr. Rose… pic.twitter.com/bsy5hpr1qf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2023

Nova priložnost za nastop sledi konec tedna, ko bo Leipzig v sklepnem dejanju 11. kroga nemške bundeslige v nedeljo gostil Freiburg, nato pa se bo priključil slovenski reprezentanci, ki jo čakata odločilna spopada v boju za Euro 2024 z Dansko (17. novembra v Köbenhavnu) in Kazahstanom (20. november v Ljubljani). Oba dvoboja sta razprodana.

Na osmih tekmah odigral le 235 minut

Marco Rose je v tej sezoni v nemški bundesligi Benjaminu Šešku omogočil osem nastopov, pri čemer je v povprečju na igrišču prebil manj kot 30 minut na tekmo. Foto: Guliverimage Leipzig v nemškem prvenstvu zaseda peto mesto. V desetih nastopih je osvojil 20 točk in za vodilnim Bayerjem zaostaja osem točk. Šeško je s tremi zadetki drugi najboljši klubski strelec v bundesligi. Več jih je dosegel le Belgijec Lois Openda (8), trikrat pa je zadel v polno tudi Nizozemec Xavi Simons (3). Sta pa soseda iz Beneluksa zbrala neprimerno več minut od Šeška. Simons je odigral 784, Openda 749, Šeško pa zgolj 235 minut. Tako v povprečju dosega zadetke pogosteje tudi od Belgijca.

Šeško je imel v karieri že večkrat opravka z visokimi ovirami. Tudi pri Salzburgu je vladala zelo huda konkurenca med napadalci, a je dokazal, da lahko z vnemo in trudom na treningih prepriča trenerja, da si zasluži več pozornosti. V Mozartovem mestu mu je uspelo, po krajši krizi si je utrdil položaj vodilnega napadalca serijskega avstrijskega prvaka. Zdaj želi podobno storiti še pri Leipzigu, kjer je vse še na višji kakovostni ravni. Zato ga čaka zahtevno nadaljevanje sezone, a je 20-letni Slovenec prepričan, da bo kos tudi tej oviri. Tako razmišlja tudi njegov agent, ki pomirja javnost, da je Šeško zadovoljen v Leipzigu in da ni razloga za menjavo okolja. S tem tudi pada v vodo možnost, ki se je pojavila ob nedavnih govoricah o zanimanju topničarjev, da bi mladi slovenski as že pozimi menjal klub.