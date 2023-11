Angleški mediji nogometaše Eddieja Nketiaha, Gabriela Jesusa in Leandra Trossarda opisujejo kot zgolj začasno rešitev Arsenalovega primanjkljaja v napadu, kot dolgoročno rešitev pa imajo v mislih Benjamina Šeška, ki ga na Otoku naslavljajo kot slovenskega Haalanda.

Leipzig naj bi za prestop 20-letnika iz Radeč zahteval okoli 50 milijonov evrov. Arsenal naj ne bi bil edini, ki se zanima za Šeškove nogometne usluge, v vrsto naj bi se postavila tudi Chelsea in obupani Manchester United, preverjeno pa tudi AC Milan.

"Lahko potrdim, da sem se v preteklosti glede Šeška res pogovarjal z Milanom, in to v času, ko je bil tam Maldini (Paolo Maldini, op. a.). Prestop v tistem trenutku ni bil mogoč, preprosto trenutek ni bil pravi," je za Milan Eye pred kratkim povedal Šeškov zastopnik Elvis Basanović, ki pa ideje o prestopu varovanca v Italijo ni želel povsem zatreti. "Nikoli ne veš, kaj bo prinesla prihodnost, AC Milan je velik klub. Se pa Šeško trenutno pri Leipzigu zelo dobro počuti in se tam tudi razvija."

Šeško sebe ne dojema kot slovenskega Haalanda

Šeška pogosto primerjajo z norveškim strojem za gole Erlingom Haalandom, a sam vseskozi poudarja, da mu te primerjave ne godijo. "Že večkrat sem povedal, da sem drugačen tip nogometaša. Edina stvar, ki nama je skupna, je najina višina (oba merita natanko 194 centimetrov, op. a). Oba sva hitra, vendar gojiva povsem drugačen slog igre.

Primerjajo me z nekom, ki spada med najboljše nogometaše na svetu. Težko je koga primerjati s komerkoli izmed njih. Ne želim, da me primerjajo s komerkoli. Želim si biti samo Benjamin Šeško in poskušati biti čim boljši. Kot otrok sem najraje spremljal Zlatana Ibrahimovića. Zabaval se je in užival na zelenici. Počel je tisto, kar je želel. Srečen sem, kadarkoli vidim koga, ki mu je kot igralec podoben," je povedal Šeško.

