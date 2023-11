Šeško ni rešil Leipziga, tretjeligaš izločil Bayern

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šestnajstini nemškega nogometnega pokala je tekmovanje končal RB Leipzig, ki je z 0:1 izgubil proti Wolfsburgu. Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta igrala od 73. minute. Še večje presenečenje pa je poraz Bayerna iz Münchna, saj ga je z 2:1 izločil tretjeligaš Saarbrucken. Odločilni gol je v šesti minuti sodnikovega dodatka zabil Marcel Gaus .

Mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško je v tej sezoni že tresel mreže za RB Leipzig in to v vseh treh tekmovanjih. Trikrat je zadel v prvi nemški bundesligi, enkrat v ligi prvakov, dvakrat pa je bil uspešen v pokalu. Pri klubu se spopada z veliko konkurenco v napadu, tako da je dragocena vsaka minuta. Trener Marco Rose pa mu niti na torkovi pokalni tekmi ni namenil prve postave.

Razočarani Beni. Foto: Guliverimage Na zadnji ligaški tekmi, ko je Leipzig s 6:0 nadigral Köln, a tudi do konca jesenskega dela izgubil poškodovanega Danija Olma, je Radečan vstopil v igro v 73. minuti in se do konca srečanja vpisal med strelce. Nadomestni kapetan Leipziga Kevin Kampl je v soboto počival, na klopi za rezerviste pa je bil tudi na torkovi tekmi.

Leipzig je od 56. minuti igral z deseterico, saj je bil po drugem rumenem kartonu izključen Yussuf Poulsen. Že od 14. minute pa so bili v zaostanku. Za Wolfsburg je zadel Vaclav Černy. Aduta s klopi, tista, ki bi lahko rešila Leipzig v šestnajstini finala pokalnega tekmovanja, pa sta bila prav Slovenca, Šeško in Kampl, ki sta vstopila v 73. minuti. A razpleta tekme nista obrnila.

Stuttgart, ki se vrača v vrh nemškega nogometa, je z 1:0 izločil presenečenje prejšnje sezone bundeslige Union Berlin. Drugoligaš St. Pauli, eden najstarejših nemških klubov z zelo številno navijaško bazo, je po podaljšku z 2:1 premagal Schalke. Borussia Dortmund je v spopadu bundesligašev z 1:0 premagala Hoffenheim.

Bayer Leverkusen v sredo popoldne presenečenja ni dovolil, Sandhausen je premagal s 5:2. Z golom Marca Reusa je Borussia Dormtund izločila Hoffenheim. Je pa izgubil Freiburg, z 1:3 proti Paderbornu.

