Senzacija, kot je v Nemčiji ne pomnijo: "To je res brutalen udarec"

Nogometaši Bayerna so v sredo zvečer poskrbeli za enega najbolj šokantnih in nepričakovanih porazov v zgodovini kluba. Bavarci so se namreč že v šestnajstini finala poslovili od boja za pokalno lovoriko, potem ko so morali z 1:2 priznati premoč tretjeligašu Saarbrücknu. "Vse skupaj je nesprejemljivo," je bil po tekmi jasen športni direktor Bayerna Christoph Freund. Bavarci so zaradi poškodbe ostal vsaj za štiri tedne še brez pomembnega obrambnega igralca Matthijsa de Ligta.

Približno 16 tisoč navijačev na Ludwigspark stadionu je v sredo zvečer evforično pospremilo skoraj zagotovo največjo zmago v zgodovini kluba Saarbrücken. Ta je trenutno šele na 15. mestu nemške tretje lige, v sredo pa je povsem nepričakovano na kolena spravil nemškega prvaka Bayern. Da ima celotna zgodba še bolj pravljičen pridih, je odločilni zadetek padel v zadnjih sekundah tekme. V 96. minuti srečanja je Marcel Gaus z golom ob eksploziji navdušenja na stadionu poskrbel za prvovrstno senzacijo in zmago svoje ekipe z 2:1.

Po zadnjem sodniškem žvižgu je dogajanje na Ludwigsparku spomnilo na kakšnega izmed finalnih obračunov lige prvakov, saj so domači nogometaši ponoreli od navdušenja, na drugi strani pa so Bavarci po enem izmed najtežjih porazov v zgodovini kluba v nejeveri s sklonjenimi glavami zapustili zelenico.

Tuchel: Nismo bili arogantni

"Nismo bili arogantni, niti nismo tekme vzeli kot lahko. Za ta poraz je lahko sto razlogov ali pa nobenega, vse skupaj je težko in čudno. Vsi, ki so rekli, da bi tu morali zmagati, imajo prav. Tu ni nobene druge razlage, res smo zelo razočarani. A zdaj je, kar je, čestitke nasprotniku," je po tekmi dejal strateg Bayerna Thomas Tuchel. Ta na igrišče na začudenje navijačev niti v zaključku ni poslal Harryja Kana, ki je v zadnjem času v izjemni formi, a kljub temu so Bavarci nastopili z močno zasedbo, med drugim so bili na igrišču zimzeleni Thomas Müller, Leroy Sane in tudi vratar Manuel Neuer, ki se je pred kratkim vrnil po poškodbi. "To je za nas res brutalen udarec. Tega nikakor nismo pričakovali, v pokalnem tekmovanju smo imeli velike cilje. Moramo čestitati nasprotniku za res hud boj, ob tem pa so imeli še malce sreče, saj so dosegli gol v 96. minuti. A že pred tem smo zapravili nekaj res velikih priložnosti," je po koncu dejal Müller.

Thomas Tuchel je bil po tekmi razumljivo zelo razočaran. Foto: Guliverimage

Bayern se je tako poslovil že v drugem krogu nemškega pokala, kar se jim je nazadnje zgodilo v sezoni 2021/22, ko jih je v drugem krogu s 5:0 odpihnila Borussia Mönchengladbach. Tokratni poraz ekipe je ostro obsodil športni direktor kluba Christoph Freund. "Vse skupaj je nesprejemljivo, ne razumem, kako lahko nekdo odigra tako slab prvi polčas. Igrali so povsem brez poguma, brez hitrosti, agresivnosti. Ne moreš igrati nogometa na takšen način, razočaranje po tem porazu je res ogromno," je dejal Freund.

Za nameček Bayern po težkem porazu že konec tedna v bundesligi čaka veliki derbi z Borussio Dortmund, Tuchlu pa ogromno sivih las povzroča poškodba Matthijsa de Ligta, ki je v sredo že v 25. minuti moral zapustiti igrišče zaradi poškodbe kolena. "Upamo, da bo diagnoza dobra, za zdaj ne deluje prehudo, a moramo počakati na preglede. Upamo na najboljše," je v zvezi s tem dejal Tuchel. Njegove želje se niso uresničile, Nizozemec bo odsoten najmanj štiri tedne.

Veliko veselje domačih po velikanski zmagi. Foto: Guliverimage

Evforija v taboru Saarbrückna

Veliko zmago pa so evforično pospremili v taboru nemškega tretjeligaša. "Trenutno je v moji glavi pravi kaos, niti ne vem, kako naj se veselim, ker tega ni pričakoval prav nihče. Seveda smo upali, da bo tekma dobra, a ob tem smo se tudi zavedali, da lahko visoko izgubimo. Zato je vse skupaj še toliko bolj nerealno," se je smejalo nogometašu Manuelu Zeitzu. Navdušen je bil tudi športni direktor kluba Jürgen Luginger. "To je senzacionalno. Seveda sanjaš o takšnih zmagah, a verjeti, da se bo to zgodilo, je nekaj povsem drugega. Imeli smo res le kanček upanja, da bi se lahko zgodilo kaj takšnega. Vse skupaj je naravnost fenomenalno," je bil jasen Luginger.

De Ligta ne bo vsaj štiri tedne Nizozemec ne bo mogel pomagati Bayernu vsaj mesec dni. Foto: Reuters Bayern München je zaradi poškodbe ostal še brez pomembnega obrambnega igralca. Matthijs de Ligt bo moral zaradi poškodbe kolena počivati štiri do šest tednov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Štiriindvajsetletni nizozemski reprezentant de Ligt, ki ga uvrščajo med najboljše obrambne nogometaše na svetu, si je na tekmi poškodoval isto koleno, kot sredi oktobra proti Bochumu. Tedaj ni mogel igrati tri tedne.



Gre za nov udarec za bavarsko ekipo trenerja Thomasa Tuchela, ki jo v soboto čaka derbi nemškega prvenstva proti Borussii Dortmund. Ta teden se je na treninge sicer vrnil Dayot Upamecano, vendar še ni jasno, če bo Francoz nared za tekmo. Edini zdrav osrednji branilec Bavarcev je trenutno južnokorejski reprezentant Kim Min-jae.

