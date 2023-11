Znana prva četrtfinalista, derbi bo na Old Traffordu

V angleškem ligaškem pokalu sta znana prva četrtfinalista. To sta Middlesbrough in Port Vale. Derbi osmine finala ligaškega pokala se obeta v sredo zvečer na Old Traffordu, kjer bo branilec naslova Manchester United gostil Newcastle. Srake so v prejšnjem krogu izločile Manchester City, iz igre za lovoriko pa je že v drugem krogu izpadel Tottenham. Arsenal se bo v londonskem obračunu mudil pri West Hamu, Liverpool odhaja v Bournemouth.