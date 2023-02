Manchester United dvignil prvo lovoriko po šestih letih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Wembleyju je v finalu angleškega ligaškega pokala Manchester United z 2:0 premagal Newcastle United. Rdeči vragi so tako osvojili prvo lovoriko po šestih letih! Srake, za katere je na zanje ''tekmi stoletja'' debitiral nemški vratar Loris Karius, pa še mnogo dlje, že 68 let! In čakanje se nadaljuje.

Angleški ligaški pokal, finale:

Nedelja, 26. februar:

Škotski ligaški pokal Celticu

Nogometaši Celtica so ubranili naslov zmagovalca škotskega ligaškega pokala, potem ko so v finalu na Hampden Parku v Glasgowu premagali mestnega tekmeca Rangers z 2:1. Za Celtic je oba gola prispeval japonski napadalec Kyogo Furuhashi, ki je iz bližine zadel v 44. in 56. minuti, za Rangers pa je gol prispeval Alfredo Morelos v 64. minuti.

Casemiro za 1:0. Foto: Reuters Rdeči vragi so ligaški angleški pokal, katerega začetki segajo v sezono 1960/61, osvojili šestič. To je prva lovorika za njihovega novega trenerja Erika Ten Haga. Prejšnjič jim je uspelo leta 2017, ko je Manchester United do zadnje lovorike popeljal Jose Mourinho. Preostale štiri pokalne naslove pa je osvojil pod vodstvom Alexa Fergusona.

Newcastle United je lovil prvo lovoriko, odkar se napaja s savdskim kapitalom. Srake so se v finale kateregakoli pokalnega tekmovanja (bil je pokal FA) zadnjič uvrstile leta 1999, pokalne zmagovalke (pokal FA) pa so bile nazadnje daljnega leta 1955.

Oba gola so rdeči vragi dosegli v prvem polčasu, najprej je v 33. minuti z glavo mrežo zatresel Brazilec Casemiro, nato so tekmeci zabili še avtogol, v 39. minuti je bil nesrečnež Sven Botman, ki ga je žoga zadela po strelu Marcusa Rashforda.