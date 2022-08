O najboljši odločitvi in primerjavah s Haalandom: To bi se moralo nehati

Na prvih treh tekmah nove sezone avstrijske lige je zabil en gol. Foto: Guliver Image Mladi zvezdnik slovenske nogometne reprezentance Benjamin Šeško se je po podpisu petletne pogodbe s klubom Red Bull Leipzig, kamor se bo preselil naslednje poletje, vrnil v Salzburg in vtise na spletni novinarski konferenci strnil tudi v slovenščini. "To bi si želel vsak fant. Najbolj pomembno je, da se zdaj osredotočim, uživam do naslednjega leta, do naslednjega koraka. Ta korak se je meni zdel najboljši. Slog igre je tak, ki ga imam tudi jaz rad. Igrajo v globino. Igra je hitra, hiter je prenos žoge." Priznal je, da je bilo zanimanja zanj veliko. Največ se je govorilo o snubljenju Manchestra Uniteda. "Veliko je bilo pogovorov, a to je bila najboljša odločitev."

A zdaj bo dal Leipzig na stranski tir. Še vedno je nogometaš Salzburga. "Osredotočen sem samo na nedeljsko tekmo." V četrtem krogu avstrijske bundeslige igrajo z Wolfsbergerjem. S šestimi točkami so trenutno tretja ekipa v ligi, Šeško je dal en gol. Želi si osvojiti avstrijski naslov, lovorika za najboljšega strelca pa zanj ni prioriteta. "Seveda mi je želja, a si ne bom ustvarjal tega pritiska. Da ne bom potem razočaran, ker mi to ne bi uspelo. Užival bom v nogometu, dal vse od sebe, pa bomo videli, kaj bo to prineslo ob koncu sezone." So pa še v boju za mesto v ligi prvakov. Tako obstaja možnost, da bi v njej igrali proti Leipzigu. To ne bi bila težava, pravi.

Na sprehod po Salzburgu, da je malo sam s sabo

Foto: Grega Valančič/Sportida "Ko sem v Salzburgu, grem rad po mestu. Grem sam na sprehod po mestu. Da sem malo sam s sabo," o svojem prostem času v Salzburgu, ki je njegov drugi dom od poletja 2019, razlaga 19-letnik iz Radeč. "Poleg nogometa igram še košarko, ki me res veseli kot nogomet. Nogomet sicer bolj, a tudi košarko rad igram." Vemo, da je njegov vzornik od malega Zlatan Ibrahimović, primerjave z Erlingom Haalandom pa mu niso najbolj všeč. "Ima malo višine, tudi on ima hitrost. A se mi zdi, da sva zelo zelo različna igralca. To bi se moralo nehati. Jaz sem svoj tip igralca, on je svoj tip igralca. On ima nenormalno željo po golu."