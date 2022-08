Nadarjeni Šeško priletel v Leipzig in podpisal veliko pogodbo

Podpis za prihodnost, so zapisali pri Leipzigu, potem ko so uradno napovedali prihod nadarjenega 19-letnega slovenskega nogometaša Benjamina Šeška, ki se bo nemškemu prvoligašu priključil 1. julija 2023.

V prihajajoči sezoni bo še naprej zabijal gole za Red Bull Salzburg, katerega član je od leta 2019, nato pa se bo preselili na večji nemški oder.

Pri Leipzigu so zadovoljni, da so v svoje vrste privabili slovenskega reprezentanta. "Benjamin Šeško je eden najboljših mladih talentov v Evropi in ima ogromno potenciala, da postane eden najboljših. V igri ponuja veliko. Zelo hiter je, skočen in močan v zraku, ima dober instinkt za gol, povrhu vsega pa je kljub višini tehnično nadarjen in mobilen. Unikaten igralec," je ob podpisu petletne pogodbe dejal tehnični direktor Leipziga Christopher Vivell.

"V zadnjih tednih sem o sebi slišal in prebral veliko. A večina ni imela prav veliko skupnega z realnostjo. Da bi naredili konec ugibanjem in da se lahko osredotočim na svoje delo v Salzburgu, je zame pomembno, da je že zdaj določen naslednji korak v moji karieri. Želim kar največ jasnosti, kako bo ta potekala v prihodnje. Osebno pa se zame ni spremenilo nič, še vedno bom dajal vse od sebe za Red Bull Salzburg in v prihajajoči sezoni imamo veliko ciljev," je za spletno stran kluba dejal mladi slovenski zvezdnik.

"Benji je igralec z neverjetnim potencialom in talentom, zato ni presenečenje, da so ga opazili tudi veliki klubi. V zadnjih mesecih je bilo veliko ugibanj o njegovi prihodnosti, zdaj smo se odločili, da razkrijemo načrte, da se bo lahko osredotočil na delo pri nas. V prihajajoči sezoni pa bomo skupaj poskušali izpolniti cilje in izzive v prvenstvu, pokalu in ligi prvakov," je dejal športni direktor kluba Christoph Freund.

Finančnih podrobnosti bodoče selitve avstrijski klub sicer ni razkril. Sky Germany je poročal, da bo odškodnina za Šeška znašala 24 milijonov evrov, točnost tega podatka so potrdili tudi Transfermarktovi viri. Če bo do prestopa za takšen znesek prišlo, bo Šeško postal prestopni rekorder, kar zadeva slovenske nogometaše. Za zdaj ima rekord prav Kampl, za katerega je Leipzig Bayerju Leverkusnu odštel 20 milijonov evrov v sezoni 2017/18.