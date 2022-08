Klubska prihodnost Benjamina Šeška naj bi se kmalu razjasnila

Prah okoli morebitne letošnje selitve slovenskega napadalca Benjamina Šeška naj bi se v kratkem polegel. Po informacijah Fabrizia Romana naj bi 19-letnik ostal v dresu Red Bull Salzburga, ki je zavrnil predloge, da bi se Šeško že to poletje selil.

Najstnik naj bi se prihodnje leto preselil k Salzburgovemu "bratu" RB Leipzigu. Dogovor, da Šeško poleti 2023 postane član Leipziga, naj bi bil v zaključni fazi, pogodbo pa bi lahko po Romanovih informacijah sklenili že ta teden. Za Leipzig trenutno igra še en Slovenec Kevin Kampl.

