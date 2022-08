Po neprepričljivih predstavah in štirih zaporednih porazih NK Maribor, zadnjega jim je na nedeljskem derbiju z 2:0 prizadejal večni tekmec Olimpija, je športni direktor vijolic Marko Šuler dal vedeti, da status trenerja Radovana Karanovića nikdar ni bil vprašljiv, da ostajajo pri svojih smernicah, zaupajo v uspešno nadaljevanje skupnega projekta in ne dvomijo v to, da se bodo po težkem obdobju znova dvignili.

Privrženci slovenskega nogometnega prvaka NK Maribor v novi sezoni z rezultati ne morejo biti zadovoljni. Po nedeljskem derbiju, na katerem jih je Olimpija premagala z 2:0 in jim zadala četrti zaporedni poraz - še na tretji zaporedni tekmi niso dosegli gola -, so zdrsnili na zadnje mesto slovenskega prvenstva. Tudi v Evropi jim pred četrtkovo povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij evropske lige ne kaže dobro, na gostovanje na Finsko se odpravljajo z 0:2.

Po zadnjih predstavah, ki so med navijači vzbudile številne kritike, pa tudi žvižge, se je danes oglasil športni direktor Marko Šuler in med drugim dal vedeti, da status Radovana Karanovića na trenerskem stolčku ni vprašljiv.

Najlažje bi bilo obupati ...

"Ne glede na okoliščine in trenutno situacijo moramo ohraniti mirno kri. To je tista neprijetna plat nogometa, s katero se v Mariboru znamo soočiti. Ko je težko, znamo stopiti skupaj. Najlažje bi bilo pribijati na križ, menjavati vse po vrsti. Rezultati tega ne odražajo, a so opazne nekatere zadeve, iz katerih lahko izvlečemo pozitivna spoznanja. Po Helsinkih se je ekipa odzvala, hoteli smo zmagati v derbiju, smo pa v fazi, ki se lahko zgodi vsakomur. In to je obdobje, ki ga je treba prestati in verjeti v to, kar počneš.

Najlažje bi bilo obupati, dvomiti o vsem. Sem mnenja, da delamo dobro. Zgodilo se je ogromno zadev, od poškodb do odhodov, kar pušča posledice. To je nogomet, podobne zadeve se dogajajo. Treba je preživeti to fazo, prepričan sem, da delamo prav in da se bodo zadeve obrnile v drugo smer," je Šuler dejal za uradno spletno stran kluba in dodal, da razume navijače in verjame, da bodo prebrodili krizo.

V Helskinke s prepričanjem, da boj še ni izgubljen

"Žvižgi, ki smo jih bili vmes deležni, so upravičeni. Zgodili so se, ker ljudem ni vseeno. Tudi zato je Maribor, kar je, in ga tudi takšne stvari delajo drugačnega. Bili smo že v veliko težjih situacijah in smo se pobrali. Nič še ni izgubljeno, prvenstvo je še dolgo. Tudi v Evropi še nismo rekli zadnje besede. 2:0 je lahko zavajajoč rezultat, v Helsinke gremo s prepričanjem, da boj še ni izgubljen. Verjamem v ekipo, ki je zmožna narediti nov korak naprej in odpreti novo poglavje. V vsakem primeru nas potem čakata še dve tekmi v play-offu."

"Treba je verjeti vase in ne posegati po nepremišljenih odločitvah"

"Ko delaš dobro, ti nogomet vrne. Vidim potencial v ekipi, verjamem v delo strokovnega štaba. Trenerjev status nikdar ni bil vprašljiv, vztrajamo pri svojih smernicah, zaupamo v uspešno nadaljevanje skupnega projekta in ne dvomimo, da se bomo znova dvignili.

Do trenutne situacije so privedli različni dejavniki, tudi objektivne okoliščine. Zdaj smo ostali še brez Watsona za dodatno potrditev faze, ko nikakor ne gre po načrtih. A gre za tisto drugo plat nogometa, ki sodi zraven. Treba je verjeti vase in ne posegati po nepremišljenih odločitvah. Tako je Maribor vedno funkcioniral in bo tudi v prihodnje," je v klubski mikrofon še dodal Šuler.

Mariborčani bodo povratno evropsko tekmo igrali v četrtek ob 18. uri na Finskem, v nedeljo zvečer pa jih tekma domačega prvenstva čaka v Domžalah.