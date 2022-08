Karanović: Nekaj igralcev je potočilo solze

Zvit strel 20-letnega Svita Sešlarja z glavo za 1:0. Izjemna obramba 23-letnega Matevža Vidovška po strelu Žana Vipotnika z neposredne bližine. In gol še enega mladega Slovenca, 24-letnega Timija Maxa Elšnika, za 2:0. Ključni trenutki za zmago Olimpije v Ljudskem vrtu na prvem derbiju nove ligaške sezone. Po njem ima vodilna in neporažena Olimpija 12 točk oziroma kar devet več od Maribora.

1. SNL, 4. krog:



Maribor : Olimpija 0:2 (0:1)

Sešlar 36., Elšnik 79.



Maribor: Bergsen, Žinič, Mitrović, Watson (od 83. Guerrico), Sikošek, Vidaković, Antolin (od 61. Božić), Repas, Brnić, Vipotnik (od 61. Kronaveter), Baturina (od 72. Sirk).



Olimpija: Vidovšek, Estrada (od 80. Lasickas), Ratnik, Crnomarković, Sualehe (od 74. Krefl), Pilj (od 65. Samuel Pedro), Doffo, Elšnik, Sešlar (od 80. Ziljkić), Kvesić, Nukić.



Rumeni kartoni: Sikošek, Vidaković, Guerrico.

Rdeči karton: /.

Že dobro uro pred tekmo polne mariborske ulice v vijolično oblečenih. Vsi na poti na prvi večni derbi v sezoni. Ljubljanski Green Dragons so se v štajersko metropolo pripeljali s policijskim spremstvom in že pred stadionom prižgali prve zelene bakle. Skoraj poln Ljudski vrt je bil 15 čez osem pripravljen pomagati, da se prekine niz treh zaporednih porazov domačega Maribora. Na prvih osmih tekmah sezone v vseh tekmovanjih so štirikrat izgubili, dvakrat remizirali brez gola in le dvakrat zmagali.

Galerija z derbija v Ljudskem vrtu (foto: Grega Valančič/Sportida):

A kot so bili v uvodnih minutah glasnejši Dragonsi, so bili na zelenici bolj aktivni zeleno-beli. Že v drugi minuti je Mustafa Nukić prvič streljal v okvir vrat. Nato previdna igra enih in drugih, brez priložnosti do 20. minute. Po podaji Maria Kvesića iz kota je z glavo streljal Nukić, a čez gol Menna Bergsena. Napadalec Olimpije je ostal brez prvega ligaškega gola v sezoni. In ko so domači navijači že začeli obupavati v 22. minuti prva nevarna priložnost Maribora. Natančna podaja z boka Ivana Brnića v kazenski prostor, odličen strel Žana Vipotnika, a še boljša obramba 23-letnega Matevža Vidovška. V prvi ligi vratar Olimpije to sezono še ni dobil gola. Se je pa končno prebudil Ljudski vrt.

Komaj 20-letni Svit Sešlar je zabil za 1:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko je Maribor vzpostavil ravnotežje na zelenici (v 34. minuti je po podaji iz kota Nemanja Mitrović z glavo streljal prek gola), pa hladen tuš. Že četrti kot Olimpije. Izvedel ga je Kvesić, nizko podajo pa je spretno z glavo v bližnji vratarjev kot preusmeril 20-letni Svit Sešlar. Bergsen se je žoge sicer dotaknil, a je ob vratnici vseeno zletela v njegovo mrežo. Prvi gol v sezoni za sina nekdanjega članskega reprezentanta Simona Sešlarja. Nezadovoljstva na tribunah Ljudskega vrta je bilo vse več, navijači so začeli na pivo odhajati že nekaj minut pred koncem polčasa. Po posesti (50:50) in strelih (3:2 v okvir gola) izenačenih prvih 45 minut, a najpomembneje: na semaforju 0:1.

Začetek drugega polčasa je pripadel Mariboru, a vsi streli so šli mimo Vidovškovih vrat. Že v 60. minuti pa je Radovan Karanović poizkusil s prvima adutoma s klopi: vstopila Rok Kronaveter in Marko Božić. Enajst minut pozneje je povsem neopaznega Roka Baturino zamenjal Rok Sirk. A Maribor ni postal nič bolj nevaren. Na drugi strani je Olimpija igrala disciplinirano v obrambi in preudarno v napadu, kjer je čakala na priložnosti po predložkih z boka. Za enega teh je v 79. minuti poskrbel Kvesić, v kazenskem prostoru je bil odkrit Timi Max Elšnik, ki mu ni bilo težko premagati vratarja domačega kluba. Tudi za kapetana zmajev, sicer Mariborčana, prvi ligaški gol v sezoni.

Mladi Slovenci so Olimpiji priigrali tri točke in pred Mariborom imajo devet točk prednosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ne le tri točke, deset minut pred koncem tekme je Maribor, ki v drugem polčasu ni imel niti enega strela v okvir vrat, zaradi poškodbe ostal še brez obrambnega stebra Maxa Watsona. Še pred koncem tekme so prvi navijači že začeli zapuščati Ljudski vrt. Manjkali niso niti žvižgi. Je pa del navijačev vendarle vzklikal "Mi smo Maribor". Po četrti tekmi sezone Maribor za večnim tekmecem Olimpijo zaostaja že velikih devet točk. S tribune Green Dragonsov pa je odmevalo: "Šampioni, šampioni zeleni!"

Riera: Vesel, a prišli bodo tudi težki trenutki

Trener Olimpije Albert Riera je v prvi izjavi po tekmi sijal od zadovoljstva: "Vesel. Za te tri točke smo se pripravljali ves teden. V slačilnici vsi plešejo in pojejo. Vesel sem zanje, a ničesar še nismo osvojili. Pripraviti se bo treba tudi za težke trenutke. Tudi ti bodo prišli. Vesel pa sem z načinom, kako delamo in z vzdušjem v ekipi."

Karanović: Nekaj igralcev je potočilo solze

Foto: Grega Valančič/Sportida Več kot uro po koncu tekme je na novinarsko konferenco prišel Karanović. "Ni enostavno po novem porazu. Moramo reči, da to, kar sem videl po tekmi pri igralcih, sem najbolj nesrečen zaradi njih. Nekaj igralcev je potočilo solze. Priložnost Vipotnika bi lahko obrnila srečo na našo stran. Ne morem reči, da smo bili boljši, a smo zavestno igro pustili Olimpiji. Ta priložnost Vipotnika bi pa tekmo gotovo obrnila na našo stran." Trener aktualnih prvakov tako ostaja optimističen pred nadaljevanjem sezone.