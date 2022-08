Koprčanom primorski derbi, Olimpija Maribor pahnila na zadnje mesto

Na zadnji tekmi 4. kroga slovenskega nogometnega prvenstva je Koper z 2:1 slavil v Novi Gorici in s tretjo zmago skočil na drugo mesto. Nogometaši vodilne Olimpije so na prvem večnem derbiju v sezoni 2022/23 v Ljudskem vrtu v nedeljo spravili v slabo voljo Mariborčane. Državne prvake so premagali z 2:0 in nadaljevali niz neporaženosti brez prejetega zadetka, vijolice so izgubile že četrtič zapored in padle na zadnje mesto. Tretjeuvrščene Radomlje, ki niso izgubile že štiri mesece, so remizirale z Muro (1:1), Domžale so ugnale Bravo (1:0), Tabor je prizadejal boleč poraz Celjanom.

1. SNL, 4. krog: Ponedeljek, 8. avgust:

Gorica : Koper 1:2 (0:1)

Mevlja 53.; Novoselec 39., Jašaragić 80. Petek, 5. avgust:

Tabor : Celje 1:0 (0:0)

Stanković 84.; R.K.: Ovsenek 54./Tabor Sobota, 6. avgust:

Bravo : Domžale 0:1 (0:1)

Durdov 11. Nedelja, 7. avgust:

Radomlje : Mura 1:1 (1:0)

Hadžić 20.; Klepač 71.



Maribor : Olimpija 0:2 (0:1)

Sešlar 36., Elšnik 79.

V sklepnem dejanju četrtega kroga sta se v novogoriškem Športnem parku za točke udarila primorska tekmeca Gorica in Koper. Novogoričani so v prvem delu tekme prevladovali, a se koprska mreža v prvem polčasu ni zatresla. So pa v 39. minuti zadeli gostje. Žan Žužek je žogo po kotu z leve strani igrišča preusmeril proti golu, z bližine jo je v mrežo z glavo pospravil Ivan Novoselec in postavil izid prvega polčasa.

Gostitelji so v začetku drugega dela izenačili. Koprčani so slabo izbili predložek pred vrata, žoga je na levi strani končala pri Alenu Krajncu, njegov udarec je pred golom preusmeril Nejc Mevlja. Deset minut pred koncem obračuna so Koprčani znova povedli, rezervist Anis Jašaragić je s prvoligaškim prvencem zadel za končnih 2:1.

V 97. minuti je Slavko Vinčić pokazal na belo piko po domnevnem igranju Maja Mittendorferja z roko, a odločitev po ogledu posnetka spremenil, tako da je ostalo pri tretji zmagi Kopra. Ta je z devetimi točkami zdaj drugi, Gorica ostaja pri eni zmagi in je sedma.

Poročilo s tekme v Mariboru:

Veselje Svita Sešlarja in soigralcev po zadetku mladega nogometaša Olimpije v 36. minuti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija sanjski niz nadaljevala v Ljudskem vrtu

Nogometaši Olimpije nadaljujejo sanjski niz. Po Muri, Taboru in Bravu so brez prejetega zadetka premagali še Maribor. Branilce naslova so v Ljudskem vrtu na uvodnem večnem derbiju sezone 2022/23 premagali z 2:0 in prednost pred vijolicami povišali na devet točk razlike. Izbranci Alberta Riere, ki je v enem mesecu prerodil izbrance in napolnil slačilnico s pozitivno energijo, so največjega slovenskega rivala pahnili na zadnje mesto. Tako so ljubitelji nogometa na sončni strani Alp po nepopolnem četrtem krogu na lestvici uzrli nenavaden prizor, saj je Olimpija z veliko prednostjo prva, Maribor pa kljub trem osvojenim točkam na nehvaležnem zadnjem mestu.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Grega Valančič/Sportida:

Ljubljančani so se v Ljudskem vrtu predstavili z zrelo, dopadljivo predstavo. V polno sta po podajah Maria Kvesića zadela Svit Sešlar in Timi Max Elšnik, oba sta vratarja Maribora Menna Bergsena premagala po strelih z glavo, med vratnicama zmajev pa je kraljeval Matevž Vidovšek. Mladi Korošec v tej sezoni v 1. SNL sploh še ni prejel zadetka, v 22. minuti pa je mojstrsko ubranil najlepšo priložnost vijolic, ko je iz neposredne bližine po izjemni podaji Ivana Brnića streljal Žan Vipotnik. Takrat je bil rezultat še 0:0, v taboru gostiteljev pa so še dolgo po bolečem porazu poudarjali, da bi bil potek srečanja zagotovo drugačen, če bi takrat Maribor povedel z 1:0.

Nogometaši Olimpije, ki so zmago v Ljudskem vrtu proslavili skupaj z navijači, so na lestvici ušli državnemu prvaku na kar devet točk prednosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mariborčani so doživeli že četrti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih, po Šerifu, Kopru in HJK Helsinki so ostali praznih rok še proti Olimpiji, kar se jim je nazadnje zgodilo pred davnimi 13 leti. Trener Radovan Karanović v napornem ritmu tekem še ni našel prave rešitve, da bi Maribor dvignil iz rezultatske krize. Navijači mu še izkazujejo podporo, kar ga navdaja z zadovoljstvom in ponosom, že v četrtek pa ga čaka nova obveznost, gostovanje na Finskem, kjer bodo poskušali na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa proti HJK Helsinki prirediti presenečenje in si zagotoviti dolgo evropsko jesen. Na prvi tekmi so doma proti finskemu prvaku podobno kot proti Olimpiji izgubili z 0:2, Mariborčane pa je v dodatne skrbi spravila poškodba Maxa Watsona, ki je odšepal z igrišča v 80. minuti.

Španski trener Albert Riera je na svojem prvem večnem derbiju Olimpijo popeljal do dragocene zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida

Radomljani neporaženi še 11. zapored

Mihael Klepač je v Domžalah poskrbel za izenačenje in dvignil na noge številne navijače Mure, ki so pripotovali v Športni park. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Uvodno nedeljsko dejanje 4. kroga prve nogometne lige je potekalo v Domžalah, kjer so se Radomlje in Mura razšle brez zmagovalca (1:1). Gostitelje, ki so pod vodstvom trenerja Nermina Bašića nazadnje izgubili pred štirimi meseci, nato pa nanizali kar 11 tekem brez poraza, kar je klubski rekord, je v vodstvo v 20. minuti povedel Nedim Hadžić. Napadalec iz BiH je dosegel drugi zadetek v tej sezoni.

Na začetku drugega polčasa je prvi strelec 1. SNL Mirlind Daku zapravil izjemno priložnost za izenačenje, bolj pa je bil natančen njegov soigralec Mihael Klepač, ki je v 71. minuti z natančnim strelom z okrog 18 metrov zadel v polno in poskrbel, da so se Prekmurci vendarle izognili porazu. Slavonec je dosegel drugi zadetek v tej sezoni.

Prvenec Dalmatinca v 1. SNL za sladko zmago gostov

Edina sobotna tekma 4. kroga je razveselila goste iz mesta ob Kamniški Bistrici. Domžalčani so v Spodnji Šiški premagali Bravo (1:0) in tako pod vodstvom Simona Rožmana dočakali prvo zmago v tej sezoni. Z njo so se z zadnjega povzpeli na četrto mesto, mladi ljubljanski klub pa je po domačem porazu padel na dno razpredelnice.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Vid Ponikvar:

Dvoboj je že v 11. minuti s strelskim prvencem v 1. SNL odločil Ivan Durdov. Mladi Dalmatinec je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec druge hrvaške lige, Domžale pa so prvič v tej sezoni zadržale prednost na srečanju in se razveselile zmage. Proti Muri (vodili s 3:1) in Taboru (vodili z 1:0) jim ni uspelo, proti Bravu, ki si ni priigral veliko priložnosti, pa so namignile, da bi lahko v nadaljevanju sezone napadale višja mesta. Ljubljančani so v štirih nastopih v tej sezoni dosegli le en zadetek.

Tabor pokvaril načrte Celjanom

Tabor je z zmago nad Celjani zapustil zadnje mesto na lestvici in napovedal mirnejše čase kraškega kluba. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Sežanci so v četrtem krogu dosegli prvo zmago. Nekoliko presenetljivo, ker so od 54. minute igrali z igralcem manj. Tekmo je po protinapadu v 84. minuti odločil natančen strel Jakoslava Stankovića, pred tem Sežanci niso imeli lepše priložnosti. Precej nevarnejši so bili Celjani, dvakrat so zadeli okvir vrat, za neučinkovitost pa so bili kaznovani s prvim porazom v prvenstvu. Do tekme na Primorskem so vse tri tekme remizirali.

Zaradi velike vročine v Sežani, kjer Tabor kot edini prvoligaš še nima reflektorjev in mora svoje tekme igrati v popoldanskem terminu, ni bilo ustreznih pogojev za igranje kakovostnega nogometa.

Lestvica: 1. Olimpija 4 tekme - 12 točk

2. Koper 4 - 9

3. Radomlje 4 - 8

4. Domžale 4 - 5

5. Mura 4 - 5

6. Tabor 4 - 4

7. Gorica 4 - 3

8. Celje 4 - 3

9. Bravo 4 - 3

10. Maribor 4 - 3