Največja senzacija 1. SNL ruši rekorde

Nogometaši Radomelj so po petkovi zmagi v Novi Gorici (1:0) poskočili na vodilni položaj 1. SNL. Mlinarji nadaljujejo niz neporaženosti, ki traja že deset tekem, s tem pa so tudi poskrbeli za nov klubski rekord. Nazadnje so v prvi ligi izgubili pred skoraj štirimi meseci, ko jih je ugnala Olimpija (1:4). Ravno klub, ki lahko izbrance Nermina Bašića v nedeljo pahne na drugo mesto.

Radomljani rušijo rekorde. V novo sezono so vstopili z dokaj prevetreno zasedbo, a jih to ni zmotilo, da so zadržali status nepremagljivega tekmeca, ki se jih drži vse od začetka aprila. V prejšnji sezoni so dosegli zgodovinski uspeh. Prvenstvo so končali na šestem mestu in si prvič (v tretjem poizkusu) priigrali obstanek med elito. Ko je ekipo v začetku leta prevzel Nermin Bašić, klub iz Radomelj pa je sklenil dogovor o strateškem sodelovanju s splitskim Hajdukom, se je začel napredek.

Radomljani, ki so jesenski del končali na zadnjem mestu, so spomladi blesteli in pridobili štiri mesta, posredno pa vplivali tudi na naslov prvaka, saj so na Bonifiki presenetili Koprčane in Mariboru omogočili zaključno žogico. Vijolice so jo izkoristile, Radomljani pa še naprej dokazujejo, da so prerasli v tekmeca, ki se ga nikakor ne sme podcenjevati.

Trenutni niz neporaženosti v 1. SNL: 10 tekem – Radomlje

6 tekem – Olimpija

2 tekmi - Celje

1 tekma – Bravo, Maribor, Mura

0 tekem – Domžale, Gorica, Koper, Tabor

Bašić: Primorani smo bili spremeniti sistem

Radomljani so odprli sezono z visoko zmago v Ljudskem vrtu (3:0). Prejšnji rekord niza neporaženosti NK Radomlje je znašal pet tekem (dve leta 2017 in tri leta 2021), zdaj znaša nov rekord že deset! Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V petek so v obračunu zadnjih drugoligaških prvakov prekrižali načrte vrtnicam in v Novi Gorici po zaslugi zadetka Nedima Hadžića zmagali z 1:0.

Trener Bašić je po zmagi nad klubom, katerega je vodil v preteklosti, a je na Primorskem dosegal bistveno slabše rezultate od tistih, ki ga krasijo pri Radomljah, povedal: ''Uspeli smo pokazati spremenljivost naše ekipe, saj smo skozi rotacije določenih posameznikov uspeli zelo hitro spremeniti formacijo. V prvem polčasu smo bili dobri, še posebej v posesti žoge, v drugem delu pa je začela Gorica poskušati z dolgimi žogami, priigrali so si tudi nekaj udarcev iz kota. Primorani smo bili spremeniti sistem ter v zadnjo linijo postaviti pet igralcev, kar nam je pomagalo pri branjenju dolgih žog in nam naposled zagotovilo tri točke. Želel bi čestitati Goričanom, saj so odigrali dobro tekmo, imajo namreč kvalitetno ekipo in v bodoče jim želim vse dobro,'' je dejal komaj 38-letni strateg iz Bosne in Hercegovine, trenutno eden najbolj vročih trenerjev v 1. SNL, ki z Radomljami ni izgubil že vse od začetka aprila.

V 4. krogu čaka Radomljane domača tekma proti Muri. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nanizal je deset tekem brez poraza, s tem pa izenačil rekordni dosežek Kopra iz prejšnje sezone, ki je ostal neporažen med 25. in 34. krogom (natanko deset tekem), nato pa mu je sanje o naslovu na Bonifiki spodnesla ravno Bašićeva četa.

Vodilni bodo najmanj do nedelje

Mlinarji, navijači Radomelj, so lahko ponosni na dosežke svojih ljubljencev. Foto: Vid Ponikvar Radomljani so v sezoni 2022/23 še neporaženi, na treh tekmah pa so osvojili kar sedem točk, od tega kar šest v gosteh. Ujeli so stalnost forme. Na zadnjih 10 tekmah so neporaženi, vknjižili so kar šest zmag in štiri remije, kar je za klub s takšnim proračunom, kot ga imajo drugoligaški prvaki iz leta 2021, imeniten dosežek. Če bodo nadaljevali prvenstvo v podobnem ritmu, bi se lahko vključili celo v boj za Evropo.

Vodilni so bili že po prvem krogu, ko so v Ljudskem vrtu nadigrali ''rezervno'' zasedbo Maribora (3:0), zdaj bodo najboljši najmanj do nedeljskega ljubljanskega obračuna v Stožicah. Če bo Bravo ostal neporažen pri Olimpiji, bodo Radomlje vstopile v 4. krog kot vodilni prvoligaš. Takrat jih v nedeljo v ''domačih'' Domžalah čaka srečanje z Muro.