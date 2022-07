Kralj 1. SNL po škandalu odšel na drugi konec sveta

Ognjen Mudrinski si je našel že 13. klub v karieri. Do zdaj si je nogometni kruh poleg domovine služil tudi v Nemčiji (Greuther Fürth), Švici (Aarau), na Poljskem (Jagiellonia Bialystok) in Hrvaškem (Gorica).

Ognjen Mudrinski si je našel že 13. klub v karieri. Do zdaj si je nogometni kruh poleg domovine služil tudi v Nemčiji (Greuther Fürth), Švici (Aarau), na Poljskem (Jagiellonia Bialystok) in Hrvaškem (Gorica). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Čeprav je izstopal v slovenskem prvenstvu, bil tako najboljši igralec kot strelec 1. SNL, navijači Maribora pa so mu podelili še priznanje vijol'čni bojevnik, tega ni znal izkoristiti. V mestu ob Dravi je nastopal kot posojeni napadalec poljske Jagiellonie Bialystok, pri kateri ni našel sreče. Zato se je kot njen posojeni igralec dokazoval drugje. V sezoni 2020/21 na Hrvaškem (Gorica), sezono pozneje pa se je preselil na Štajersko. Sprva mu ni šlo vse po načrtih. Na uvodnih tekmah si je priigral ogromno zrelih priložnosti, a žoga ni hotela v gol. Nato mu je le steklo. In to s takšnim strelskim ritmom, da je na lestvici najboljših strelcev pospešeno dohiteval vodilnega Maksa Barišića (Koper).

V prejšnji sezoni je zatresel mrežo prav vseh devetih mogočih tekmecev. Foto: Grega Valančič/Sportida

V spomladanskem delu, ko je Primorca pustilo na cedilu zdravje, se je izkušenemu napadalcu iz Srbobrana ponudila priložnost za uspeh kariere. Mariboru je pomagal do težko pričakovanega naslova, na katerega so vijolice čakale kar tri leta. Bil je najboljši strelec tekmovanja (17 zadetkov), zatresel mreže prav vseh devetih mogočih tekmecev, v izboru Spins XI je prejel priznanje za najboljšega nogometaša sezone, navijači Maribora so mu po zadnji tekmi na Fazaneriji skandirali: "Mudri, ostani!" Niso skrivali želje, da bi ostal v Mariboru in še naprej kraljeval v napadu vijolic.

"Poudaril bi, da smo vsi v enaki meri zaslužni za to, kar smo storili. Če ne bi bilo soigralcev, mi ne bi uspelo. Kolikor sem sam zaslužen za vsak posamičen gol, so tudi vsi ostali.”



Ognjen Mudrinski o najlepšem razpletu sezone.



Ostal brez donosne pogodbe s Celjem

Srbski legionar, za katerega se je začela zanimati tudi ljubljanska Olimpija, se je zavedal, da bo marsikaj odvisno tudi od njegovega kluba, poljske Jagiellonie. Po vrnitvi s poletnega dopusta so Slovenijo preplavile govorice, da bi lahko Mudrinski ostal v Sloveniji, a ne v Mariboru, temveč v Celju, ki je zanj pripravil rekordno ponudbo. Iz te moke pa vendarle ni bilo kruha.

Neverjeten škandal, ko je na spletu zaokrožil kontroverzni videoposnetek Mudrinskega, v katerem se hvali prijatelju, kako je "ubil" Celjane, ki morajo zdaj po knežjem mestu zbirati denar v vrečkah, da bi ga lahko pripeljali, mu je povzročil ogromno škode. Posel s Celjem je padel v vodo, za Mudrinskega se je začelo iskanje novih možnosti, kje bi sploh lahko nadaljeval kariero.

Na Tajskem z nekdanjima zvezdnikoma Liverpoola in Barcelone

Nekdanji zmaj Aris Zarifović je v zadnjih letih svojo nogometno srečo našel na Tajskem. Foto: Vid Ponikvar Nekaj tednov pozneje se je odločil. Prekinil je sodelovanje s Poljaki in se odpravil na drugo stran sveta. Kariero bo nadaljeval v Aziji, na Tajskem, kjer je sklenil triletno pogodbo s klubom Lamphun Warriors. Ta je bil ustanovljen šele leta 2011, a napreduje iz sezone v sezono.

V zadnji je bil najboljši v drugi ligi, tako da bo letos debitiral v elitnem razredu, v katerem v zadnjih letih redno nastopa slovenski legionar Aris Zarifović. Primorec je poleti iz kluba Samut Prakan prestopil k Prachuapu, Mudrinski, zanj bo to že 13. klub v karieri, pa bo igral za moštvo Lamphun Warriors.

Aly Cissokho (desno) je pred leti opozarjal nase tudi v dresu Liverpoola. Foto: Reuters

Novopečeni klub Mudrinskega je bil ustanovljen šele leta 2011 in bo letos sploh prvič zaigral med tajsko elito. V ekipi je nekaj znanih tujcev, na primer 34-letni francoski veteran Aly Cissokho, levi bočni branilec, ki je včasih igral za Lyon, Porto, Liverpool, Valencio in Aston Villo, enkrat pa oblekel tudi dres galskih petelinov, kapetan ekipe pa je Jeffren Suarez iz Venezuele, 34-letni krilni napadalec, ki je v preteklosti nosil tudi dres Barcelone in Sportinga iz Lizbone.