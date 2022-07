Trener Maribora objokuje padec zbranosti: Drago nas je stal

Mariboru ni uspelo. Prvak Moldavije Šerif se je v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izkazal za premočnega tekmeca. Bil je boljši in nevarnejši, a je bil Maribor ves čas blizu. Na koncu ga je pokopal zgolj en zadetek, prejet v zadnjih minutah srečanja. "Škoda za padec zbranosti, ki nas je drago stal," je potožil trener vijolic Radovan Karanović, ki bo novo priložnost za daljšo evropsko jesen lovil proti finskemu prvaku HJK Helsinki. Ta je zgolj na zadnji evropski tekmi proti Viktorii prejel kar pet zadetkov. Mariborčani so v dozdajšnji sezoni le enega.

Po dveh dvobojih s Šerifom, na katerih so navijači Maribora pogrešali več drznosti svojih ljubljencev v napadu, po drugi strani pa jih je lahko navduševala neprebojnost vijoličaste obrambe, so se končale sanje slovenskih prvakov o nastopu v elitni in še kako donosni ligi prvakov.

Drama z nesrečnim koncem v Kišinjevu:@FotclubSheriff - @nkmaribor 1:0



Yansane v 88. minuti za napredovanje moldavskih prvakov...



Nadaljujemo evropsko tekmovanje v 3. krogu kvalifikacij za UEFA Europa League. Nasprotnik bo HJK Helsinki.#MiSkupajEnoSmo #SHEMB pic.twitter.com/5BOWsvL39q — NK Maribor (@nkmaribor) July 26, 2022

"Bili smo premalo konkretni v ofenzivnem delu. Morali smo biti previdni pri namenu, da ohranimo mrežo nedotaknjeno in s tega izhodišča pridemo do kakšne svoje priložnosti. Če potegnemo črto, si po prikazanem in celotnem razmerju moči vsi igralci zaslužijo čestitke. Držali smo favoriziranega tekmeca v negotovosti, prav v trenutkih, ko je že delovalo, da bi lahko o zmagovalcu odločali podaljški, pa smo dobili nesrečni gol," je po usodnem porazu v Kišinjevu, s katerim je Maribor končal pot v kvalifikacijah za ligo prvakov, povedal trener Radovan Karanović.

Krvnik klubov z območja nekdanje Jugoslavije

Njegovi varovanci so prejeli prvi zadetek v Evropi šele po 358 minutah. Če bi zadržali svojo mrežo nedotaknjeno še dve minuti več, bi v glavnem mestu Moldavije sledil podaljšek, po katerem bi Maribor še upal na podvig, napredovanje v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov, tako pa je klub, ki sicer prihaja iz Tiraspola, a je moral svoj domači dvoboj odigrati v drugem delu Moldavije, le upravičil vlogo favorita.

🚩Матч окончен 🎉

SHERIFF 1:0 MARIBOR

Общий счёт 1:0 в нашу пользу! pic.twitter.com/XyOyKcrLkJ — FC Sheriff (@FotclubSheriff) July 26, 2022

Po Zrinjskem (BiH) je izločil še enega predstavnika z območja nekdanje Jugoslavije. V prejšnji sezoni jo je v Evropi zagodel tako Crveni zvezdi (Srbija) kot tudi Dinamu Zagreb (Hrvaška), tokrat pa je na zelo podoben način (1:0 in 0:0) spravil v slabo voljo najboljša kluba Slovenije in BiH.

Z Žugljem na srečo nič hujšega Nino Žugelj je moral igrišče v Kišinjevu zapustiti še pred koncem prvega polčasa. Foto: Grega Valančič/Sportida Mariborčani so ob koncu prvega polčasa zaradi poškodbe izgubili Nina Žuglja. Mladi reprezentant, ki se spogleduje s prestopom na Norveško, je hudo padel, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. "K sreči je vse v redu. Dobro se je razpletlo, čeprav je delovalo kar zastrašujoče po hudem padcu, ki sem ga videl neposredno ob robu igrišča. Moram priznati, da me je bilo strah, ker je Nino po neprijetnem dvoboju udaril z glavo ob betonsko ograjo. Veseli spoznanje, da se je neprijetna situacija končala srečno. Po opravljenem pregledu v bolnišnici se je vrnil v hotel in ni imel morebitnih dodatnih nevšečnosti."

Pogrešali so posameznika, ki bi povlekel ekipo naprej

Stjepan Tomas je edini trener v kvalifikacijah lige prvakov, ki je na uvodnih štirih tekmah svojo mrežo ohranil nedotaknjeno prav na vseh srečanjih. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Trener Šerifa Stjepan Tomas, nekdanji hrvaški reprezentant, je po dragoceni zmagi svojih varovancev poudaril, da je bil prvak Moldavije na obeh tekmah boljši od Maribora. Kaj vse je poleg zadetkov manjkalo vijolicam, da bi lahko spravile na kolena klub, ki je lani senzacionalno zablestel v ligi prvakov z zmago nad Realom sredi Madrida?

"Tekmeci so se odločili za individualno pokrivanje ena na ena, manjkal nam je posameznik, ki bi v določenih trenutkih morda potegnil ekipo naprej. Posledično smo morali posegati po dolgih podajah, bili smo tisti, ki smo več tekli za žogo. Potrebovali bi še nekoliko več agresivnosti v dvobojih. Fizično je bila sicer zelo zahtevna tekma, ob tem so jim sodniki dovoljevali takšno igro, zato smo potrebovali nekaj časa, da smo se prilagodili. V nadaljevanju tekme smo se boljše odzvali, a nismo prišli do konkretnejše priložnosti v napadu," je pojasnil Karanović in svoje varovance, zaradi zdravstvenih težav v Moldaviji ni mogel računati na pomoč Martina Milca, Aleksa Pihlerja in Marka Božića, pohvalil za trud.

Mariborčanom v 180 minutah ob majhnem številu priigranih priložnosti ni uspelo zatresti mreže Šerifa. "Nemogoče je v kratkem času nadomestiti vse igralce, ki jih nismo imeli na voljo, in menim, da smo po taktični plati zadeli. Zato mi je še bolj žal, da se je zgodila 88. minuta," je po porazu v Moldaviji povedal trener Karanović. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Veliko je bilo dobrega v fazi branjenja in res škoda za padec zbranosti, ki nas je drago stal. Glede na to, v kakšnih okoliščinah smo dočakali tekmo in v kakšni zasedbi smo prišli v Moldavijo, je bil odziv zelo dober. Fantje so pustili srce na igrišču, Šerif pa je potrdil, da gre za zelo kakovostno ekipo, in izkoristil priložnost, ki se je ponudila po odbitku," se je dotaknil odločilnega trenutka srečanja, ko je Gvinejec Momo Yansane izkoristil nezbranost mariborske obrambe in po odbitku Nemanje Mitrovića premagal Menna Bergsna.

Prihodnji četrtek proti finskemu prvaku

Mariborčani bodo v tej evropski sezoni odigrali še najmanj štiri kvalifikacijske tekme. Nadaljevali jo bodo v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa. Tekmec bo finski prvak HJK Helsinki, prva tekma bo že prihodnji teden v Ljudskem vrtu. Če bi Maribor izločil tekmeca s severa Evrope, bi si zagotovil dolgo evropsko jesen, večmilijonsko nagrado Uefe in najmanj igranje v skupinskem delu konferenčne lige.

Ni predaje!



Skupaj med junaškim bojem v Moldaviji, skupaj naprej...

V četrtek, 4. avgusta, v Ljudskem vrtu proti finskemu prvaku @hjkhelsinki za evropsko jesen.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/h4q3N337ZS — NK Maribor (@nkmaribor) July 26, 2022

"Še vedno je uresničljiv cilj o evropski jeseni, zato je po takšnem porazu, ki, razumljivo, v določeni meri vpliva na ozračje, treba dvigniti glave, se zbrati in s popolno osredotočenostjo dočakati Fince v najboljši podobi. Zdaj je najpomembnejši psihološki odziv. Imamo še dve možnosti, da bi si zagotovili igranje v skupinskem delu. Verjamem, da nam bo uspelo," Karanović ostaja optimist. Po bolečem porazu v Kišinjevu ga nov izziv čaka že konec tedna v Kopru, ko se bo v "superpokalnem" srečanju udaril s pokalnim zmagovalcem. Nato pa sledi finski izziv. Upa, da bodo Mariborčani do takrat že zakrpali luknje in da bo seznam poškodovanih igralcev bistveno krajši.