Prestop, ki se je zgodil v enem popoldnevu

Mariborčani so menili, da trenutna izguba Martina Milca, ta bo zaradi zdravstvenih težav z igrišč odsoten še nekaj časa, pomeni resno oviro za uresničitev visokih ambicij kluba v Evropi. V obstoječem kadru niso našli primernega kandidata na položaju desnega bočnega položaja, ki bi mu v polni meri zaupali mesto v udarni enajsterici, zato je moral športni direktor Marko Šuler poseči po drugačnih potezah. Odločil se je za prihod desnega bočnega branilca, ki premore veliko izkušenj in bi lahko za 16-kratne slovenske prvake debitiral že v nedeljo.

Prestopni rok, naslednje poglavje. Predstavljamo naslednjega novinca v vijoličastem, ki bo zapolnil vrzel na desni strani obrambne vrste.



Andraž Žinič, dobrodošel v Ljudskem vrtu! Prestop iz Domžal, pogodba do 2025.



➡️ https://t.co/0RkkJkMAR7#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/yPlECgBejT — NK Maribor (@nkmaribor) July 29, 2022

''Milec je poškodovan, še nekaj časa ga ne bo na igrišču in poiskati smo morali novo rešitev. Našli smo najprimernejšo za vse vpletene strani, zagotovo najboljšo med uresničljivimi v našem prostoru. Izbrali smo fanta, ki je potrdil nadarjenost in ima kljub mladosti že precejšnjo kilometrino v prvoligaški konkurenci. Veseli spoznanje, da smo sklenili dogovor z Domžalami in se je lahko Andraž priključil v najkrajšem času. Dobro smo seznanjeni z njegovimi zmožnostmi, je v delovnem ritmu, pozna ligo in ga lahko takoj aktiviramo, tako da bo v kadru že za nedeljsko tekmo v Kopru,'' je prvi kadrovik kluba Šuler prepričan, da bo prihod 23-letnega slovenskega branilca, ki je v 1. SNL odigral že 70 tekem, trenerju Radovanu Karanoviću prišel še kako prav. Pri Domžalah ga je mladi biser Mitja Ilenič ''izrinil'' iz prve enajsterice, zato je bil za Žiniča klic iz Maribora kot naročen.

Peklenski teden NK Maribor

Prihodnji teden prinaša zelo naporne izzive. Najprej bodo Mariborčani v nedeljo gostovali v Kopru, nato v četrtek v Ljudskem vrtu iskali pot do daljše evropske jeseni proti finskemu prvaku HJK Helsinki, le tri dni pozneje se bo na Štajerskem predstavila še Olimpija, po večnem derbiju pa čaka Mariborčane tekma z ogromnim vložkom na Finskem. Pred Mariborom je torej peklenski ritem tekem, na katerih bo Žinič, ki je v petek že opravil prvi trening v Ljudskem vrtu, ob odsotnosti poškodovanega Milca imel pomembno vlogo.

Prvi vijol'čni koraki Andraža Žiniča...



Z moštvom je opravil petkov dopoldanski trening, si izbral dres s št. 29 in bo že v kadru za nedeljsko tekmo v Kopru.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/wUXKUzGTwK — NK Maribor (@nkmaribor) July 29, 2022

''Vse se je zgodilo hitro, prestop se je zgodil v enem popoldnevu. Zahvaljujem se za zaupanje, res sem zelo vesel, da je največji klub v Sloveniji izkazal zanimanje zame. Vem, kam prihajam. Klubske ambicije so visoke, takšne so tudi moje, rad bi zbiral lovorike in prihajam z veliko željo po nadaljnjem dokazovanju. Doslej sem bil na nasprotni strani, Domžale so mi omogočile priložnost za razvojno pot, zdaj pa sem tukaj z velikim motivom na začetku nove zgodbe. Igralce dobro poznam, telesno sem ustrezno pripravljen, saj sem opravil vse priprave in tudi pri prilagajanju taktičnim zahtevam, načinu igre verjamem, da ne bom potreboval veliko časa. Lepo bo igrati ob takšni podpori s tribun in z nestrpnostjo pričakujem prve minute na igrišču,'' je ob prihodu v Mariboru dejal Žinič, ki bo pri Mariboru nosil dres s številko 29. Ljudski vrt pozna zelo dobro, ne nazadnje je na njem lani nastopal tudi na evropskem prvenstvu do 21 let.

... in z mlado slovensko reprezentanco, tudi lani na Euru do 21 let. Foto: Vid Ponikvar