Žalost v Ljubljani se prepleta s ponosom

Četrtek je postregel z enim najbolj turobnih večerov v zgodovini slovenskega klubskega nogometa. V kvalifikacijah za konferenčno ligo so se po pravih dramah poslovili vsi trije predstavniki. Dva po strelih z bele točke, tretji po podaljšku. Izmed vseh so najboljši vtis pustili nogometaši Olimpije, ki so po 90 in 120 minutah proti romunskemu Sepsiju vodili z 2:0. Če bi veljalo staro pravilo o zadetkih v gosteh, bi lahko takrat že nazdravljali napredovanju, tako pa so izpadli iz Evrope. Trener Albert Riera jim sporoča, naj dvignejo glave in se osredotočijo na obveznosti v domači ligi.

V Stožicah je bilo v četrtek napeto do zadnje sekunde. Zmajevo gnezdo v zadnjih tednih, polnih sprememb, izžareva zelo močne in jasne občutke. Čutiti je ljubezen in tudi sovraštvo, ne manjka niti kaotičnih prigod, ob katerih se porajajo novi dvomi o zmožnostih vodstva kluba. Ozračje na bolj praznih kot polnih tribunah je na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti "madžarsko-romunskemu" Sepsiju dalo vedeti, da je večina navijačev obrnila hrbet vodstvu kluba in mu ne zaupa.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Vid Ponikvar:

Vzkliki o tem, kako naj direktor Igor Barišić, eden poglavitnih operativcev kluba, ravno tisti, ki se je pred tedni sporekel z nekdanjim trenerjem Robertom Prosinečkim, zapusti klub in se vrne v München, so se slišali zelo glasno. Najglasneje ravno takrat, ko je Aljaž Krefl po imenitni akciji povišal prednost Olimpije na 2:0. Takrat je bilo do konca rednega dela še 20 minut, navdušeno občinstvo pa se je znašlo na nogah. Vrtiljak čustev jih je od kritike vodstva kluba hitro popeljal v prešerno radost, saj so se zeleno-beli znašli na pragu velikega podviga. Izničili so zaostanek s prve tekme v Romuniji, o kateri je imel trener Albert Riera po porazu z 1:3 veliko povedati, najbolj so ga pekle številne sodniške napake.

Krefl posvetil zadetek novorojenki in dekletu

Zmaji so v drugem polčasu v desetih minutah dosegli dva zadetka in izničili prednost Romunov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zmaji so bili v Ljubljani boljši tekmec, pogosto ogrožali vrata tekmeca, a bili ob zaključkih akcij premalo zbrani, da bi se lahko Romuni znašli v škripcih. Še več, Sepsiju se je v zaključku prvega dela, takrat je bil rezultat še 0:0, ponudila imenitna priložnost za vodstvo. Na srečo gostiteljev je niso izkoristili, upanje zmajev ni kar tako ugasnilo.

V drugem delu, ko je Olimpija zaigrala še odločneje, nato pa prek mojstrskih zadetkov Maria Kvesića in zlatega rezervista Aljaža Krefla povedla z 2:0, je zadišalo po veselici v Stožicah. "To je bila izredno lepa akcija. Najprej podaja Elšnika, nato moje odtekanje in zaključek. Zadetek bi posvetil novorojenki in dekletu, zaradi tega sem še dosti bolj vesel," je dejal novopečeni očka, ki je bil po tekmi poln mešanih občutkov. "Smo razočarani, ker je bil ves naš trud zaman, po drugi strani pa smo pokazali dobro igro," je dejal nekdanji bočni branilec Aluminija.

Občinstvo zmajem namenilo aplavz

Olimpija je edini slovenski klub, ki je v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo vknjižil zmago. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Rezultat se do konca rednega dela ni več spreminjal, podobno je bilo tudi v podaljšku, tako da so o potniku v 3. krog kvalifikacij za konferenčno ligo, tam se bo pomeril s švedskim Djurgardnom, odločili kazenski streli. Če je bil vratar Olimpije Matevž Vidovšek na prvi tekmi v Romuniji prava nočna mora nogometašev Sepsija, saj je ustavil kar dva kazenska strela, pa v Stožicah ni ubranil niti enega. V štirih poskusih. Ker sta za nameček mimo vrat streljala njegova soigralca Mustafa Nukić in Ivan Prtajin, je Olimpija ostala brez glavne nagrade.

Po hudem trudu, v katerem je bilo zaznati paleto všečnih potez in tudi manj razumljenih napak, pri njih je v podaljšku izstopal zlasti rezervist Marin Pilj, so izpadli iz Evrope. Občinstvo je prepoznalo vloženo energijo in poklapanim nogometašem, pri srcu je bilo najhuje ljubljencu občinstva, velikemu zaljubljencu v Olimpijo Nukiću, namenilo aplavz. Evropska sezona se je tako za zmaje končala še pred avgustom. Ker velja podobno tudi za Muro in Koper, je govora o neuspehu, ki prinaša sporočilo o tem, kako nedorasla je slovenska liga v primerjavi z večino nogometne Evrope.

Riera: Olimpija je boljša od Sepsija

Sanje Olimpije o daljši evropski jeseni so pokvarile 11-metrovke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "To je žalosten večer za igralce, za ves njihov vložen trud. Na koncu so si zaslužili več, a niso napredovali v naslednji krog kvalifikacij. Sem pa lahko zelo ponosen na njih. Zelo. Način, kako igrajo in kako dojemajo moje ideje, me veseli. Je pa v nogometu mogoče vse. Lahko zmagaš, remiziraš ali pa izgubiš. Spominjam se tekme iz prejšnje sezone (takrat je bil pomočnik trenerja Galatasaraya, op. p.), ko smo streljali proti vratom tekmeca 26-krat, a prejeli dva gola in izgubili. Tisti dan nisem bil prepričan, da je nogomet pravičen, tokrat pa sem vesel, saj čutim, da je bila Olimpija boljša od tekmeca. To je to zadovoljstvo, sreča. Tudi po tem, kako smo igrali v Romuniji, sem prepričan, da smo boljša ekipa od Sepsija. To smo dokazali na igrišču, a to ni zadoščalo za napredovanje. Trudili smo se do zadnjega trenutka, a to je pač nogomet. To moramo sprejeti, ostati močni, dvigniti glave gor in se osredotočiti na domačo ligo," je nekdanji zvezdnik španskega nogometa po nesrečnem izpadu iz Evrope že usmerjal pozornost igralcev na domača tekmovanja. Kaj kmalu bodo lahko zeleno-beli celili rane iz Evrope, saj bodo imeli v nedeljo opravka z mestnim obračunom z Bravom, na katerem bodo branili vodilni položaj v prvenstvu.

Aljaž Krefl je svoj zadetek, dosežen po imenitni podaji Timija Maxa Elšnika, posvetil novorojenki in dekletu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Če bodo pokazali več natančnosti v zaključku akcij kot proti Sepsiju, lahko v 1. SNL pričakujejo dobre rezultate. "Proti Sepsiju smo odigrali odlično tekmo, na koncu pa je sledila nesreča, 11-metrovke, pri katerih so imeli tekmeci več sreče. Preprosto se nam še ni odprlo, da bi zadeli večkrat na tekmo, a se nam bo zagotovo v prihodnje," je optimist Krefl.

Na tribunah bi rad videl še več navijačev

"Madžarski" romunski Sepsi se bo v 3. krogu kvalifikacij pomeril s švedskim tekmecem Djurgarden, ki je bil boljši od hrvaške Rijeke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Novo priložnost za dokazovanje bo imel proti Bravu v nedeljo, ko bi si, podobno razmišlja tudi njegov trener Riera, želel na tribunah videti še več gledalcev, kot jih je spremljalo četrtkov evropski spopad z "madžarskimi" Romuni. "Igralci se čutijo ljubljene, če ljudje stojijo za njimi in jih podpirajo. Če je dobro vzdušje, je to za njih še bolje. Rad bi videl, da bi bilo še več gledalcev na stadionu, saj bi to osrečilo igralce in bi zaradi tega igrali še bolje. Sem pa prepričan, da lahko Olimpija igra še bolje," je Riera povabil navijače, da večkrat obiščejo stadion in pomagajo zmajem do še boljših rezultatov.

Mlademu španskemu trenerju v nasprotju z napovedmi, zaradi stresnih okoliščin ob menjavi trenerja so ga na primer na uvodni novinarski konferenci nezadovoljni navijači pregnali iz sobe, sploh ne gre tako slabo, kot bi marsikdo pričakoval. Olimpija vodi v 1. SNL, v konferenčni ligi pa bi se ob morda le eni sodniški napaki manj na tekmi v Romuniji že pripravljala na spopad s švedskim Djurgardnom.

Navijači Olimpije bodo lahko v nedeljo v Stožicah spremljali ljubljanski prvoligaški obračun. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Očitno so bile še kako na mestu besede kapetana Timija Maxa Elšnika, da so nedavne logistične zagate, nastale v komediji zmešnjav ob vrnitvi iz Luksemburga, združile, utrdile ekipo. Da so fantje postali še večja klapa. Če bo pri tem ostalo, bodo tudi hitreje od pričakovanega preboleli izpad iz Evrope.