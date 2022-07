Enajstmetrovke usodne za Olimpijo in Muro, Koper ni zdržal v podaljšku

Za vse tri slovenske klube se je pot v kvalifikacijah za konferenčno ligo končala v drugem krogu. Nogometaši Olimpije so na povratni tekmi po drami in streljanju enajstmetrovk z 2:4 izgubili z romunsko ekipo Sepsi. Po rednem delu in podaljšku se je tekma končala z izidom 2:0 za Olimpijo. Po loteriji najstrožjih kazni se je poslovila tudi Mura, ki jo je ekipa St. Patrick's Athletic izločila z rezultatom 6:5 po strelih z bele pike (0:0). Po podaljšku pa se je od kvalifikacij poslovil Koper, ki je po porazu na prvi tekmi na drugem srečanju z 1:1 remiziral proti Vaduzu.

Kvalifikacije za konferenčno ligo, 2. krog (povratne tekme): Četrtek, 28. julij:

Olimpija : Sepsi* 2:4 (2:0; 0:0) - po 11-m /1:3/

Kvesić 61., Krefl 70. Vaduz* : Koper 1:1 (0:1; 0:0) - podaljšku /1:0/

Sasere 101.; Kotnik 88. R.K.: Fosso 116./Vaduz Mura : St. Patrick's Athletic* 5:6 (0:0; 0:0) - po 11-m /1:1/

R.K.: Maruško 71./Mura *ekipa, ki je napredovala

Za slovenskimi klubi v Evropi je klavrn večer. Najprej so na igrišče stopili Ljubljančani. Ljubljančani so bili pred povratno tekmo na domačem terenu v težkem položaju, saj so na gostovanju prejšnji teden v končnici tekme zapravili priložnost za precej boljše izhodišče. Na koncu jim je skoraj uspelo zrežirati preobrat, a so po dobrem rednem delu in podaljšku nato slabo izvajali strele z bele točke.

Za vodstvo Olimpije je v Ljubljani v 61. minuti po podaji Mustafe Nukića z leve zadel Mario Kvesić. Le devet minut kasneje je na 2:0 po asistenci Timija Maxa Elšnika povišal rezervist Aljaž Krefl in poskrbel za veliko veselje v Stožicah. Morebitno skupno zmago Romunov je v 78. minuti preprečil vratar Matevž Vidovšek, ko je odlično obranil poskus Cristija Barbuta s petih metrov.

Tako je Sepsi prišel do zmage s 4:1 po 11-m v Stožicah nad @nkolimpija. Zmaji, po 120 minutah so vodili z 2:0, so končali evropsko sezono, osmoljenca z bele točke sta bila ljubljenec občinstva @NukicMustafa in Ivan Prtajin. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/OQL5R6FAFN — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 28, 2022

Varovanci Alberta Riere so tako v rednem delu nadoknadili zaostanek dveh zadetkov, tekma se je prevesila v podaljšek, kjer sta mreži mirovali, zato so potnika v tretji krog kvalifikacij odločile enajstmetrovke. Že v prvi seriji je za Olimpijo strel z bele pike zapravil Mustafa Nukić, nato pa je bil v četrti seriji nenatančen še Ivan Prtajin, medtem ko so bili gostje natančni z vseh štirih poskusov. Za Olimpijo sta bila sicer natančna Almedin Ziljkić in Đorđe Crnomarković, a to ni bilo dovolj za napredovanje.

Olimpija : Sepsi, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Tudi v Prekmurju odločile enajstmetrovke

Po enakem scenariju so izpadli tudi nogometaši Mure. Ti so po streljanju enajstmetrovk in izvajanju kar osmih serij izgubili z irsko ekipo St. Patricks s 5:6. Po rednem delu in podaljšku se je dvoboj končal z 0:0. Na prvi tekmi na Irskem je bil izid 1:1. V naslednjem krogu kvalifikacij se bo irska zasedba pomerila z bolgarsko ekipo CSKA Sofija.

Murskosoboška ekipa je na povratni tekmi na koncu klonila po izvajanju strelov z bele točke, potem ko so domači od 71. minute igrali le z desetimi igralci po rdečem kartonu Matica Maruška. A tudi z igralcem manj muraši niso bili v podrejenem položaju, ob koncu tekme pa so celo stopnjevali pritisk in bili boljši tekmec. Tako bi lahko že v rednem delu odločili zmagovalca in si priigrali napredovanje, najbližje zadetku pa sta bila v sodnikovem dodatku drugega polčasa Mirlind Daku in Luka Bobičanec.

Mura : St. Patrick's Athletic, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

O potniku v 3. krog kvalifikacij so tako odločale enajstmetrovke. Te so poskrbele za pravo srhljivko, veselili pa so se gostje. Mura je bila na robu izpada po četrti seriji, a je vratar Matko Obradović nato naslednji poskus ubranil, Martin Šroler pa zagotovil naslednje strele. Vratar Mure je nato v sedmi seriji tudi sam zadel, a je nato zadnji izvajalec pri domačih Tio Cipot žogo poslal prek vrat in s tem zapečatil evropsko usodo Mure. Pri enajstmetrovkah so bili sicer za domače uspešni Bobičanec, Daku, Šroler, Amar Beganović in Obradović.

Za Koper konec po podaljšku

Nogometaši Kopra pa so na povratni tekmi v Lihtenštajnu igrali neodločeno z Vaduzom 1:1 (0:1, 0:0) in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Zasedba iz Kopra je pred tednom dni na Bonifiki izgubila z 0:1. V obračunu zadnjih pokalnih prvakov iz Lihtenštajna in Slovenije je smetano pobrala zasedba iz alpske kneževine.

V izenačenem prvem polčasu so Koprčani, ki imajo v prvem delu sezone največje težave z učinkovitostjo, na vse načine skušali prekiniti strelski post po zadnjih dveh tekmah brez golov proti Vaduzu in Bravu ter nadoknaditi zaostanek, a neuspešno. Trener Koprčanov Zoran Zeljković je po šestih minutah nadaljevanja opravil trojno menjavo. V 51. minuti so vstopili Kaheem Parris, Omar Correia in Luka Kambič, v 73. Luka Šušnjara, v 86 pa še Anis Jašaragić. Kadrovske spremembe in korekcije na taktičnem področju so po nekaterih zapravljenih priložnostih obrodile sadove v končnici rednega dela, v 88. minuti je Andrej Kotnik popeljal svoje soigralce v vodstvo in iztržil 30-minutni podaljšek.

V njem pa so Primorci ostali praznih rok, v črno jih je po podaji zavil nigerijski rezervist v domači ekipi Franklin Sasere, ki je po podaji Avstrijca Kristijana Dobrasa v 101. minuti izenačil na 1:1 in postavil tudi končni izid srečanja.

Največ slovenskih legionarjev na delu v Skandinaviji

Vid Belec je ohranil mrežo Apoela nedotaknjeno. Foto: Guliverimage Na delu je bilo veliko klubov, pri katerih se dokazujejo slovenski legionarji. Izkušeni vratar Vid Belec je z Apoelom iz Nikozije prišel do zmage nad Botevom iz Bolgarije (2:0) in napredovanja. Kvalifikacije je sklenil Haris Vučkić, ki je gostoval na Švedskem in z Rijeko še drugič klonil proti Djurgardnu (0:2). Zadnjo tekmo v kvalifikacijah je odigral tudi Luka Zahović, ki je s Pogonom s kar 0:4 klonil na gostovanju v Skandinaviji pri danskem velikanu Brondbyju.

Na severu Evrope se je dokazoval tudi David Brekalo, ki je z Vikingom na Norveškem z 2:1 ugnal praško Sparto, pred kratkim pa se je v Skandinavijo preselil tudi Žan Zaletel, ki je z Viborgom upravičil vlogo favorita na dvoboju z litovsko Suduvo (1:0).

Kvalifikacije je sklenil solunski Paok, pri katerem je Jasmin Kurtić igral celo tekmo proti Levskemu iz Sofije. Grška ekipa je po porazu na prvi tekmi, na drugem srečanju remizirala. Nekdanji kapetan Olimpije Nik Kapun je bil z Liepajo nemočen v Bernu proti Young Boys (3:0), dunajski Rapid pa se je brez poškodovanega Dejana Petrovića mudil na severu Poljske pri Lechia Gdanks in prišel do zmage (2:1) in napredovanja.