V evropski ogenj trije slovenski klubi

Slovenija bo imela v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, za razliko od prvega kroga, kar tri predstavnike. To so Olimpija, Mura in Koper, zadnji je kot pokalni prvak izpustil tekme prvega kroga kvalifikacij. Nogometaši Mure so v prvem krogu izločili moldavski Sfintul, Olimpija pa komaj izsilila podaljšek in se rešila proti luksemburškemu Differdangu.

Kvalifikacije za konferenčno ligo, 2. krog (prve tekme): Torek, 19. julij:

20.00 Hibernians - Levadia

20.00 Tirana - Zrinjski

20.45 La Fiorita - Ballkani Sreda, 20. julij:

19.00 Botev Plovdiv - APOEL

20.00 Vikingur - Dunajska Streda

21.00 Sutjeska - Klaksvik Četrtek, 21. julij:

18.00 Koper - Vaduz

20.00 Sepsi Sfantu Gheorghe - Olimpija

20.45 St. Patricks - Mura 14.00 Kyzylzhar - Osijek

16.00 Liepaja (Nik Kapun) - Young Boys

16.00 K. Almaty - Kisvarda

16.00 Tobol - Lincoln Red Imps

17.00 Ararat-Armenia - Paide

17.00 Valmiera - Škendija

17.30 Makedonija GP - CSKA Sofija

18.00 KuPS - Mislami

18.00 Lech Poznan - Dinamo Batumi

18.00 Molde - Elfsborg

18.00 Saburtalo Tbilisi - FCSB

18.00 SJK - Lillestrom

18.00 Zira - Maccabi Tel Aviv

18.30 Pogon Szczecin (Luka Zahović) - Brondby

18.30 Ruzomberok - Riga

18.30 Suduva - Viborg

19.00 Antwerp - Drita

19.00 B36 Torshavn - Tre Fiori

19.00 Basel - Crusaders

19.00 Gzira - Radnički Niš

19.00 Levski Sofija - PAOK

19.00 MOL Fehervar - Gabala

19.00 Petrocub - Laci

19.00 Rapid Vienna - Lechia Gdansk

19.00 Sparta Praga - Viking

19.00 St. Josephs - Slavia Praga

19.00 Vorskla Poltava - AIK

19.30 Aris - Neftci Baku

19.30 CFR Cluj - Inter Escaldes

19.30 Hapoel Beer Sheva - Dinamo Minsk

19.45 Basaksehir - Netanya

20.00 Aris - FC Gomel

20.00 Racing Luxemburg - Čukarički

20.30 AZ Alkmaar - Tuzla City

20.30 Rijeka - Djurgarden

20.30 Trnava - Newtown

20.30 Velez Mostar - Hamrun

20.45 Motherwell - Sligo Rovers

21.00 BATE - Konyaspor

21.00 Rakow - Astana

21.00 Vllaznia - Univ. Craiova

21.15 Breidablik - Budućnost

21.30 Vikingur Reyjkjavik - TNS

21.30 Vitoria Guimaraes - Puskas Academy

