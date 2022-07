Riera presenečen, trener Mure: Bil je sporen položaj

Čeprav so si po dolgotrajni poti z avtobusom z evropske preizkušnje v Luksemburgu želeli, da bi bila tekma z Muro odigrana pozneje, pa so nogometaši Olimpije kljub zavrnjeni prošnji v nedeljo z 2:0 (0:0) prišli do zmage na derbiju. Na tej tekmi je bila v vlogi favorita Mura, a varovanci Damirja Čontale v 90 minutah niso našli poti do gola, vselej je bil na mestu tudi izjemni vratar Matevž Vidovšek. Pred praznimi Stožicami sta v polno merila Đorđe Crnomarković in novinec med zeleno-belimi Samuel Pedro.

V taboru gostiteljev so bili po zmagi navdušeni. "Jasno je, da so nogometaši tisti, ki so opravili glavnino najtežjega dela. In za to jim moram čestitati. Pred tekmo sem jim rekel, da ne bomo iskali nikakršnih izgovorov. In dodal, da bomo poskušali tekmovati. Se boriti. Da je to naša dolžnost. Zato sem tudi res tako zelo vesel za fante. In ponosen nanje. Ponosen na to, kar so naredili," je po uvodnem obračunu nove sezone slovenskega prvenstva za klubsko stran povedal strateg Olimpije Albert Riera.

"Res so se trudili. Res so dali vse od sebe. Rekel pa bom tudi tole: prišle bodo tudi tekme, ko bomo iskali predvsem način, kako priti do treh točk. Včasih bomo tudi izgubili. Včasih bomo igrali neprimerno boljše. Tokrat pa smo zmagali in prisoten je občutek, da smo igrali res dobro. Toda v ponedeljek bomo ob devetih zjutraj spet tukaj. In spet bomo garali tako, kot smo na moj prvi dan pri Olimpiji. Dejstvo je, da je pred nami še veliko dela. V nogometu pa se vsak dan znova lahko naučiš česa novega. Ampak ti fantje delajo zelo dobro," je zadovoljen Španec.

"Presenečen sem nad tem, kako so potekali dnevi, ki smo jih za zdaj preživeli skupaj. Toda kot sem že poudaril; še naprej bomo garali. Trdo delali. In se učili ter poskušali biti iz tekme v tekmo boljši. Kar zadeva tokratno tekmo, bom rekel le še tole: mislim, da smo si zmago zaslužili. Proti, jasno, zelo kakovostnemu nasprotniku," je še sklenil Riera.

Razočaranja pa po porazu niso skrivali pri Muri. Zapravili so veliko priložnosti. "Zelo smo razočarani, vsi mislimo, da smo si zaslužili več. Nismo imeli sreče, hkrati pa smo si ogromno krivi tudi sami, saj smo zapravili številne priložnosti, sploh v prvem polčasu, ko se je zdelo, da imamo popoln nadzor nad tekmo," je po tekmi za Murino spletno stran dejal trener Damir Čontala, ki se je obregnil tudi ob eno izmed sodniških odločitev.

"Sporno je bilo tudi, ko je šel Amar Beganović sam proti golu. V posnetku se zdi, da je bil prekršek celo znotraj kazenskega prostora, zagotovo pa je bil to položaj tudi za rdeči karton, saj je šel naš igralec sam proti golu," je menil Čontala.

"Je, kar je. To je šele prvi krog, treba je dvigniti glave, čez štiri dni nas čaka že nova tekma. Vsekakor pa je velika škoda za izgubljene točke, mislim, da bi si vsaj eno danes zaslužili. Enostavno moramo začeti izkoriščati priložnosti, jemljemo si preveč časa, potrebujemo bolj samozavestne zaključke." A časa za objokovanje pri Muri ne bo, saj jo tako kot Olimpijo že sredi tedna čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo.

