Olimpija dobiva okrepitve: tokrat iz Avstrije

Pascal Juan Estrada iz Wolverhamptona v Olimpijo

Nogometašem Olimpije se je pred uvodno prvenstveno tekmo nove sezone proti Muri pridružil še en novinec. Iz angleškega prvoligaša Wolverhamptona se je v Ljubljano preselil Pascal Juan Estrada, 20-letni obrambni nogometaš iz sosednje Avstrije.

Po Wolverhamptonu naslednja postaja Olimpija.



Zmajem se je s pogodbo do leta 2024 pridružil mladi avstrijski obrambni nogometaš Pascal Juan Estrada. ✍️✅️🐉



Dobrodošel med Zmaji! pic.twitter.com/YzW7sLWvZ4 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 17, 2022

Za Wolverhampton je v dresih ekip do 18 in do 23 let skupno odigral 62 tekem. Pred odhodom v Anglijo se je Estrada, ki je zbral tudi dva nastopa v dresu avstrijske reprezentance do 18 let, doma dokazoval pri klubih ASKÖ Leonding, Superfund Pasching in LASK Linz.

Branilec, ki se znajde tudi na položaju zadnjega veznega nogometaša, se je z Olimpijo, v dresu katere bo morda debitiral že nocoj, dogovoril za pogodbo do 31. maja 2024.

Preberite še: