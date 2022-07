Uradno: Lewandowski okrepil Barcelono!

Tudi danes je zelo pestro na nogometni tržnici. Poljski nogometni virtuoz Robert Lewandowski, ki je največji pečat pustil pri Bayernu iz Münchna, se je danes pozno popoldne tudi uradno pridružil novi nogometni sredini, Barceloni. Katalonci so zanj plačali 45 milijonov evrov in do pet milijonov evrov bonusov. Senegalski nogometni reprezentant Kalidou Koulibaly pa je iz italijanskega prvoligaša Napolija prestopil k angleškemu Chelseaju, s katerim je podpisal štiriletno pogodbo.

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. 🚨🔵🔴 #FCB



Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday - he will jlin Barcelona during the weekend. 🇵🇱 pic.twitter.com/nmodHuNscw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

Novico je na svojem profilu na omrežju Instagram najprej objavil italijanski nogometni novinar Fabrizio Romano, ki velja za enega najbolj znanih in zanesljivih virov glede prestopov v svetu nogometa, popoldne pa so novico potrdili tudi pri katalonskem klubu.

Agreement in principle for the transfer of Robert Lewandowski



🔗 https://t.co/quEclaHkdl https://t.co/YTCRbaW173 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2022

Kot je zapisal Romano, so pri Bayernu končno sprejeli ponudbo Barcelone in uskladili sporazum. Poljak naj bi svojega že nekdanjega delodajalca v petek spet prosil, naj mu dovolijo odhod, na kar so Nemci, ki bodo ob prestopu dobili 50 milijonov evrov odškodnine (45 milijonov evrov in do pet milijonov evrov bonusov), tudi pristali.

Robert Lewandowski will sign the contract with Barcelona during the weekend, already agreed since last February. Bayern will receive €50m add ons included. 🚨🇵🇱 #FCB



Lewandowski didn’t want to discuss with Chelsea or PSG despite many approaches: only Barcelona, like Raphinha. pic.twitter.com/Q1WUsywyU2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

Dobro obveščeni novinar je še razkril, da so Lewandowskega v svoje vrste želeli zvabiti tako pri Chelsa kot PSG, a ga je zanimala samo ponudba katalonskega velikana. Podpisal je triletno pogodbo.

Že maja je izjavil, da je zgodba končana

Triintridesetletni Poljak je že maja na novinarski konferenci dejal, da je njegova zgodba z Bayernom končana. Prav tako najboljši igralec leta 2021 po izboru Fife z bavarskim klubom, katerega član je bil od leta 2014, ni želel podaljšati pogodbe.

Dolgo časa je vodstvo Bayerna okoli izvršnega direktorja Oliverja Kahna in športnega direktorja Hasana Salihamidžića vztrajalo pri izpolnitvi pogodbe. "Naše stališče o tej zadevi je jasno: Robert ima pogodbo do poletja 2023," je še konec junija zatrjeval Salihamidžić.

Lewandowski pa je vztrajal in skušal svojega delodajalca prepričati, naj ga izpusti iz rok. Med drugim je javno izjavil, da "po vsem, kar se je zgodilo v zadnjih nekaj mesecih, si ne morem predstavljati nadaljnjega dobrega sodelovanja".

Očitno je bil pritisk uspešen, saj je münchenska ekipa svojemu najboljšemu strelcu prižgala zeleno luč za prestop. Petkov jutranji trening je bil za Lewandowskega zadnji v dresu münchenskega Bayerna, poroča tudi nemški Bild.

Gnabry podaljšal z Bayernom

Navijači nogometašev Bayerna so danes dobili slabo in dobro novico. Potem ko je bolj ali manj jasno, da bo poljski napadalec Robert Lewandowski odšel v Barcelono, so s kluba sporočili, da so do leta 2026 podaljšali pogodbo Sergom Gnabryjem, za katerega prav tako ni bilo jasno, ali bo v Münchnu ostal, poroča AFP.

"Veliko sem razmišljal o tem, kaj si želim kot igralec v prihodnjih letih, in prišel do zaključka, da želim ostati pri Bayernu ter znova osvojiti vse, kar se da," je ob podaljšanju pogodbe dejal Gnabry, ki je z Bayernom osvojil štiri naslove nemških prvakov, ligo prvakov, svetovno klubsko prvenstvo in nemški pokal.

Tako kot Lewandowski je imel tudi Gnabry pogodbo še eno sezono.

Bavarci novo sezono začenjajo 30. julija z nemškim superpokalom proti Leipzigu.

Koulibaly nova okrepitev Chelseaja

Senegalski nogometni reprezentant Kalidou Koulibaly je iz italijanskega prvoligaša Napolija prestopil k angleškemu Chelseaju, s katerim je podpisal štiriletno pogodbo. Kot je danes potrdil londonski klub, je 31-letni kapetan Senegala, ki je z reprezentanco v začetku leta postal afriški prvak, druga poletna okrepitev modrih.

Senegalski branilec je zadnjih osem sezon preživel v Neaplju pri Napoliju, ekipi, s katero je leta 2020 osvojil italijanski pokal, pred tem je igral še za Metz in Genk. Pogodba z Londončani je vredna približno 32 milijonov funtov (37,6 milijona evrov).

Bernardeschi iz Juventusa v Toronto

Italijanski nogometni reprezentant Federico Bernardeschi, dosedanji krilni napadalec Juventusa, bo kariero nadaljeval v Kanadi. S Torontom, katerega član je po novem tudi njegov reprezentančni kolega Lorenzo Insigne, je 28-letnik podpisal štiriletno pogodbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekdanji igralec Fiorentine je pri Juventusu preživel pet sezon in osvojil sedem trofej, vključno s tremi zaporednimi naslovi državnega prvaka od leta 2018 do 2020.

"Mislimo, da je odličen za to, kar poskušamo zgraditi. Ni samo dober igralec, ampak tudi delaven in veliko naredi za ekipo," je dejal glavni trener in športni direktor Toronta Bob Bradley.

Bernardeschi je za italijansko reprezentanco nastopil 39-krat, dosegel šest golov, lani je z njo tudi osvojil evropsko prvenstvo.

