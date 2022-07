Guardiola je bil poln pozitivnih besed o Lewandowskem. Foto: Reuters "Je najbolj profesionalen igralec izmed vseh," je o Lewandowskem dejal Guardiola. "Od nekdaj je mislil le na to, da se prehranjuje pravilno, da dovolj spi, in vedno razmišlja o nogometu in treningu," je Poljaka pohvalil španski strateg.

Poleg tega, da je poljski napadalec izredno discipliniran, pa ima tudi ogromno navad, ki se jih drži že od začetka svoje kariere in jih ne spreminja.

Ena izmed navad, ki pri Poljaku izjemno izstopa, je denimo ta, da pri kosilu sladico vedno poje pred glavno jedjo, kar je pritegnilo ogromno pogledov soigralcev v jedilnici Munchenčanov. A ne gre za norost, kot je namreč razložil, gre za preprost trik, saj se sladkorji in sladka hrana prebavijo hitreje. Ta se zato kasneje ne meša z ostalimi hranilnimi snovmi, kot so ogljikovi hidrati in beljakovine.

Foto: Reuters Takšne metode hranjenja se poslužujejo tudi tisti, ki želijo hitreje izgubiti maščobo, kar očitno drži, saj je Lewandowski v izjemni formi.

Poleg hranjenja pa si Lewa vedno najprej obuje lev nogometni čevelj in vedno spi na levi strani. To mu je svetoval strokovnjak za spanje, saj tako ne leži na svoji desnici, ta pa preko noči ostane bolje prekrvavljena ter se tako bolje in hitreje regenerira. Očitno tudi ta metoda zanj deluje, saj je večino od 344 zadetkov za Bayern dosegel prav s to "ubijalsko" desnico.