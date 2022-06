Barcelona, zgani se! Lewandowski je neučakan.

Kot navaja španski časnik AS, se poljski napadalec Robert Lewandowski 12. julija ne želi pridružiti soigralcem iz Bayerna na poletnih pripravah. "Želi se vrniti v bavarski klub, a zgolj zato, da bi se poslovil od soigralcev in navijačev," navaja AS. Predstavnik Lewandowskega naj bi prejšnji teden stopil v stik s predsednikom Barcelone Joanom Laporto, da bi ga spomnil na trenutna prizadevanja njegove stranke in da je zdaj na blaugrani, da ukrepa v skladu s tem.

Xavi bi Lewandowskega rad odpeljal že na ameriške priprave

Tudi Xavi si želi, da bi se prestop zgodil pred začetkom poletnih priprav Barcelone. Foto: Guliverimage Tudi trener Barce Xavi Hernandez si prizadeva, da bi se jim Lewandowski čim prej pridružil. Poljaka bi želel imeti že 11. julija, torej takrat, ko je sklical zbor reprezentantov Barcelone, ki so sodelovali v ligi narodov. Poleg tega je z marketinškega vidika ključnega pomena, da bi bil, trenutno še vedno Bayernov napadalec, eden od članov Barcelonine odprave v ZDA, kjer bo Barca pred začetkom nove sezone v primeri division v drugi polovici julija odigrala štiri prijateljska srečanja z Inter Miamijem v Fort Lauderdaleu, z Realom Madridom v Las Vegasu, z Juventusom v Dallasu in z Red Bull New Yorkom v New Jerseyju.

Kot je možno razbrati, so glavna ovira za prestop Poljaka v Barcelono finance. Po poročanju Sky Sports Bavarci za Poljaka želijo vsaj 60 milijonov evrov. Ta znesek pa je za Barcelono prevelik za igralca, ki bo letos dopolnil 34 let in ki bi se lahko naslednje poletje brez odškodnine kot prost igralec pridružil Barceloni. Katalonci so pripravljeni za Lewandowskega ponuditi največ 40 milijonov evrov, navaja poljska tiskovna agencija PAP.

"Pričakujem, da bom Roberta videl na treningu na Säbener Strasse"

Barcelona se sooča tudi s težavami z likvidnostjo. Iz težav naj bi se izkopali že kmalu, saj si nadejajo konkretne finančne injekcije iz izkupička prodaje dela televizijskih pravic španske La Lige, ki bi lahko prinesla tudi do 500 milijonov evrov. "Naše stališče je jasno, Robert ima pogodbo z Bayernom do poletja 2023," je nedavno dejal direktor Bayerna Hasan Salihamidžić. "Nova ponudba Barcelone? Ne razmišljam o tem. Pričakujem, da bom Roberta 12. julija videl na treningu na Säbener Strasse."