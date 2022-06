Nori scenarij: Ronaldo namesto Lewandowskega?

Bo Cristiano Ronaldo to poletje zapustil Old Trafford?

Bo Cristiano Ronaldo to poletje zapustil Old Trafford? Foto: Reuters

Portugalec Cristiano Ronaldo ni le eden najbolj priljubljenih nogometašev, ampak spada med najbolj prepoznavne športnike na svetu, ki so stalni gostje naslovnic. Pri 37 letih še ni rekel zadnje vrhunskemu nogometu. Letos ga čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju, pred tem pa še začetek klubske sezone 2022/23. Jo bo dočakal v dresu Manchester Uniteda, s katerim je v prejšnji sezoni neuspešno naskakoval lovorike in ostal brez lige prvakov? Po poročanju portugalskega športnega dnevnika Record obstaja možnost, da bi CR7 zamenjal klubsko okolje. Nekdanji as Sportinga, madridskega Reala in Juventusa bi se lahko odpravil v Nemčijo, kjer bi mu vrata odprl sloviti Bayern!

Record poroča o zaskrbljenosti Ronalda, saj naj ne bi bil prepričan, da je novi trener Nizozemec Erik ten Hag pravšnji strokovnjak za lov na lovorike, razočaran pa je tudi nad potekom poletnega prestopnega roka, v katerem rdeči vragi v primerjavi z največjimi tekmeci (Manchester City se je okrepil z Erlingom Haalandom, Liverpool pa z Darwinom Nunezom) niso ujeli še nobene okrepitve. Nekdanji trener Ajaxa je sicer na svoji prvi novinarski konferenci na Otoku poudaril, kako je Ronaldo v njegovih resnih načrtih. Portugalca, za katerega se po poročanju italijanskega časnika La repubblica zanimata tudi Mourinhova Roma in pa Sporting iz Lizbone, veže z Unitedom pogodba do konca sezone 2022/23.

Strelski kralj Bayerna in nemške bundeslige Robert Lewandowski si je zaželel novih izzivov. Foto: Reuters

Bayern je pred dnevi že pripeljal zveneče ime iz angleškega kluba. Za dobrih 40 milijonov evrov se je v München iz Liverpoola preselil Senegalec Sadio Mane, še vedno pa je nejasna usoda najboljšega strelca nemške bundeslige Roberta Lewandowskega, ki želi leto pred iztekom pogodbe zapustiti Bavarce in se odpraviti drugam.

Za 33-letnega Poljaka se je zelo ogrela Barcelona, a Bayern za zdaj noče slišati prav nič o njegovi prodaji. Katalonci so nemškemu prvaku ponudili 40 milijonov evrov, a so pri Bayernu naleteli na gluha ušesa. Po poročanju španskega športnega dnevnika AS pa bi se lahko zgodila senzacionalna rošada, saj bi se lahko Ronaldo preselil v München, Lewandowski pa na Old Trafford!

Bravo dosegel dogovor z Dinamom

Črnogorski branilec Stefan Milić po podaljšanju posoje z zagrebškim Dinamom ostaja pri Bravu najmanj do konca letošnjega leta. V spomladanskem delu je za mladi ljubljanski klub, ki se bo danes v uvodnem pripravljalnem srečanju pomeril z beograjsko Crveno zvezdo, zbral 15 nastopov. Dosegel je en gol, v polno je zadel na gostovanju pri prvaku Mariboru.