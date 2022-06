Prodali so ga za 100 milijonov, zdaj se vrača brezplačno

Paul Pogba se po šestih letih vrača v Juventus, poroča Fabrizio Romano. V četrtek se je njegova agentka Rafaela Pimenta sestala s predstavniki torinskega kluba in se dokončno dogovorila za podpis pogodbe. To se bo zgodilo čez dva tedna, ko se bo Francoz s počitnic vrnil v Evropo. Pred šestimi leti ga je Juventus prodal Manchestru Unitedu za 100 milijonov evrov, zdaj se kot prost igralec vrača brez odškodnine.

Paul Pogba to Juventus, confirmed and here we go! Full agreement now completed on a free transfer. Deal to be signed at the beginning of July, it’s done and sealed. 🚨⚪️⚫️ #Juve



Pogba will be in Italy in two weeks. Juve sold him for €100m six years ago - now he’s back for free. pic.twitter.com/YNyyOlmSUE