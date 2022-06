Francoski zvezdnik želi pokazati Manchester Unitedu, da je storil napako

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manchester United je v zadnjem obdobju pripeljal kar nekaj zvezdnikov svetovnega formata, ki pa v dresu rdečih vragov niso prikazovali tistega, kar so od njih pričakovali navijači. In vodstvo kluba. Eden izmed tistih, ki se je naposlušal največ kritik, je Francoz Paul Pogba. Konec meseca naj bi zapustil Old Trafford in se vrnil v Italijo k Juventusu, pri tem pa ga bo spremljal poseben motiv, saj želi bogatemu angleškemu klubu dokazati, da je s tem, ko je tako dolgo odlašal s podaljšanjem pogodbe, storil veliko napako.

Francoski zvezdnik Paul Pogba, ki je pred štirimi leti z galskimi petelini postal svetovni prvak, je pričakoval, da se bo po selitvi iz Torina v Manchester (2016) z Unitedom večkrat družil z evropsko elito. Rdeči vragi pa so vselej ostali korak stran. Tako v domačih kot tudi evropskih tekmovanjih. Čeprav so sestavili zasedbo, v kateri ne manjka preverjenih in zelo uglednih nogometnih imen, niso dosegali želenih rezultatov.

Pogba je bil tako na Otoku le bleda senca razigranega francoskega asa, ki je delal razliko na igrišču v dresu Juventusa. Donosna pogodba z Unitedom mu bo potekla konec meseca, 29-letni Francoz pa je bil razočaran nad odnosom kluba, ki naj bi predolgo odlašal z možnostjo podaljšanja pogodbe.

Z galskimi petelini bo letos v Katarju branil naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters

Čeprav naj bi mu po poročanju nekaterih otoških medijev Manchester United dvakrat ponudil podaljšanje pogodbe in mu pri tem ponujal naravnost sanjski znesek, na teden bi zaslužil kar 350 tisoč evrov, Francoz vztraja pri svojem in trdi, da United blefira. "Kako lahko rečeš igralcu, da ga želiš, a mu ničesar ne ponudiš? Tega nisem še nikjer videl. Manchestru želim pokazati, da je s tem, ko mi ni ponudil nove pogodbe, naredil napako," je povedal v dokumentarnem filmu Pogumentary na platformi Amazon Prime, kjer je o svoji prihodnosti razmišljal z menedžerjem Minom Raiolom, ki je aprila izgubil boj z zahrbtno boleznijo in umrl.

Za Pogbaja sta se v zadnjem obdobju zanimala tudi PSG in Barcelona, a naj bi kariero vendarle nadaljeval pri Juventusu, kjer je zelo uspešno igral med letoma 2012 in 2016. Nato se je Francoz v prestopu, vrednem krepko nad sto milijonov evrov, vrnil v Manchester, kjer je nabiral znanje že v mladinski akademiji (2009-11), a z rdečimi vragi osvojil le ligo Europa in angleški ligaški pokal.