Ronaldo na dopustu v vili z erotično sobo in kapelico

Najboljši nogometaši na svetu so po koncu klubske sezone in koncu reprezentančne akcije v ligi narodov že na zasluženih počitnicah.

Zvezdnik portugalske reprezentance in Manchestra Uniteda Cristiano Ronaldo z Georgino Rodriguez in otroki počitnikuje na Majorki. Novica je prišla v svetovne rumene medije predvsem zaradi vile, v kateri so nastanjeni. V njej je počitnikoval tudi Sergio Ramos.

Kot poroča Ultima Hora, gre za podeželsko vilo pod vznožjem gore Tramuntana, ki jo obdajajo vinogradi, oljčni nasadi in drugo drevje. V njej so velika telovadnica, bazen, obdan s palmami, več jacuzzijev, igrišča za nogomet, košarko, rokomet in odbojko na mivki. Pa tudi kapelica in ... erotična soba.

Na počitnice so iz Manchestra prileteli z zasebnim letalom. Če jim bo na posesti dolgčas, se pa bodo z bugattijem centodiecijem odpeljali do marine, kjer jih čaka več milijonov vredna jahta azimut grande.