Avstrijec šokiral nogometni svet

Čeprav je Martin Hinteregger star komaj 29 let, prejšnji mesec pa je z Eintrachtom iz Frankfurta osvojil evropsko ligo, si priboril ligo prvakov in poskrbel za največji uspeh kariere, se je eden od najboljših avstrijskih nogometašev presenetljivo odločil za konec športne poti. Pred tedni se je zapletel v afero, ko je poskušal prirediti nogometni turnir s političnim predstavnikom skrajne desnice.

Ne zgodi se pogosto, da bi vrhunski nogometaši, ki imajo opravka z uspehi na tako visoki ravni, sklenili kariero tako hitro, kot je to storil Martin Hinteregger. Avstrijski branilec bo v začetku septembra dopolnil okroglih 30 let. Dočakal jih bo kot nekdanji nogometaš, saj je po izjemno odmevni sezoni 2022/23, v kateri je pomagal Eintrachtu iz Frankfurta do evropske lovorike (liga Europa) in preboja v elitno ligo prvakov, šokiral nogometni svet z odločitvijo, da se poslavlja od zelenic.

Vsak poraz ga je zabolel dvojno

V dvoboju z Josipom Iličićem leta 2019 v Stožicah, ko je Avstrija zmagala z 1:0. Foto: Vid Ponikvar Avstrijski Korošec, ki prihaja iz majhnega kraja Sirnitz, je v četrtek obvestil vodstvo nemškega kluba Eintracht Frankfurt, da zapušča nogometna igrišča. Prosil ga je za sporazumni konec sodelovanja. Z Eintrachtom je imel sklenjeno pogodbo do leta 2024, a je ne bo opravil do konca. Vodstvo kluba je po tem, ko je prisluhnilo nogometašu, s težkim srcem ugodilo njegovi želji, s tem pa poskrbelo, da je Hinteregger resnično postal nogometni upokojenec.

''O tem, da bi se poslovil po koncu sezone, sem začel razmišljati že prejšnjo jesen. Takrat sem podoživljal zelo mučne trenutke, saj nisem bil zadovoljen s svojimi predstavami. Ob zmagah se nisem več počutil tako dobro, kot sem se prej, vsak poraz pa me je zabolel dvojno. Spomladi sem izboljšal svoje predstave, naše dobre igre v ligi Europa pa so me motivirale še toliko bolj, da se poslovim ob velikem uspehu. Zato sem tako užival ob naši zmagi v finalu evropske lige (Eintracht je v Sevilli v finalu po izvajanju 11-metrovk premagal Glasgow Rangers, Hinteregger pa zaradi poškodbe mišice, ki jo je staknil na polfinalni tekmi proti West Hamu, ni kandidiral za dvoboj, op. p.), saj sem vedel, da je to moje zadnje proslavljanje zmage ob teh fantastičnih navijačih iz mesta Frankfurt, ki je postalo moj drugi dom. Obdobja, ki sem ga prebil pri Eintrachtu, se bom spominjal z velikim zadovoljstvom,'' se je zahvalil vsem, ki so povezani s klubom iz Frankfurta in so osrečili njegovo srce.

Martin Hinteregger velja za ljubljenca navijačev Eintrachta. Foto: Reuters

Zavzema se proti kakršnikoli diskriminaciji

Ljubljenec navijačev Eintrachta, ki zaradi zdravstvenih razlogov ni mogel pomagati soigralcem v finalu evropske lige v Sevilli, na katerem je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić, se na naslovnicah ni znašel prvič ta mesec. Pred nekaj tedni se je zapletel v afero, ko naj bi v domačem kraju Sirnitz, ta ima nekaj več kot 200 prebivalcev, priredil ekshibicijski nogometni turnir Hinti.

Nameraval ga je organizirati v sodelovanju s kontroverznim politikom Heinrichom Sicklom, svojim sokrajanom, saj tudi on prihaja iz Sirnitza. Sickl je predstavnik skrajne desnice. V preteklosti je bil član prepovedane nemške neonacistične organizacije Nacionalistična fronta, do leta 2021 pa je član mestnega sveta Gradca za Svobodnjaško stranko Avstrije (FPÖ).

Z obtožbami o tem, da je desno usmerjen, se je tako srečeval tudi Hinteregger. O tem je imel marsikaj pripomniti, v sporočilu za javnost pa je razkril, kako zavrača vse tovrstne obtožbe. ''Še naprej se zavzemam proti kakršnikoli diskriminaciji,'' je še pojasnil zdaj že donedavni obrambni steber Eintrachta.

Tako je proslavljal lovorike evropske lige pred navijači v Frankfurtu ob velikem junaku finala Kevinu Trappu. Foto: Reuters

S svojim opravičilom za vedenje v zadnjih tednih in jasnim sporočilom, da ni povezan s skrajno desno ideologijo, si je prislužil pohvale športnega direktorja Eintrachta Markusa Kröscheja. Hinteregger je dejal, da se je želel s turnirjem zgolj zahvaliti skupnosti iz svojega kraja in da je končal vse nadaljnje poslovne odnose z družino Sickl.

Slovo 29-letnega branilca bo čutila tudi avstrijska izbrana vrsta, ki jo od prejšnjega meseca vodi Nemec Ralf Rangnick in je v ligi narodov že nanizala nekaj odmevnih rezultatov. Hrvaško je v gosteh premagala s 3:0, doma pa remizirala proti Franciji z 1:1. Hinteregger, ki zaradi poškodbe mišice ni kandidiral za junijske tekme lige narodov, je za severne slovenske sosede zbral 67 nastopov ter dosegel štiri zadetke.