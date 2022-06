Noče zapustiti Pariza, dokler ne osvojijo lige prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

PSG že leta s katarskim denarjem neuspešno lovi lovoriko lige prvakov. In to je razlog, da si Neymar želi ostati v Parizu. Da bi jo osvojil. So pa še naprej žive govorice, da ga je klub dal na nogometno tržnico.