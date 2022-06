Čeferin in Al-Khelaifi v Ljubljani o prihodnosti nogometa

Aleksander Čeferin in Nasser Al-Khelaifi sta na odru postavljenem na tribuni stadiona Stožice na marketinški konferenci govorila o uspešnih novostih v evropskem nogometu in prihodnosti tega športa. "Rad bi, da nogomet ostane, kakršen je. Ne želimo digitalnega nogometa," pravi predsednik Uefe.

Športno-marketinška konferenca Sporto je v Ljubljani ob koncu postregla še s priznanji za najbolj prepoznavne slovenske športnike in klube. To so za leto 2021 nogometaši iz Maribora, košarkar Luka Dončić in plezalka Janja Garnbret.

Foto: Grega Valančič/Sportida Pogovor z Aleksandrom Čeferinom, predsednikom krovne zveze Uefe, ter Katarcem Nasserjem Al-Khelaifijem, predsednikom pariškega kluba PSG in predsednikom Združenja evropskih nogometnih klubov (ECA), je bil osrednji dogodek športno-marketinške konference Sporto, ki poteka v Ljubljani.

Kot je dejal Čeferin na vprašanje o prihodnosti lige prvakov, so reforme, ki bodo začele veljati leta 2024, pripravljali že dlje časa, pogajanja pa so bila težka, ker so bili včasih Uefa, klubi in nacionalne zveze vsak na svojem bregu. A oba sogovornika sta poudarila, da je liga prvakov tako prepoznavna blagovna znamka, da ne potrebuje revolucije.

Čeferin: Ne potrebuješ denarja, da lahko igraš

Foto: Grega Valančič/Sportida "Ne potrebuješ denarja, da lahko igraš, in slabši lahko premaga boljšega, to je edini šport, kjer je to možno," je o prednostih lige prvakov in nogometa v primerjavi z drugimi marketinško najbolj zanimivimi športi dejal Čeferin. Al-Khelaifi pa je o prihodnosti elitnega nogometnega tekmovanja dejal, da je treba po eni strani upoštevati novo, bolj digitalno generacijo navijačev, ključno pa bo na stadione na nogometna tekmovanja spraviti več žensk in mladih.

Pri finančni stabilnosti nogometa je Čeferin poudaril, da bodo morali klubi po novem predlogu finančnega fair playa za plače igralcev nameniti največ 70 odstotkov proračunov. Al-Khelaifi pa je izpostavil, da si združenje ECA, v katerem je 240 klubov, seveda prizadeva za trdne temelje teh klubov, ne glede na to, kako veliki ali močni so. "Ni pomembna velikost, navijači morajo imeti sanje. Slovenija je bila recimo dvakrat na svetovnem prvenstvu, kar je za tako majhno državo fantastično," je gostiteljem konference polaskal Katarec, ki je tudi ponosen, da bo njegova država jeseni gostila mundial.

Poseben oder za dva pomembna govorca na ljubljanskem stadionu Stožice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeferin je kot največje pozitivno presenečenje izpostavil uspeh zadnjega uvedenega tekmovanja, konferenčne lige v klubskem tekmovanju, pa tudi lige narodov na reprezentančnem. "To je velik uspeh, a radi bi, da bi bila še bolj pomembna. V prihodnosti bi radi imeli manj kvalifikacij in več lige narodov."

Oba sogovornika sta pohvalila skokovit razvoj ženskega nogometa. Čeferin je priznal, da sicer še vedno ni finančno vzdržen, da mora Uefa vanj še vedno vlagati, toda razlike v primerjavi s kakšnimi osmimi leti v preteklosti so ogromne. Al-Khelaifi pa je dodal, da prav njegov PSG veliko vlaga v ženski nogomet in da se zanimanje povečuje, tako da bo to v prihodnje lahko tudi velika investicija.

Al-Khelaifi: Nogomet je lahko močnejši kot politika

Foto: Grega Valančič/Sportida Prav tako sta našla veliko stičnih točk pri nogometu in sodelovanju z lokalnim okoljem in družbo nasploh. Čeferin je izpostavil vpliv nogometa na preprečevanje revščine in kriminala z vključevanjem otrok v klube, A-Khelaifi pa je kot primer dobre prakse navedel fundacije svojega kluba in Uefe ter poudaril, da ima nogomet včasih veliko moč: "Nogomet je lahko močnejši kot politika, to lahko uporabimo na več področjih, tudi vzgoji in izobraževanju."

Nista pse mogla izogniti niti aktualnim političnim dogodkom, vojni v Ukrajini. Čeferin je poudaril, da Uefa nima nič proti Rusom ali ruskim klubom, da pa je zaradi kompleksnosti celotne situacije morala reagirati, kot je in suspendirati ruske udeležence tekmovanj.

Čeferin: Rad bi, da nogomet ostane, kakršen je

Foto: Grega Valančič/Sportida In kakšna je po njunem mnenju prihodnost nogometa? Spremembam se povsem ne bo dalo ubežati, a je Čeferin pri tem odločen: "Rad bi, da nogomet ostane, kakršen je. Ne želimo digitalnega nogometa s kakšnimi čudnimi idejami." Al-Khelifi pa je dodal, da se bodo seveda morali prilagoditi tudi novim generacijam navijačev, toda v osnovi bi morala igra ostati enaka. Le pri ligi prvakov vidi možnost, da bi zadnje dejanje razširili v več kot samo enodneven dogodek.