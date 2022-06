V petek sta od slovenskih prvoligaških klubov pripravljalno srečanje odigrali Mura in Bravo. Prekmurci so se v Avstriji pomerili s strateškim partnerjem Sturmom iz Gradca, in še tretjič pripravljalno tekmo izgubili. Ljubljančani pa so imeli v Stožicah zahtevno preizkušnjo, saj so se na prvem pripravljalnem srečanju pomerili s srbskim prvakom Crveno zvezdo in izgubili z 1:2.