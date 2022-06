Potrebovali bodo še nekaj več časa

Nogometaši Olimpije so danes začeli priprave na Bledu. Ta del priprav bo trajal do 30. junija, ko bodo Zmaji odigrali zadnje pripravljalno srečanje. Pomerili se bodo proti Šibeniku. Pred tem varovance Roberta Prosinečkega čakata še dva pripravljalna obračuna, in sicer proti FK TSC Bačka Topola (22. junij) in FK Čukarički (25. junij).

Na Bledu lahko trener ljubljanske ekipe Robert Prosinečki računa na 23 nogometašev, ob tem pa si strateg ljubljanskega kluba pred začetkom nove sezone zagotovo želi še kakšne odmevne okrepitve. Kot so sporočili iz Olimpije, sta Matic Fink in Antonio Mlinar Delamea sta zaradi reševanja klubskega statusa ostala v Ljubljani. Pripravam se tudi ni pridružil Almedin Ziljkić, ki bi rad kariero nadaljeval drugje. Ekipo so sicer v prestopnem roku med drugim okrepili Argentinec Agustin Doffo, Avstrijec Mateo Karamatić, Litovec Justas Lasickas in slovenski vratar Denis Pintol.

Ob začetku priprav na Bledu se je razgovoril napadalec ljubljanske ekipe Mustafa Nukić. "Na pripravah pričakujem predvsem dobro in trdo delo. Pripraviti se moramo na zelo pomembne evropske obračune in seveda na prvenstvene preizkušnje. Ne dvomim, da bo vsak posameznik dal vse od sebe, da se bo kar najbolje pripravil na prihajajočo sezono. Pomemben del priprav je tudi, da se ekipi uspe povezati in da se vzpostavi pozitivna klima," je ob začetku priprav za klubsko spletno stran dejal Nukić.

Robert Prosinečki ima trenutno na pripravah 23 nogometašev. Foto: NK Olimpija Ljubljana

"Nekaj manj kot deset dni, ki jih bomo preživeli na Bledu, je dovolj, da se ustvarijo nastavki za dobro kemijo v moštvu. Za spoznavanje in uigravanje bo potrebno nekaj več časa, so pa priprave zagotovo dober način, da se začnejo med igralci plesti močne vezi. Spremembe so v nogometu stalnica in temu se je treba prilagoditi," je prepričan napadalec Olimpije.

Ljubljanski klub je do zdaj v pripravah na novo sezono odigral dve tekmi. Najprej je s 4:0 odpravil Rudar, nato pa se je brez zadetkov razšel še z Jadran Dekani. Olimpija se bo v prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo pomerila s predstavnikom Luksemburga Differdangom. Prva evropska tekma ljubljansko ekipo čaka že 7. julija. "Odmor je bil ravno prav dolg. Uspelo se nam je spočiti, hkrati pa nam fizična pripravljenost ni drastično padla. Dejstvo je, da moramo do prve tekme dvigniti svojo fizično pripravljenost na najvišji nivo, in ne dvomim, da nam bo uspelo," je prepričan Nukić.

Zasedba Olimpije na Bledu: Timi Max Elšnik, Mustafa Nukić. Marin Pilj, Damian Van Bruggen, Matevž Vidovšek, Marcel Ratnik, Žiga Slaviček, Lamine Tall, Aldair Djalo, Agustin Doffo, Mario Kvesić, Goran Milović, Mateo Karamatić, Denis Pintol, Žan Baskera, Nemanja Gavrić, Dino Špehar, Đorđe Crnomarković, Justas Lasickas, Svit Sešlar, Aljaž Krefl, Ivan Prtajin, Ivan Banić.

