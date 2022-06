Spektakli 1. SNL z napako

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljudski vrt in Stožice sprva brez navijačev

''Moramo delati za to, da na stadione privabimo večje število gledalcev,'' je pred žrebom 1. SNL na Brdu pri Kranju poudaril predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović. Želja se mu v uvodu nove sezone zagotovo ne bo uresničila, saj bodo vrata Ljudskega vrta in Stožic zaprta za občinstvo. Mariborski stadion bo prihodnji mesec prazen celo dvakrat zapored, tako da ljubitelje prvoligaškega nogometa na začetku sezone čakajo spektakli z napako.

Zadnji tedni prejšnje sezone, v kateri je Maribor prekinil triletno sušo (ne)osvajanja lovorik, so dokazali, zakaj si mesto ob Dravi zasluži status najbolj nogometnega mesta v Ljubljani. Čustveni prizori proslavljanja državnega naslova, pa tudi veličastno slovo od legendarnega kapetana Marcosa Tavaresa, ki je sklenil bogato kariero in se posvetil novim ciljem, pomoči športnemu direktorju Marku Šulerju, so navdušili nogometno Slovenijo.

Vse pa žal ni minilo v mejah dovoljenega. Najbolj goreči privrženci Maribora so ob proslavljanju večkrat pretiravali in z nekaterimi incidenti vrgli slabo luč na spektakla v Mariboru (poslovilna tekma Tavaresa) in Murski Soboti (podelitev naslova Mariboru).

Po koncu "šampionske" tekme Maribora v Murski Soboti so navijači gostujočega kluba poskrbeli za nekaj incidentov, s katerimi so očrnili nogometni spektakel. Slabe volje niso zaradi tega skrivali v taboru Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Disciplinski sodnik NZS se je odločil za kazen, ki bo najbolj prizadela največje zaljubljence v nogometno igro. Mariborčane ni toliko zabolela velika finančna kazen (več kot 15 tisoč evrov), ampak bolj odločitev, da bodo morale vijolice uvodni domači tekmi v novi sezoni odigrati pred praznimi tribunami, po kateri so se vnele debate o tem, ali je to resnično najbolj primerna kazen v luči želje krovne nogometne zveze, da bi na stadione privabili čim večje število gledalcev.

Prvaki brez navijačev proti Radomljam in Gorici

Mariborski stadion bo prihodnji mesec proti Radomljam in Gorici sameval. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po ponedeljkovem plesu kroglic na Gorenjskem, pri katerem je sodeloval nekdanji slovenski reprezentant Nejc Skubic, zdaj pa uspešen gostinec, ki se ukvarja tudi z nepremičninami in turizmom, je postalo jasno, da bodo tribune Ljudskega vrta prihodnji mesec samevale proti Radomljam in Gorici. Mariborčani, aktualni prvaki Slovenije, bodo tako v novo sezono vstopili brez prisotnosti gledalcev. Na ''stadionu duhov''.

Najprej proti Radomljanom, po svoje najbolj zaslužni ekipi, da so vijolice v zaključku dramatične sezone 2021/22 prehitele Koprčane, nato še proti povratnikom med elito, Novogoričanom. Brez ogleda srečanja bodo ostali tudi Mlinarji, maloštevilčna, a toliko bolj srčna in zvesta navijaška skupina, ki bodri NK Radomlje, in si je s svojim delovanjem v prejšnji sezoni prislužila številne simpatije po vsej Sloveniji. V uvodnem krogu nove sezone jih ne bo v Ljudskem vrtu, dvoboj med izbranci Radovana Karanovića in Nermina Bašića bo potekal za zaprtimi vrati.

Brez gledalcev bo v 1. krogu nove sezone potekal tudi dvoboj v Stožicah med Olimpijo in Muro. Foto: Vid Ponikvar

Tako pa ne bo v uvodnem krogu le v Mariboru, ampak tudi največjem slovenskem mestu, Ljubljani. Tudi Stožice bodo podoživele usodo Ljudskega vrta, saj bodo zaradi grehov navijačev Olimpije, ki so po koncu zadnje domače tekme v prejšnji sezoni vdrli na zelenico, nato pa je prišlo do obračunavanja s specialno enoto policije, tribune največjega slovenskega nogometnega objekta prazne.

Da bo slaba volja vodstva ljubljanskega kluba še večja, je poskrbel žreb, saj je v uvodnem dejanju nove sezone združil Olimpijo z Muro. Ponovno se bosta srečala kluba, ki sta v zadnji sezoni osvojila tretje in četrto mesto, po zaslugi katerih sta si priigrala nastop v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Prihodnji mesec ju čakajo evropske obveznosti, zmaje čaka tekmec iz Luksemburga, črno-bele pa klub iz Moldavije.

Prazne Stožice na uvodnem derbiju nove sezone

Robert Prosinečki bo v prvem krogu vodil Olimpijo proti Muri na praznem ljubljanskem stadionu. Foto: NK Olimpija Ljubljana Ko sta se Olimpija in Mura nazadnje spopadli v prejšnji sezoni, je bil spektakel v Stožicah močno okrnjen. Zaradi finala pokalnega tekmovanja, ki je bil letos za spremembo od prejšnjih let odigran še pred koncem prvenstvene sezone, je postalo jasno, da bo v Evropo peljalo tudi četrto mesto. Tako si je Mura še pred vročim gostovanjem v Ljubljani zagotovila evropsko vozovnico, derbi v Stožicah pa je ostal brez ogromnega rezultatskega vložka, ki bi zagotovo še izdatneje zapolnil tribune.

Ko se bosta Olimpija in Mura pomerili prvič v novi sezoni, gledalcev sploh ne bo na stadionu. To ni velik udarec le za varovance Roberta Prosinečkega, ampak tudi za goste iz Prekmurja, ki so jih na gostovanjih v Ljubljani zvesto spremljali številni navijači. Tokrat jih ne bodo mogli, tako da bo derbi minil brez navijaškega ozračja.

''Žal je pred nami spektakel z napako, NZS je nedolgo tega sprejela kazen, s katero je zaprla tribune največjega stadiona v državi. Tekma Olimpija – Mura bo posledično odigrana brez prisotnosti gledalcev,'' so po žrebu 1. SNL zapisali pri ljubljanskem klubu, ki je v prejšnji sezoni podobno kot Mura ostal brez lovorike. Te sta končali v Mariboru (prvak) in Kopru (pokalni zmagovalec).

Ko bo prišla Olimpija, bo v Mariboru drugače

Mariborčani bodo lahko prvič pred občinstvom zaigrali šele v začetku avgusta, ko pa se bo v mestu ob Dravi v 4. krogu mudila ravno Olimpija.

Večni derbi med Mariborom in Olimpijo bo lahko v 4. krogu potekal pred gledalci. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Takrat bo kazen dveh domačih tekem brez prisotnosti gledalcev že odpravljena (Radomlje in Gorica), tako da bi lahko največji praznik klubskega nogometa, kar ga ponuja Slovenija, potekal v vzdušju, ki pritiče nazivu večnega derbija. Maribor in Olimpija naj bi se prvič v novi sezoni udarila 6. avgusta.