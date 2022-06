Pester vikend: Maribor in Koper izgubila, Celjani prvič brez zadetka

Slovenski prvoligaški nogometni klubi se že pripravljajo na novo sezono. Nekateri so že odigrali uvodne pripravljalne tekme. Z njimi so pohiteli zlasti najboljši klubi 1. SNL, ki jih prihodnji mesec čakajo evropski izzivi. V občutljivem obdobju, ko poteka poletni prestopni rok in prihaja do sprememb v igralskem kadru, ne beležijo veliko zmag. Prvak Maribor je tako v soboto izgubil proti Shkendiji, pokalni zmagovalec Koper je ostal praznih rok proti Cluju, Olimpija je remizirala brez golov v Dekanih, Mura je nanizala dva poraza, Domžale so imele strelske vaje proti Črnogorcem iz Pljevlje, Celjani pa so po dveh visokih zmagah danes remizirali proti beograjskemu Čukaričkemu.

Konec tedna je bil kar se tiče pripravljalnih tekem klubov 1. SNL zelo pester. Prvak Maribor je izgubil proti makedonski Shkendiji, ki jo je lani v kvalifikacijah za ligo prvakov nadigrala Mura. Za oslabljene vijolice, ki bodo nekaj časa pogrešale poškodovanega Roka Kronavetra, in še niso računale na številne reprezentante, ki so v zadnjih tednih branili barve svojih držav, so debitirali Marko Božić, Ivan Brnić in Roko Baturina.

Test v Radencih: @nkmaribor - @fcshkendija 0:1



Od torka nadaljevanje priprav v Ljudskem vrtu v popolni zasedbi: vračajo se udeleženci reprezentančnih akcij Milec, Sikošek, Makoumbou, Žugelj in Antolin, priključil se bo tudi Šoštarič Karič.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/3ZSeVoZZmQ — NK Maribor (@nkmaribor) June 18, 2022

Slovenski podprvak in pokalni zmagovalec Koper je v Gornji Radgoni izkusil moč romunskega prvaka CFR Cluj (0:2), za katerega igra tudi nekdanji branilec kanarčkov Karlo Bručić. Za Primorce je debitiral donedavni up Olimpije Michael Pavlović.

Olimpija si je na gostovanju v Dekanih proti drugoligašu pripravila ogromno priložnosti, a ni niti enkrat zatresla mreže Jadrana. Srečanje se je tako razpletlo brez zadetkov.

Celjani prvič streljali s slepimi naboji

V nedeljo so bili na delu le Celjani. Priprave na Gorenjskem so sklenili z remijem proti Čukaričkemu, novemu klubu Srba Đorđeta Ivanovića, ki je v zadnjih sezonah pomagal do lovorik tako Olimpiji (pokal) kot tudi Mariboru (naslov prvaka). Novi celjski strateg Roman Pilipchuk prvič ni zmagal. Po prepričljivih zmagah nad Jesenicami in Rudarjem iz Pljevlje (slednjega so Domžalčani v soboto nadigrali kar z 8:0) je remiziral proti Čukaričkemu. V Lescah ni bilo zadetkov, v dresu Celja pa še ni debitiral Nino Kouter, ki se je največjemu presenečenju 1. SNL v sezoni 2021/22 pridružil pred dnevi.

Kmalu čakajo slovenske klube zelo atraktivni tekmeci. Koprčani se bodo tako v ponedeljek na Štajerskem pomerili s Partizanom, kmalu za tem bodo Domžalčani izzvali Crveno zvezdo, Muro čaka obračun s strateškim partnerjem Sturmom iz Gradca, za katerega igra tudi Tomi Horvat, ljubljanski Bravo se bo pomeril tudi z Rijeko in članom angleškega championshipa Luton Townom …

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 11.6. Čarda Martjanci (Slo/4) : Maribor 0:5 Vipotnik 2, Sirk, Ćuk, Popović 18.6. Maribor : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 23.6. Maribor - Spartak Trnava (Slk/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 18.6. Koper : CFR Cluj (Rom/1) 0:2 / 20.6. Koper - Partizan Beograd (Srb/1) 26.6. Koper - Vojvodina (Srb/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11.6. Rudar Trbovlje (Slo/4) : Olimpija 0:4 Kvesić 2, Aldair, Nukić 18.6. Jadran Dekani (Slo/2) : Olimpija 0:0 / 22.6. Olimpija - Bačka (Srb/1) 25.6. Olimpija - Čukarički (Slo/1) 30.6. Olimpija - Šibenik (Hrv/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 15.6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:2 Beganović 18.6. Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 1:2 Maruško 22.6. Mura - Napredak (Srb/1) 24.6. Mura - Sturm Gradec (Avt/1) 30.6. Mura - Vojvodina (Srb/1) 1.7. Mura - Floridsdorfer (Avt/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 24.6. Bravo – Crvena zvezda (Srb/1) 28.6. Bravo – Čukarički (Srb/1) 1.7. Bravo - Rijeka (Hrv/1) 8.7. Bravo - Luton Town (Ang/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18.6. Domžale : Rudar Pljelja (ČG/1) 8:0 Jo. Pišek in Georgijević 2, Saitoski, Jovičević, Podlogar, Vuk 27.6. Domžale – Crvena zvezda (Srb/1) 1.7. Domžale - Jadran Dekani (Slo/2) 2.7. GAK (Avt/2) - Domžale 9.7. Aluminij (Slo/2) - Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 11.6. Sij Acroni Jesenice (Slo/3) : Celje 0:8 Gbamble 2, Bajde, Vrbanec, Flis, Janjičić, Svetlin, Morozov 15.6. Celje : Rudar Pljevlja (ČG/1) 6:1 Iličić 3, Morozov, Bajde, Svetlin 19.6. Celje : Čukarički (Srb/1) 0:0 /

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Aluminij 25.6. Radomlje - Radnički Niš (Srb/1) 3.7. Radomlje - Slask Vroclav (Pol/1) 6.7. Radomlje - Triglav Kranj (Slo/2) 9.7. Radomlje - Gorica (Slo/1)

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 29.6. Tabor – Gorica (Slo/1)

Gorica