Milan Mandarić nad Olimpijo, ta zavrača obtožbe

"Pričakoval sem precej boljši začetek vodenja novega vodstva Olmpije. Adama Deliusa, ki je kupil klub, ne vidim nikoli, pa bi moral biti predsednik Olimpije vsak dan tu. Olimpijo vodi skupina ljudi, ki nikoli niso delovali v nogometu," je za Svet na Kanalu A dejal Milan Mandarić in dodal, da so mu prepovedali obiske tekem zmajev.

"Ko sem ljudem iz drugih klubov, na primer v Angliji, povedal, da so mi prepovedali vstop na tekme, tega nihče ni mogel verjeti. Menim, da je to sramota mesta, zveze, Slovenije. Prepovedi nisem dobil le na domačih tekmah, ampak tudi v gosteh, taka navodila so dali ljudem, ki vodijo druge slovenske klube. Ne vem, zakaj. Sprva sem celo mislil, da bodo želeli mojo pomoč, z veseljem bi pomagal, zdaj pa ne smem na tekme," pravi 83-letni ameriški poslovnež srbskih korenin, ki je izgubil entuziazem do nogometa in opozarja, da je novo vodstvo iznakazilo Olimpijo.

Pri tej so so se odzvali s sporočilom za javnost in zanikali Mandarićeve obtožbe o prepovedi vstopa na tekme. Sporočilo za javnost zeleno-belega kluba si lahko preberete v nadaljevanju.

Pri Olimpiji so zanikali očitke Milana Mandarića. Foto: Vid Ponikvar

"Žal se moramo znova odzvati…

Nogometni klub Olimpija Ljubljana ostro zavrača tokratne vnovič povsem neutemeljene obtožbe s strani nekdanjega predsednika kluba Milana Mandarića. Nogometni klub Olimpija Ljubljana nekdanjemu predsedniku kluba Milanu Mandariću nikdar ni preprečil ali onemogočil vstopa na stadion v Stožicah. Kaj šele kje drugje, kjer Nogometni klub Olimpija Ljubljana kakopak sploh ne odloča o tem, kdo bo prišel na stadion in kdo ne.

Milan Mandarić je – recimo – 11. februarja 2022 s strani poslovnega direktorja Olimpije Igorja Barišića prejel vabilo na tekmo Olimpije. Prejel je vabilo zanj in še za tri osebe. Odgovor s strani njegove osebne tajnice je bil, citiramo v prevodu, naslednji: 'Igor, Milan se zahvaljuje za velikodušno ponujene štiri vstopnice, pravi pa, da jih podariš nekomu drugemu. Zelo je ganjen nad izkazanim spoštovanjem do njega. Pozdrav.'

Če bi Nogometni klub Olimpija Ljubljana Milanu Mandariću zares prepovedal obisk tekem, se poraja vprašanje, kako je možno, da si je Milan Mandarić 27. februarja 2022 v družbi Sebastjana Cimerotiča tekmo s Koprom v Stožicah ogledal z – VIP-tribune … Še več, kadarkoli se je Milan Mandarić pojavil pred VIP-vhodom stadiona, je na stadion vstopil brez kakršnihkoli težav.

Hkrati je res, da so nekateri tesni sodelavci Milana Mandarića v tem letu grdo zlorabili izkazano zaupanje s strani Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana. Na eni od domačih tekem v Stožicah se je tako med drugim zgodilo, da so nekateri tesni sodelavci Milana Mandarića v VIP-prostore stadiona brez našega dovoljenja samovoljno prinašali hrano in alkoholne pijače. Tem osebam smo, to drži, sporočili, da zaradi nedopustnega obnašanja niso več zaželene na VIP-tribuni stadiona v Stožicah. Seveda pa to nikomur ne jemlje pravice, da – tako kot vsak navijač Olimpije – kupi vstopnico in si tekmo v miru ogleda z enega od sedežev na največjem stadionu v državi.

Ob tem ne pozabimo, da je Milan Mandarić tisti, ki je vodstvu Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana nedolgo tega ob številnih javno izrečenih klevetah odkrito zagrozil celo s sodiščem. Kljub temu Milanu Mandariću nikdar nismo preprečili ali onemogočili vstopa na stadion v Stožicah. Če se tam morda počuti nezaželenega, pa bi moral bržčas najprej pri sebi razčistiti, zakaj je temu tako.

Ne glede na vse Nogometni klub Olimpija Ljubljana Milanu Mandariću nikdar ne bo ne prepovedal in še manj preprečil vstopa na stadion v Stožice (drugje tako ali tako odločajo drugi). Še več, če bo želel, lahko na največjem nogometnem objektu v državi celo praznuje svoj 84. rojstni dan. In vse ostale."