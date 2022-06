Fabregas in Monaco vsak svojo pot, Atalanta odkupila Demirala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cecs Fabregas in Monaco gresta vsak svojo pot.

Foto: Guliverimage

Nogometna tržnica je v polnem zamahu in zato spremljamo vroče dogajanje na trgu.

Španski vezist Cesc Fabregas, ki je imel leta 2010 ključno vlogo pri zmagi Španije na nogometnem svetovnem prvenstvu, je zapustil francoskega prvoligaša iz Monaka. Njegova prihodnost ostaja neznana, poroča nemška tiskovna agencija dpa. AS Monaco je njegov odhod na Twitterju pospremil z zapisom: "Hvala, @cesc4official!"

Petintridesetletnik je po tem, ko je zapustil londonski Chelsea, tri leta in pol preživel v Monaku. Njegovo zadnjo sezono pri monaškem klubu je zaznamovala dolgotrajna poškodba.

Nekdanji zvezdnik Arsenala in Barcelone je za špansko reprezentanco zbral 111 nastopov in leta 2010 z njo zmagal na SP. Prav tako je z izbrano vrsto Španije slavil na evropskem prvenstvu v letih 2008 in 2012.

Sassuolo pripeljal mladega urugvajskega napadalca

Italijanski nogometni prvoligaš Sassuolo se je okrepil z urugvajskim napadalcem Agustinom Alvarezom. Enaindvajsetletnik, ki je v štirih nastopih za člansko reprezentanco dosegel en gol, je s Sassuolom podpisal petletno pogodbo, poroča football-italia.net.

Alvarez je bil doslej član domačega Penarola, slednji pa bo zanj po poročanju italijanskih medijev dobil 12 milijonov evrov, lahko pa dobi še dodatna dva milijona, kar pa bo odvisno od predstav mladega Urugvajca. Penarol bo ob tem dobil še 20 odstotkov od naslednje prodaje.

Napadalec je v dresu Penarola na 89 tekmah zbral 34 golov in deset podaj. S prihodom Alvareza je bolj ali manj jasno, da bo Sassuolo prodal italijanskega reprezentanta Gianluco Scamacco, za katerega se zanimajo pri Milanu, PSG in Arsenalu, a še nihče ni ponudil zahtevanih 50 milijonov evrov.

Atalanta odkupila Demirala Atalanta je odkupila Meriha Demirala. Foto: Guliverimage

Sassuolov tekmec iz elitne italijanske lige Atalanta, katere član je slovenski reprezentant Josip Iličić, pa se je odločil od Juventusa dokončno odkupiti turškega reprezentančnega branilca Meriha Demirala.

Slednji je v minuli sezoni v Bergamu igral kot posojen nogometaš, zdaj pa ga je La Dea odkupila za 20 milijonov evrov. Še vedno pa obstaja možnost, da bo 24-letni Demiral že poleti spet zamenjal delodajalca, zanimanje zanj so pokazali pri Chelseaju, Manchester Unitedu in Tottenhamu.