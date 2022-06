Znano je, proti komu Maribor začenja obrambo naslova in kdaj bo prvi večni derbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši in klubi v slovenski nogometni prvi ligi se že vneto pripravljajo na začetek nove sezone, ki se bo na nogometna igrišča vrnila 16. julija. Na Brdu pri Kranju so danes opravili žreb, ki je določil, da se bo prvak Maribor v prvem krogu doma srečal z Radomljami, v Stožicah pri Olimpiji bo gostovala Mura, povratnik med prvoligaško druščino Gorica bo gostil Bravo. Prvi večni derbi bo v 4. krogu 6. avgusta v Ljudskem vrtu.

Nogometne zelenice v Sloveniji bodo kmalu znova zaživele. Sredi julija se bo na delo vrnilo devet prvoligaških klubov, ki so v elitni konkurenci nastopali že lani, pridružil se jim bo še prvak druge lige.

Prvoligaška zasedba, ki jo sestavljajo prvak Maribor, Mura, Olimpija, Domžale, Bravo, Tabor, Celje, Koper, Radomlje in drugoligaški prvak Gorica, se bo na igrišča slovenske prve lige vrnila 16. julija.

Prvi večni derbi bo v 4. krogu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvi večni derbi 6. avgusta v Mariboru

Prvak Maribor se bo v prvem krogu doma srečal z Radomljami, v Stožicah pri Olimpiji bo pred praznimi tribunami gostovala Mura, povratnik med prvoligaško druščino Gorica bo gostil Bravo, Koper Sežance, Domžalčani pa Celjane.

Pod posebnim drobnogledom so bili tako kot vsako sezono tudi tokrat večni derbiji med Mariborom in Olimpijo, ki ju poleg Kopra in Mure čaka izjemno delovno poletje, saj jih čakajo še preizkušnje v evropskih tekmovanjih.

Prvi derbi bo v 4. krogu 6. avgusta v Ljudskem vrtu, preostali trije pa v 13. krogu (15. oktobra v Stožicah), v 22. krogu (18. februarja 2023 v Ljudskem vrtu) in v 31. krogu (15. aprila 2023 v Stožicah).

Pari 1. kroga 1. SNL Sobota, 16. julij

NK Maribor - NK Kalcer Radomlje

ND Gorica - NK Bravo

FC Koper - CB24 Tabor Sežana

NK Olimpija Ljubljana - NŠ Mura

NK Domžale - NK Celje

Sezona se bo končala 20. maja

Jesenski del sezone se bo končal z 20. krogom 11. decembra, spomladanski se bo začel 11. februarja, končal pa 20. maja prihodnje leto.

Nagrade najboljšim Na Brdu so podelili tudi nagrade najboljšim. Nagrado za najboljšega strelca Prve lige Telemach je dobil Ognjen Mudrinski, ki je v dresu Maribora dosegel 17 golov, zdaj pa je pred vrati prestopa v Celje. Za tretje mesto je nagrado dobila Olimpija, za drugo Koper, za prvaka pa Maribor. V razvrstitvi za "fair play" je tretje mesto zasedel Aluminij, drugo Bravo, prvo pa Domžale. V 2. SNL pa so nagrado za prvaka dobili Goričani, najboljši strelec pa je bil Triglavov Tin Matić z 21 goli. Pri "fair playu" so bile tretje Bilje, drugi Triglav, prvi pa velenjski Rudar. Nagrada Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije za najboljšega trenerja je pripadla Zoranu Zeljkoviću. Foto: Vid Ponikvar Obelodanili pa so tudi nagrade Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije, najboljši igralec lige je Mudrinski, najboljši trener Zoran Zeljković, ki je Koper pripeljal do pokalnega naslova in naslova državnega podprvaka, najboljši mladi igralec pa Tomi Horvat, ki je iz Mure že prestopil k Sturmu. Najboljšo enajsterico sestavljajo vratar Ažbe Jug (Maribor), branilci Nemanja Mitrović (Maribor), Žan Žužek (Koper), Gregor Sikošek (Maribor) in Martin Milec (Maribor), vezisti Tomi Horvat (Mura),



Vir: STA

Mijatović: Delati moramo na tem, da privabimo večje število gledalcev

"Za nami je zelo razburljiva sezona, še ena od teh, ki se nam dogajajo v zadnjih letih, ko se odloča v zadnjih krogih. Imeli smo novega pokrovitelja, tudi druge, prvič smo vpeljali VAR na vseh tekmah, tudi kakovost nogometa je bila na višji ravni. Moramo pa delati na tem, da na igrišča privabimo večje število gledalcev. Pred nami je, upam, novo razburljivo prvenstvo, klubom, ki so se uvrstili v evropska tekmovanja, pa želim čim več uspeha," so besede iz uvodnega nagovora predsednika NZS Radenka Mijatovića povzeli pri STA. Radenko Mijatović upa na boljši obisk tekem slovenskega nogometnega prvenstva. Foto: Vid Ponikvar

Gorica se vrača

V pretekli sezoni se je naslova po 36 odigranih krogih s 70 osvojenimi točkami veselil Maribor, sledil mu je Koper s 67, Olimpija z 62 in Mura s 57. Od petega mesta naprej pa so si sledili Bravo (49 točk), Radomlje (46), Domžale (45) in Celje (42).

Nogometaši Tabora iz Sežane so sezono sklenili na devetem mestu (30), v dodatnih kvalifikacijah pa so v boju za obstanek zanesljivo ugnali Triglav. Od prvoligaške konkurence pa se poslovil Aluminij, ki ga bo v tej sezoni "zamenjala" prva ekipa drugoligaške konkurence, ND Gorica.

1. SNL bo v tekmovalnem letu 2022/2023 sestavljalo 10 ekip: NK Bravo

NK Celje

NK Domžale

ND Gorica

FC Koper

NK Maribor

NK Mura

NK Olimpija Ljubljana

NK Radomlje

NK Tabor Sežana

Triglavani bodo sezono odprli v Biljah. Foto: Luka Vovk/Sportida

Drugoligaši začenjajo 31. julija

Boji v drugi ligi se bodo začeli zadnji julijski dan, ko bo podprvak Triglav gostoval v Krškem, novinca Brinje Grosuplje in Bistrica iz Slovenske Bistrice pa bosta igrala pri Krki oziroma Dekanih.

Jesenskega dela bo konec 27. novembra, spomladanski se bo začel 5. marca, sezona pa se bo končala 20. maja.

Znani so pari 1. kroga #2SNL za sezono 2022/23 pic.twitter.com/YBA5bqYQqA — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 20, 2022

Pari 1. kroga 2. SNL: Beltinci - Rudar Velenje

Dekani - Bistrica

Dob - Fužinar

Bilje - Triglav Kranj

Primorje - Nafta 1903 Lendava

Krka - Brinje Grosuplje

Krško - Aluminij

Ilirija - Rogaška

